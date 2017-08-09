Одной из наиболее важных характеристик экономики государства является автономность, которая заключается в возможности обеспечить основные нужды страны собственными силами. В чем преимущество развитого внутреннего производства?

Казахстанский тенге

На случай санкций, торговой войны или мобилизации всегда есть возможность продержаться за счет собственных сил, без импорта, и не позволить использовать возможность перекрытия поставок какой-либо продукции как политический рычаг Занятость населения Поддержание научно-технического и технологического потенциала Улучшение платежного баланса Возможность регулирования цен — когда производство свое, всегда есть возможность тем или иным способом снизить цену за счет разных льгот производителям, с импортом это намного сложнее Возможность избежать валютных рисков инфляции, когда изменение курса валют приводит к подорожанию импортируемой продукции

Конечно, не все можно производить у себя в стране — к примеру, в Казахстане чай, кофе и бананы выращивать будет слишком сложно, но мясо надо производить точно.

Ниже пойдет речь о продовольственной безопасности Казахстана. В принципе, в нынешнем мире изобилия продовольствие играет не такую важную роль, но для постсоветского пространства, где у большинства населения больше половины расходов идет на еду, это важный вопрос.

За основу взяты данные Комитета по статистике Министерства нацэкономики страны по балансу ресурсов и использованию сырья и потребительских товаров за 2016 год. Для характеристики использовались следующие показатели: потребление на внутреннем рынке, производство внутреннее, импорт, экспорт, соотношение экспорта и импорта (то есть может ли экспорт при желании заместить импорт), доля производства от потребления (то есть может ли собственное производство покрыть потребление в стране).

Первая группа продовольствия — это зерновые. Кроме очевидного хлеба, хлопьев и других пищевых продуктов они используются для производства этилового спирта (пшеница), патоки (кукуруза), солода (ячмень) и т.д. Также они служат кормом для животных, а значит, от урожая зерновых зависят птицеводство, скотоводство и молочная промышленность.

В целом с зерновыми в Казахстане все хорошо — внутреннее производство покрывает потребление на 92−145%.

Баланс производства и потребления по зерновым в Казахстане в 2016 году

А вот с переработанными и консервированными продуктами овощеводства и садоводства все очень плохо: фрукты, орехи и картофель в Казахстане не перерабатывают. У внутреннего производства овощей закрыт рынок всего на 21%, этого недостаточно.

Фактически, это большой провал овощеводов и садоводов: они не могут обеспечить внутренний рынок даже самым простым товаром, таким, как замороженный картофель-фри, не говоря уже про сухофрукты, джемы и варенья. Дело в том, что овощеводством и садоводством в стране занимаются мелкие фермеры, которые не в состоянии купить себе производственные мощности для переработки, ну, а крупная фирма не занимает нишу переработки, потому что ей не гарантированы поставки, так как мелкие хозяйства не могут дать гарантированный объем сырья. Таким образом, структура хозяйств в отрасли влияет на продовольственную безопасность по отдельным продуктам.

Баланс производства и потребления по продукции овощеводства и садоводства в Казахстане в 2016 году (тонн)

Переходим к самой большой группе продовольственных товаров. Надо отметить, что в целом объем внутреннего производства увеличился за последние лет восемь, растет производство многих видов продовольственных товаров. Но, опять же, многое зависит от специфики производства — чем больше надо усилий для переработки, тем меньше доля внутреннего производства в потреблении. У казахстанской пищевой промышленности явно не хватает мощностей и инвестиций. Но есть и специфика.

К примеру, большая часть внутреннего производства рыбы (обычно это филе и щёчки судака, сазана и др.) идет на экспорт в Европу, потому что рыба считается экологически чистым и хорошим продуктом. А для внутреннего рынка она слишком дорога, и казахстанцы не готовы за нее платить ту же цену, как в Европе, предпочитая рыбу импортную.

Ограничением для скотоводства в целом является нехватка колодцев — именно их отсутствие не позволяет пасти скот вдалеке от населенных пунктов и ограничивает его численность. А значит, нельзя нарастить производство мяса, изделий из мяса, молочных продуктов и так далее.

С виноделием и коньячным производством еще более интересная история — винные сорта винограда можно выращивать только в Южном Казахстане, однако все большее давление исламских ценностей не позволяет бизнесменам региона этим заниматься. Поэтому производство вина и коньячных спиртов не растет.

Баланс производства и потребления по другим продуктам в Казахстане в 2016 году (тонн)

Все группы продовольственных товаров можно поделить на три категории по обеспеченности внутренним производством потребления:

Высокая обеспеченность — от 81% и выше

Средняя обеспеченность — от 57 до 80%

Низкая обеспеченность — 56% и ниже

Их распределение показано на диаграмме.

Отдельно надо выделить такой товар, который относится к важным, но не продовольственным — это табачные изделия. Как видно, производство их падает, импорт растет, экспорт падает, потребление скачет, причем на довольно большие величины. Также очень вырос поток контрабандных и поддельных сигарет. Все это результат действий по увеличению акцизов.

То есть любая отрасль по производству продовольственных и других товаров административными способами регулируется в положительную сторону незначительно и долго, а вот в отрицательную — на большие величины и быстро.

Баланс производства и потребления по табачным изделиям в Казахстане (млн штук)

Наименование статей баланса

2011

2012

2013

2014

2015

В целом надо отметить, что сейчас Казахстан находится на довольно хорошем уровне по продовольственной безопасности, однако улучшение возможно как в целом, так и по отдельным продовольственным товарам.

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