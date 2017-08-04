В год празднования столетия Великой Октябрьской социалистической революции тема единства российской истории с древнейших времён до наших дней стала одной из самых актуальных. Город-герой Тула, чьё городское пространство органично наполнено памятниками и сооружениями, отражающими всю мощь и величие российской истории, может стать примером такого единства.

Алексей Банников ИА REGNUM Памятник защитникам Тулы

Алексей Банников ИА REGNUM Памятник Дмитрию Донскому

Алексей Банников ИА REGNUM За стенами тульского Кремля

В центре Тулы расположен городской Кремль, возле стен которого соседствуют бюст идеологу коммунизма Карлу Марксу, памятный камень боевым рабочим дружинам революции 1905 года, памятник основателю Советского государства Владимиру Ленину и величественный православный Успенский собор.

Алексей Банников ИА REGNUM Памятник Ленину в Туле

Алексей Банников ИА REGNUM Бюст Карлу Марксу

Алексей Банников ИА REGNUM Успенский собор на площади Ленина в Туле

Также в городе много памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны и славным защитникам Тулы, которые внесли свой неоценимый вклад в дело разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой.

Алексей Банников ИА REGNUM Героям Советского Союза вечная слава

Алексей Банников ИА REGNUM Стела и памятник героическим защитникам города

Также в городе установлены памятки великим мастерам русской словесности: Александру Сергеевичу Пушкину и Льву Николаевичу Толстому. А в пригороде Тулы гости города могут посетить поместье-музей Ясную Поляну, где провёл последние годы жизни Лев Николаевич.

Алексей Банников ИА REGNUM Усадьба на Ясной Поляне

Алексей Банников ИА REGNUM Ясная Поляна

В современной Туле стали появляться модные в наше время малые городские скульптурные формы, такие как памятник Тульскому прянику или Тульской гармони.

Алексей Банников ИА REGNUM Тульский пряник

Алексей Банников ИА REGNUM Тульская гармонь

Алексей Банников Грибная поляна

Алексей Банников ИА REGNUM Дракончик

В 2016 году Тула отпраздновала своё 870-летие и 40-летие присвоения почётного звание Города-героя.

Алексей Банников ИА REGNUM Тульская азбука у стен Кремля

Для туристов Тула интересна как город оружейников, мастеров и кондитеров. В Туле работают Музеи оружия, Музей самоваров и Музей тульского пряника, где каждый желающий может ознакомиться с историческими корнями города.

Алексей Банников ИА REGNUM Экспонат Оружейного музея

Алексей Банников ИА REGNUM Оформление сводов Оружейного музея

На мой взгляд, Тула — это город, напитанный глубиной русской истории и самыми великими достижениями нашего государства как в военной, так и в культурной сфере, и если бы мне предложили бесплатно посетить Турцию или оплатить туристический тур в Тулу, то я бы раскошелился. Потому что, как писал великий русский поэт Пушкин:

Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

И, гуляя по центральным улицам Тулы, эти чувства оживают в душе с новой силой.