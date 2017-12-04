Председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл совещание на феодосийском судостроительном заводе «Море», оценив текущее положение дел в сфере промышленности Крыма и Севастополя и проанонсировав серьёзное вливание средств, а также усиление загрузки предприятий ОПК и других отраслей.

Фото пресс-службы правительства Крыма «Море»

Что имеем?

По информации пресс-службы правительства РФ, Дмитрий Медведев отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму заключили контракты более чем на 12 млрд рублей.

«В этом году также обеспечена загрузка 14 предприятий оборонно-промышленного комплекса в объеме свыше 13 млрд рублей. Уже заключены контракты на сумму более 12 млрд рублей. Это положительная тенденция», — уточнил премьер.

После экскурсии по заводу он отметил большую разницу между тем, что увидел сейчас и три года назад.

«Я только что посмотрел его перед началом совещания. Конечно, в 2014 году здесь была полная разруха, как после войны. Сейчас загрузка под 40%, выросло число сотрудников, причём поменялась структура персонала: появились именно профильные специалисты, рабочие, которые занимаются непосредственно основной деятельностью. Это квалифицированные люди, их в Крыму искали, в других частях нашей страны», — заявил премьер, добавив, что завод вскоре построит несколько траулеров — инвестиционный план между «Морем» и «Черноморской рыбодобывающей компанией» о проектировании и строительстве серии универсальных средних траулеров «Север» для Азово-Черноморского бассейна уже готов.

Куда стремимся?

Ранее руководители республики неоднократно подчёркивали, что одной из основных проблем крымской промышленности остаётся недостаточный уровень загрузки предприятий ОПК. Решить данную проблему, по их мнению, поможет передача крымских предприятий в федеральную собственность.

Дмитрий Медведев также акцентировал внимание на том, что загрузка промышленных предприятий в Крыму остаётся недостаточной.

«Остаётся много проблем, которые необходимо решать. Это и изношенность материально-технической базы многих предприятий. Ну, скажем прямо: все они строились в советские времена, и потом там практически ничего не менялось. И по-прежнему недостаточная загрузка их мощностей, в том числе мощностей судостроительных предприятий Республики Крым, хотя потребность действительно велика: есть запрос от флота, от транспортных и пассажирских компаний, рыбаков», — сделал вывод председатель правительства страны.

Помимо этого он сообщил, что подписал накануне ряд документов о многомиллиардном финансировании крымских проектов: дорог, развития медицины, реконструкции двух водоводов, канализационного коллектора в Симферополе и электрификации.

В частности, речь идёт строительстве и реконструкции автодороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, на которую потратят 14,36 млрд руб. На строительство дороги и автомобильного подхода к Керчи, к транспортному переходу через Керченский пролив, выделено 780 млн руб. На строительство и реконструкцию объектов, направленных на развитие системы здравоохранения, общего образования в Севастополе выделят 6,75 млрд рублей.

4,36 млрд рублей потратят на реконструкцию водовода Феодосия — Судак. 3 млрд рублей — на многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера в Севастополе и т.д.

Дождались!

Керченский металлургический завод, о трудностях переходного периода которого сообщало ИА REGNUM, получил крупный заказ на производство стрелочного оборудования от ОАО «Российские железные дороги».

По словам заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, который вместе с другими членами правительства РФ обсуждал в Феодосии проблемы и перспективы промышленности полуострова, Керченский металлургический завод является хорошим примером начала кооперации с крупными отечественными компаниями в гражданской промышленности.

«Речь идёт о появлении первого заказа от компании «Российские железные дороги» на производство стрелочного оборудования. Это не единственное предприятие в стране, которое занимается производством стрелочного оборудования, но РЖД приняло стратегическое решение размещать часть заказов на постоянной основе именно здесь», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, в марте 2017 года правительство Крыма приняло решение о «принудительном выкупе» двух подконтрольных украинскому олигарху Ринату Ахметову заводов: ООО «Керченский металлургический комплекс» и ООО «Керченский стрелочный завод», возникших в 2002—2003 годах после передела имущества бывшего советского промышленного гиганта — завода имени Войкова. Их передали в хозяйственную деятельность одному юридическому лицу — ГУП РК «Керченский металлургический завод», заверив рабочих в дальнейшей стабильной работе и выплате зарплаты.

Однако быстро наладить производственный процесс у властей не вышло, поскольку производственные линии завода, на котором работает более 1,7 тыс. человек, морально устарели и требуют существенного обновления для борьбы за госзаказы.

Рабочие требовали немедленного погашения всех долгов, на которые из резервного фонда РК было выделено 28 миллионов рублей, а также скорейшего возобновления работы предприятия с полной производственной загрузкой.

Согласно данным, размещённым на портале госзакупок в первых числах августа, «КМЗ» так и не смог получить кредит в 500 млн руб. под 15,5% годовых, который необходим предприятию для «пополнения оборотных средств для закупки материалов, оборудования, расчётов с поставщиками, выплаты заработной платы, оплаты налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды». Поэтому заказ от РЖД пришёлся очень кстати.

Что с остальными?

Аркадий Дворкович также отметил, что в ближайшее время другие российские предприятия тоже будут размещать большое количество заказов на крымских предприятиях, причём на долгосрочной основе.

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, по итогам текущего года портфель заказов для завода «Море» составит более одного миллиарда рублей. Развивает это направление санкт-петербургский завод «Пелла», который занимается модернизацией мощностей феодосийского предприятия. Кроме того, идёт аналогичная работа и для другого крупного судостроительного предприятия РК — керченского завода «Залив».

В целом собравшиеся высокопоставленные чиновники сошлись на мысли, что необходимо продолжать развивать как базовые, так и вспомогательные направления, например, приборостроение, энергетические программы, пищевую и перерабатывающую отрасли и так далее.

«Нужно эти предприятия строить, создавать. Это тоже часть промышленного потенциала полуострова, на которую нужно обратить внимание», — подчеркнул Дмитрий Медведев.