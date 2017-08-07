



Sławomir Kamiski / Agencja Gazeta

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский дал развернутое интервью российской газете «Коммерсантъ». Разговор шел о многом. Наше внимание привлек следующий пассаж из ответов главы польской дипломатии.

Отвечая на вопрос об усилении националистских тенденций на Украине, он сказал:

«Я не соглашусь. Один из моих заместителей несколько дней назад был во Львове. И у нас нет информации о растущем национализме на Украине. Конечно, конфликт подогревает антироссийские настроения на всей территории Украины. Но роста национализма, в том числе антипольского, мы не видим… Украина безотчетно пытается сформулировать, нащупать свою историческую идентичность, чтобы заложить основу для патриотизма — хотя кто-то может назвать его национализмом. Это нормальная тенденция. Но наш совет украинцам: не стройте историческую идентичность на личности, например, Шухевича. От этого могут пострадать европейские устремления Украины».

Слова главы МИД Польши требуют, конечно, расшифровки. Варшава неоднократно ставит на вид Киеву ввиду его политики исторической памяти. Старт кампании дал президент правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, который в декабре 2016 года на встрече с украинским президентом Петром Порошенко заявил, что недопустима героизация националистов, виновных в том числе в Волынском геноциде в 1943—1944 годах, когда от рук боевиков и «мирных» украинцев погибли около 100 тысяч поляков, не державших в руках оружия. Соседи этих поляков, такие «хорошие» и «добренькие», вдруг внезапно брали в руки серпы и топоры, вырезали своих соседей, оборачивали польских детей в снопы и поджигали их, не гнушались даже убийствами в костелах. В этом смысле можно назвать документальным художественный фильм «Волынь», снятый режиссером Войцехом Смажовским и получивший многочисленные награды польских кинематографистов.

Ладно, допустим, геноцид на Волыни — дело прошлого. Хотя вот армяне помнят свой геноцид столетней давности, не говоря уже о евреях, не забывающих Холокост. Но кто и когда на Украине решил признать свою ответственность за преступления против поляков? Таких людей можно пересчитать по пальцам. Нет, не считают украинцы, что они сделали что-то нехорошее. Пытаются в лучшем случае перекинуть с себя ответственность на мифических советских партизан, которые якобы провоцировали рознь между польским и украинским населением на Волыни. И никакие демонстративные жесты президента Порошенко это не изменят. А министр Ващиковский намекает, что его заместитель был во Львове и национализма не видел. Так его и не увидишь из окна автомобиля.

Да, поляков за общение на польском языке в Галиции не преследуют. Но и за русский язык там никого не бьют. Однако если посмотреть, что пишет местная региональная пресса, какие комментарии местные блогеры оставляют под статьями, которые затрагивают сложные темы украинско-польских отношений, то очевидный вывод — ничего не забыли украинцы, ни конкретную операцию «Висла», в части которой их родственников, проживающих в Польше, депортировали на скорую руку, ни общим массив тяжелой и кровавой общей истории. Варшава может сколько угодно пытаться давить на Киев, требуя отказа от «героев», неугодных ей, но результат будет только тогда, когда добрым словом ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перестанут упоминать во Львове, Ивано-Франковске или Тернополе. В том числе, на уровне местных советов, которые и принимают решения о переименовании улиц в честь Бандеры или Шухевича.

Уважаемый глава польской дипломатии, давая интервью московской газете, апеллирует к российской аудитории. Он говорит, что Варшава хочет разговаривать с Москвой.

«С польской стороны есть готовность сотрудничать: в начале 2016 года я практически сразу же после своего назначения направил в Москву замминистра Марека Жулковского для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и безопасности. Я надеялся, что это станет прорывом, — заявил Ващиковский. — Затем он еще раз приезжал в Москву. И теперь вот в июле — замминистра Иоанна Вронецкая. Но взаимности мы не видим: направленным в Москву приглашением замминистрам посетить Варшаву пока никто не воспользовался… Надеюсь, что в сентябре на полях Генассамблеи ООН получится встретиться с Сергеем Лавровым… Мы сообщили по дипломатическим каналам о готовности продолжить сотрудничество: замминистры уже встретились, думаю, теперь пора встретиться и министрам».

Однако для такой встречи нужна прежде всего честность сторон. Пока Варшава делает вид, что украинский национализм есть нечто удобное для инструментального использования против России, механизм возбуждения «антироссийских настроений», не опасный для создания «антипольских настроений», нормального и адекватного разговора не получится. В том числе потому, что многочисленные потомки кресовяков, проживавших на Западной Украине, не позволят польским властям забыть память об их предках, погибших на Волыни, и которых сегодня Киев разыгрывает в своих интересах, запрещая польским археологам вести работу по их идентификации. Слишком долго мы — и Москву это тоже касается — закрывали глаза на возрождающийся украинский национализм, последствия которого сегодня на себе ощущают люди Донбасса.