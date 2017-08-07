Подготовка к сентябрьским выборам и борьба с коррупцией стали ключевыми трендами, определившими распределение мест глав регионов в нашем рейтинге и их динамику.

В.Е.Татлин Башня III Интернационала

Первая пятерка рейтинговой таблицы претерпевает незначительные изменения. Лидером остается мэр Москвы Сергей Собянин. Муниципальная избирательная кампания в столице выходит на финишную прямую и не связывается с какими-либо угрозами. Вторую строку рейтинговой таблицы, как и месяцем ранее, занимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На третьей строке закрепляется губернатор Тюменской области Владимир Якушев. На четвертую строку перемещается глава Татарстана Рустам Минниханов (плюс один пункт): республиканские элиты активизировали борьбу за свои интересы в условиях, когда нового договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами власти России и Республики Татарстан не ожидается. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на пятой строке (минус один пункт).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев начинает восстанавливать позиции, частично утраченные после критики по итогам «прямой линии» президента — 7-е место, плюс два пункта. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев тоже демонстрирует положительную динамику: прибавляя сразу четыре пункта, он перемещается на 8-ю строку. Усиливает свое политическое влияние перед сентябрьскими выборами губернатор Белгородской области Евгений Савченко (16-е место, плюс два пункта); возглавляемый им регион в июле с рабочим визитом посетил президент, что было воспринято элитами как позитивный сигнал. Позиции также идущего на выборы врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (18-е место, минус два пункта) подвержены некоторой негативной коррекции. В ходе визита в Екатеринбург президент высказал Куйвашеву ряд претензий. При этом предвыборная ситуация в регионе в основном стабилизировалась, а публичные выступления мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана уже не оказывают на нее существенного влияния.

В группу «Очень сильное влияние» теперь вошел врио губернатора Пермского края Максим Решетников (20-е место, плюс четыре пункта), который заметно активизировался в рамках избирательной кампании. Напротив, топ-20 рейтинговой таблицы покидает с резкой негативной динамикой глава Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова (34-е место, минус 23 пункта). Скандал вокруг банка «Югра» и аресты сотрудников департамента экономического развития сказываются на ее влиянии крайне неблагоприятно.

Врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов (21-е место, плюс семь пунктов) значительно наращивает свое политическое влияние. В отставку был отправлен и.о. председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев, обязанности которого до 10 сентября 2017 года исполнять будет сам Бречалов. Это может привести к серьезным кадровым перестановкам в регионе — вероятно, в интересах его нового главы. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин (32-е место, плюс три пункта) тоже продолжает активную подготовку к собственным выборам. В июле премьер-министр Дмитрий Медведев публично поддержал врио губернатора, заявив, что Никитин готов к исполнению обязанностей главы региона. Значительно укрепляет свои позиции в рейтинге и врио главы Карелии Артур Парфенчиков (40-е место, плюс семь пунктов). Президент России посетил регион с рабочим визитом, в ходе которого А. Парфенчиков представил главе государства новую стратегию развития региона.

В то же время врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, теряя четыре пункта, опускается на 41-е место; низкая явка на довыборах в областную думу Ярославля имела значительный негативный резонанс и свидетельствовала о проблемах с электоральной мобилизацией в регионе. Врио главы Республики Бурятия Алексей Цыденов, теряя сразу семь пунктов, занимает 69-е место. Обстановка вокруг сентябрьских выборов главы республики остается конфликтной — региональный избирком отказал кандидату от КПРФ Вячеславу Мархаеву в регистрации из-за неверно оформленных документов, но Компартия не согласилась с таким решением.

Продолжают подготовку к собственным выборам и остальные исполняющие обязанности глав регионов, занимающие, как правило, высокие места в нашем рейтинге. Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев закрепляется в группе «Очень сильное влияние» (19-е место). Врио главы Республики Мордовия Владимир Волков, прибавляя три пункта, занимает 24-е место. Сохраняют высокие позиции врио губернаторов Кировской и Томской областей Игорь Васильев и Сергей Жвачкин, занимая 29-е и 30-е место соответственно. Врио главы Калининградской области Антон Алиханов демонстрирует небольшую положительную динамику (33-е место, плюс один пункт). Поднимаются на одну строку вверх врио губернатора Рязанской области Николай Любимов (45) и врио главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев (50). Стабильные позиции в рейтинге у врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова (59-е место); в городе был принят важный документ — Стратегия развития до 2030 года. Глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров, возглавив список «Единой России» на выборах в региональный парламент, также увеличивает свой политический вес по итогам июля — 64-е место, плюс шесть пунктов.

