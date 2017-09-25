В России не утихают споры о судьбе устройств для анонимного оставления новорожденных — так называемых беби-боксах. В Госдуму внесено сразу несколько законопроектов, причем одни предполагают легализацию устройств, а другие — запрет на установку «беби-боксов» в России.

George Hodan Мишка за окном

Например, законопроект заместителя председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Елены Мизулиной предполагает запрет «беби-боксов» и введение денежных штрафов за их установку. А вот законопроект депутата Госдумы Оксаны Пушкиной предполагает отдать право установки подобных устройств региональным властям.

Петр Данилов Красная Весна Елена Мизулина

Одним из основных мотивов (далеко не единственным) своей инициативы сторонники запрета указывают то, что существование подобных устройств уже сегодня противоречит российскому законодательству, в том числе Основному закону. Сторонников установки такие «мелочи» не смущают. Они настаивают на том, что данные ящики для подкидывания детей якобы спасают жизнь новорожденным, то есть являются чуть ли не панацеей от инфантицида (убийство матерями новорожденных детей).

На данный момент в России работают 17 «беби-боксов» в 13 регионах страны, а первые такие устройства были открыты еще в конце 2011 года. За пять лет через них прошло более 60 отказников. На начало 2015 года в стране функционировало 22 ящика для подкидывания детей, но пять из них вскоре были закрыты, в том числе после проверки законности их работы надзорными органами. Таким образом, уже сейчас на основе существующей российской практики мы можем сделать определенные выводы о том, чьи же доводы более аргументированы — сторонников или противников «беби-боксов».

Вернемся к основному доводу сторонников «беби-боксов» о том, что это устройство может спасти жизнь ребенка. При этом они не приводят никаких доказательств того, что женщины, которые оставляют ребенка в «беби-боксе», убили бы его, если бы «беби-бокса» не существовало. Более того, если изучить практику того, как оставляют детей в «беби-боксах», можно как раз утверждать ровно обратное. В основном в такие устройства детей подкидывают ухоженными, завернутыми в пеленки и одеяло, с ними записки, дополнительная одежда и питание.

Очевидно, что мамы этих детей не только не собирались их убивать, но и выказывали беспокойство об их будущем. Для того чтобы не быть голословными, приведем высказывание Татьяны Мельник, сторонницы установки «беби-боксов», главного врача больницы №3 в городе Люберцы, где установлен единственный в Подмосковье «беби-бокс».

"Что касается тех мамочек, что кладут ребенка в «беби-бокс», я согласна с выступающими, — это не те мамочки, которые убьют детей и закопают где-то или бросят куда-то в помойную яму. Это те мамочки, которые не смогут никогда этого сделать. Они принесут его в лечебное учреждение, зная заведомо, что там об этом ребенке побеспокоятся, этого ребенка заберут, этим ребенком займется наше государство…» — заявила Мельник на круглом столе Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству и комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детства и материнства 6 июля 2015 года.

Более того, на нулевых общественных слушаниях организованных Общественной палатой РФ в августе 2015 года в Челябинске главный лоббист «беби-боксов», которая установила первый такой ящик в Перми, Елена Котова (ранее занималась продажей квартир), в итоге была вынуждена признать, что мем про «спасенную жизнь ребенка» — всего лишь игра слов.

В пользу того, что в «беби-боксы» несут детей женщины, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, а вовсе не матери-убийцы, говорит и тот факт, что несколько женщин, осознав свою ошибку, впоследствии возвращались в больницы за своими детьми.

Учитывая всё это, можно утверждать, что установка таких устройств полностью обесценивает все усилия государства по профилактике сиротства, то есть увеличивает количество сирот. Женщины, подкинувшие новорожденного в «беби-бокс», должны были пройти через систему профилактики отказов от детей, где могли бы получить помощь и оставить ребенка себе. Как видите, все эти случаи находятся в сфере социальной защиты, касаются работы сотрудников опеки и попечительства, а вовсе не являются сферой внимания правоохранительных органов. Но, увы, за прошедшие годы в России уже произошли случаи, которые попадают под уголовное законодательство.

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Самый вопиющий случай произошел в начале 2017 года в Краснодарском крае. Согласно официальным заявлениям регионального минздрава и Следственного комитета, 21 февраля в «беби-бокс» была подброшена десятимесячная, рожденная недоношенной девочка в тяжелом состоянии. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно — ребенок умер. Важно отметить, что информация об этом появилась только 25 февраля на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю, и в конце заявления было указано, что правоохранительные органы пытаются установить личность матери.

И вот тут возникает правовая коллизия. С одной стороны, «беби-бокс» гарантирует анонимность матери, с другой стороны, кто-то должен нести ответственность за смерть ребенка. Почему, например, не больница, где размещено это устройство для подкидывания, или медперсонал? Кстати аналогичный случай во Львове, когда в январе 2014 года в «беби-боксе» из-за неисправности сигнализации замерз подброшенный ребенок, закончился ликвидацией этого устройства. Тогда украинские правоохранительные органы просто затаскали по допросам медиков больницы, и впоследствии администрация просто решила избавиться от такого опасного для жизни новорожденных «счастья», как «беби-бокс».

Второй не менее скандальный случай произошел в Ставрополе в сентябре 2015 года. В «беби-бокс» была подброшена полуторамесячная девочка, причем, как выяснилось позже, отнесла ее туда родная бабушка без ведома дочери. Пожилая женщина посчитала, что еще один ребенок в семье будет обузой. Узнав о пропаже ребенка, мать девочки немедленно отправилась в больницу, но не смогла сразу получить назад девочку, и ей впоследствии пришлось доказывать родство, чтобы вернуть ребенка. Кстати, процедура генетического анализа совсем не бесплатная и вовсе не дешевая. Например, в Свердловской области генетическая экспертиза входит в перечень платных услуг и стоит порядка 40 тысяч рублей.

Случай в Ставрополе доказывает, что еще одно опасение противников «беби-боксов» — о том, что подкинуть ребенка в ящик может кто угодно, не напрасное. И если данный случай закончился относительно благополучно, то где гарантия что подобное не повторится вновь с более тяжелыми последствиями? Ведь после попадания ребенка в ящик никаких объявлений не делается и никто не ищет родителей новорожденного, так как «по умолчанию» сторонники «беби-боксов» почему-то убеждены, что избавляется от ребенка мать и делает это добровольно. Как видим, это далеко не всегда так.

Также стоит упомянуть случай в Екатеринбурге, где за всё время существования «беби-бокса» с 2014 года было подброшено двое детей. Показательно, что оба случая произошли в том же 2014 году, когда после установки ящик для детей был «разрекламирован» в СМИ. Примечательно, что в обоих случаях дети вернулись в семью. Одного ребенка мать оставила прямо с биркой из роддома, после чего ее быстро нашли и вернули ей новорожденного. А вот второй случай более примечателен с точки зрения правовых коллизий, о которых говорят противники «беби-боксов».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бэби-бокс. Екатеринбург.

Как и в первом случае, ребенка оставила мать, которая некоторое время стояла в нерешительности неподалеку от «беби-бокса». В тот день ее заметили две сотрудницы коммерческого учреждения, расположенного неподалеку. Узнав впоследствии, что в тот же день в ящик для детей был подброшен ребенок, они описали женщину. Сама женщина за ребенком не вернулась, но зато отыскался молодой человек, который предположил, что может приходиться отцом ребенку. Именно он инициировал проведение генетических экспертиз для установления отцовства. В итоге ребенок вернулся к родным. Но данный случай, который, к счастью, закончился благополучно, показателен тем, что через анонимное подбрасывание новорожденных в «беби-боксы», как правило, матерями нарушается право на отцовство, а также право ребенка знать своих родителей.

Приведенные примеры указывают на то, что уже существующие в России «беби-боксы» нарушают законодательство страны и становятся причиной других более тяжелых нарушений. Так, совершенно неясно, кто будет нести ответственность в случае гибели новорожденного прямо в устройстве. Анонимность, которую, по задумке, должны обеспечивать данные устройства, не позволит установить, кто именно оставил ребенка: сама мать и добровольно или похитивший младенца злоумышленник. Также нарушается право одного из родителей, если решение об избавлении подобным способом от новорожденного принимают не мать с отцом, а кто-то один из них.

Кроме того, легализация «беби-боксов» и их повсеместная установка станут своеобразной «индульгенцией» для настоящих преступников. Например, убившая или продавшая новорожденного мать сможет заявить, что отнесла ребенка в ближайший «беби-бокс». И если сейчас уголовное дело возбуждается только по факту пропажи ребенка, то в случае предположительного участия «беби-бокса» нет никаких оснований для возбуждения уголовного дела, а значит, и дальнейшего расследования не будет.

Помимо Конституции, Уголовного и Семейного кодексов нарушается также и антитеррористическое законодательство. Дело в том, что сторонники «беби-боксов» предлагают устанавливать эти ящики в медицинских учреждениях, которые являются социально-значимыми объектами и подлежат особой охране. Так вот, наличие такого неохраняемого и не просматриваемого объекта, как «беби-бокс» (охрана и камеры наблюдения должны отсутствовать для обеспечения анонимности), создает условия для совершения теракта, при этом выходит, что преступнику гарантирована анонимность.

Учитывая всё это, остается только удивляться тому, что надзорные и правоохранительные органы, которые по долгу службы обязаны следить за соблюдением законности и заниматься профилактикой правонарушений и преступлений, закрывают глаза на все эти обстоятельства. Может быть, впоследствии в Государственной думе будет принято какое-то законодательное решение по данному вопросу, но до тех пор все «беби-боксы» в России должны быть закрыты, так как очевидным образом нарушают и создают предпосылки для нарушения существующего российского законодательства.