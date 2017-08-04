Новая угроза — увеличение количества американских ракет с малым подлётным временем

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Во времена противостояния СССР и США американские ракеты малой и средней дальности, развёрнутые в Западной Европе, давали Вашингтону серьёзное преимущество в случае гипотетического конфликта, так как подлётное время этих ракет до целей в европейской части страны было в разы меньше, чем для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). При этом Советский Союз не мог использовать такие ракеты против США, так как никаких баз в достаточной близости от противника не имелось (помимо недолгого промежутка «Карибского кризиса»). Такой расклад сильно дестабилизировал имеющийся баланс сил и создавал некоторый соблазн попытаться нанести превентивный удар по СССР, быстро уничтожив высшее командование и основные военные объекты в европейской части страны. В этом смысле подписание Договора о ликвидации РСМД было на руку СССР, а также странам Западной Европы, которые перестали быть первоочередными мишенями гипотетической ядерной войны.

На сегодняшний день ситуация достаточно сильно поменялась — СССР, как и Организации Варшавского договора, больше нет. Теперь военные флоты стран НАТО, несущие сотни и тысячи крылатых ракет большой дальности спокойно располагаются в том же Балтийском море, а также периодически заходят в Чёрное море. В этом смысле, угроза быстрого удара всё равно существует. Тем не менее, развертывание дополнительного количества ракет средней дальности в Европе может только усилить беспокойство. Ко всему прочему, скорость полёта таких ракет намного выше, чем для дозвуковых крылатых ракет большой дальности «Томагавк», правда и обнаружить их после пуска намного легче (крылатые ракеты же летят очень низко, что делает их выявление с помощью радиолокаторов на больших расстояниях невозможным).

Ответ России будет быстрым и симметричным

Обвинения в адрес России о нарушении Договора о ликвидации РСМД звучат уже довольно долго и часто. В большинстве случаев речь идёт о новой мобильной лёгкой МБР РС-26 «Ярс-М» (ранее именовалась в СМИ согласно названию опытно-конструкторских работ — «Рубеж»). Эта ракета обладает качествами как ракеты средней дальности, так и МБР — может запускаться на дальности от 2000 км и до 10 000−11 000 км. Достаточно сложно сказать, нарушает ли такая ракета Договор о ликвидации РСМД, но и у американцев в этом смысле не всё гладко: развёрнутая в Румынии система противоракетной обороны AegisAshore может быстро быть переоснащена в район позиционирования крылатых ракет «Томагавк». Это возможно благодаря универсальности вертикальных пусковых установок Mk 41, которые могут заряжаться как противоракетами, так и «Томагавками». Контролировать этот процесс очень сложно и теоретически можно заменить противоракеты, сохранив секретность.

Второй объект претензий американцев — это развертывание крылатых ракет большой дальности 9М729 для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Информации об этих изделиях имеется только в западных источниках, а предполагаемая ими дальность действия в 2000—2600 км полностью совпадает с крылатой ракетой морского базирования 3М-14 «Калибр». В действительности, создать модификацию 3М-14 сухопутного базирования большой проблемы не составляет, но реальных доказательств тому, что такие ракеты были созданы, испытаны и поставлены на вооружение нет. Но вот при выходе США из Договора о ликвидации РСМД этот шаг наверняка будет одним из самых первых и очень эффективным, так как он поставит под удар любые статичные военные цели в Европе (аэродромы, порты, склады, базы и т. п.).

Другой компонент российского ответа — создание мобильных баллистических ракет средней дальности (БРСД) на основе советского «Пионера». Эта ракета в модернизированной версии «Пионер-УТТХ» была способна нести 3 ядерные боевые части индивидуального наведения на дальность от 600 до 5000 км, круговое вероятное отклонение от цели составляло 450 метров — отличный результат для того времени. С использованием новых технологий и элементной базы характеристики ракеты можно заметно улучшить и, вероятно, получить достаточную точность для использования в том числе и неядерных боевых частей.

Ну и третье направление — разработка противокорабельной БРСД, наподобие китайской DF-21D, предназначенной для уничтожения авианосных ударных групп противника на дистанции до 1500−2000 км. Такой изделие может помочь России нивелировать колоссальное преимущество американского надводного флота (при гипотетическом сценарии обороны российского побережья).

Таким образом, выход США из Договора о ликвидации РСМД не приведёт к трагическим последствиям, однако заставит Россию затрачивать дополнительный объём средств на развитие вышеуказанных направлений. Американские гиганты ВПК также не останутся без работы — вполне возможно, что их лобби и пытается продвинуть странный законопроект в Конгрессе.