Если же говорить о регионах, где предстоят выборы в органы муниципальной власти, то губернатор Омской области Виктор Назаров в результате отставки непопулярного в регионе мэра областного центра Вячеслава Двораковского укрепляет позиции в рейтинге — плюс шесть пунктов и 48-е место. В целом стабилизировалась в Омске перед выборами в городскую думу и ситуация в местных элитах. Губернатор Алтайского края Александр Карлин (61-е место, плюс 13 пунктов) аналогично укрепляет свои позиции в рейтинговой таблице: подготовка к выборам в городскую думу Барнаула идет стабильно и без каких-либо скандалов. Позитивная динамика отмечается у глав некоторых южных субъектов. Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов (42-е место, плюс 16 пунктов) значительно наращивает свое политическое влияние; в возглавляемом им регионе ситуация с элитами существенно улучшилась.

Борьба с коррупцией негативно влияет на позиции некоторых региональных глав. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров после значительного спада месяцем ранее вновь ослабевает и перемещается на 43-е место (минус пять пунктов); на это повлиял арест министра строительства и дорожного хозяйства региона. На фоне задержаний вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова и одновременно с ним — главы Уссурийского городского округа Евгения Коржа по уголовному делу о нарушениях с обеспечением газом нового микрорайона «Радужный» под Уссурийском, строящегося в рамках программы «Жилье для российской семьи», значительно утрачивает свои позиции глава региона Владимир Миклушевский (84-е место, минус 19 пунктов). Продолжает падение в рейтинге глава Владимирской области Светлана Орлова (53-е место, минус 10 пунктов); в регионе заметны последствия задержания вице-губернатора Елены Мазанько. Позиции главы Курской области Александра Михайлова на фоне резонансного ареста в июне его заместителя Василия Зубкова также подвержены негативной динамике — 62-е место, минус семь пунктов.

Аресты в правительстве Мурманской области обусловливают негативную динамику главы региона Марины Ковтун: теряя сразу 15 пунктов, она перемещается на 78-ю строку.

Кроме того, на фоне информации о возможной отставке по причине болезни, вновь широко обсуждаемой в СМИ, теряет позиции глава Кемеровской области Аман Тулеев (49-е место, минус 10 пунктов).

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в июне

Средний балл

1

1

7,38

2

2

7,25

3

3

6,90

4

5

6,87

5

4

6,80

6

6

6,65

7

9

6,60

8

12

6,58

9

8

6,41

10

7

6,37

11

10

6,29

12

13

6,20

13

15

6,16

14

17

6,14

15

14

6,10

16

18

5,97

17

20

5,90

18

16

5,88

19

19

5,85

20

24

5,80

21

28

5,75

22

22

5,73

23

21

5,70

24

27

5,68

25

23

5,65

26

26

5,62

27

33

5,60

28

25

5,56

29

29

5,49

30

30

5,44

31

42

5,41

32

35

5,38

33

34

5,35

34

11

5,27

35

31

5,24

36

32

5,18

37

36

5,11

38

41

5,00

39

40

4,93

40

47

4,90

41

37

4,87

42

58

4,84

43

38

4,79

44

44

4,75

45

46

4,72

46

53

4,68

47

45

4,65

48

54

4,60

49

39

4,57

50

51

4,53

51

49

4,51

52

50

4,46

53

43

4,40

54

48

4,35

55

57

4,28

56

60

4,22

57

66

4,19

58

56

4,15

59

59

4,07

60

52

4,00

61

74

3,97

62

55

3,90

63

75

3,85

64

70

3,83

65

64

3,79

66

68

3,77

67

61

3,74

68

71

3,71

69

62

3,70

70

67

3,65

71

80

3,62

72

69

3,59

73

73

3,54

74

76

3,49

75

79

3,45

76

77

3,42

77

72

3,38

78

63

3,33

79

82

3,31

80

83

3,25

81

81

3,23

82

84

3,19

83

85

3,14

84

65

3,06

85

78

3,00

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В июле 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

Дмитрий Орлов — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук