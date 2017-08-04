



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Представители езидов провели вчера, 3 августа, мероприятия, которые были призваны напомнить о зверствах в отношении этого народа. Три года назад в Ираке курдские отряды пешмерга, защищавшие места проживания езидов — Синджар и Шехан — от наступления боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), внезапно ушли со своих позиций. «Они оставили езидов на произвол судьбы, — рассказывал в интервью ИА REGNUM в июне этого года правитель езидского народа султан Келаш из рода Резган. — Джихадисты захватили в плен много наших людей, около 7 тысяч человек, в основном женщин и детей. Ими торговали на рынках как скотиной, продавая «душу» всего лишь за 12−15 долларов. Сейчас нам удалось вызволить из плена лишь 1200 человек. И нас продолжают убивать».

На трагедию езидов внимание обратили, хотя бы на словах. Напомним, что в марте 2016 года на тот момент госсекретарь США Джим Керри заявил, что «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районах, находящихся под его контролем, несет ответственность за геноцид в отношении езидов, христиан и мусульман-шиитов, а в некоторых случаях также против суннитов, курдов и других меньшинств. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивает христиан, потому что они христиане; езидов, потому что они езиды; шиитов, потому что они шииты. У меня нет сомнений, что если ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удастся установить так называемый халифат, он будет стремиться уничтожить все, что осталось от этнической и религиозной мозаики в когда-то процветающем регионе». Керри отметил, что США намерены предпринять меры по освобождению оккупированной джихадистами территории «с прицелом на защиту меньшинств», в частности иракской провинции Ниневия и некоторых районов Сирии. «Для общин ставки в этой кампании экзистенциальные», — подчеркнул госсекретарь.

Джихадистов из Ирака сегодня вроде бы выбивают. Однако процесс послевоенного переустройства освобожденных территорий может стать новой угрозой для местных меньшинств. Проблема в амбициях Иракского Курдистана, которое хочет из автономии в составе Ирака преобразоваться в суверенное государство. Этой цели служит назначенный Эрбилем на 25 сентября сего года референдум по вопросу о независимости, что беспокоит не только центральные правительство в Багдаде. Волнуются и общины Ниневии, некоторые из которых власти Иракского Курдистана пытаются перетянуть на свою сторону. Еще в июле 2016 года президент автономии Масуд Барзани пообещал христианским лидерам, которых он собрал в Эрбиле, полное политическое и административное самоопределение христианских общин провинции Ниневия. Взамен от них требовалось согласие на то, чтобы автономию им предоставил будущий независимый Иракский Курдистан, а не центральное правительство в Багдаде.

Ряд христианских групп решили сделать ставку на Эрбиль. Другие критически отнеслись и относятся к идее о независимости. Так, «Движение Вавилона», входящее в состав Сил народной мобилизации (коалиция, состоящая из шиитских, езидских и христианских ополченцев), на днях выступило с заявлением, в котором высказалось против участия жителей христианских районов Ниневии в референдуме 25 сентября. «Мы уважаем волю курдского народа в их решении осуществить свое право на самоопределение, но это не должно затрагивать христиан и жителей равнины Ниневии, от которых через запугивание собирают подписи», — говорится в заявлении движения, которое требует, чтобы референдум распространялся «только на территорию Курдистана» без включения районов Ниневии, а также выступает за «единство и суверенитет Ирака».

Почти аналогичную позицию занимают и езиды. Представляющий езидскую общину во Франции Антонии Шамон заявил в интервью французской католической газете La Croix, что опасается за будущее народа. По его словам, поскольку Синджар разделен между Курдистаном и Ираком, есть опасность исхода. «Теоретически курды должны были бы помочь нам вернуться на родину, но они этого не сделали, — сказал Шамон. — Наши деревни не были разминированы, а некоторые из наших домов даже были уничтожены ими. Зачем им делать больше для нас после обретения независимости?» В свою очередь, председатель российского Езидского конгресса Самвел Кочои отмечает, что «у езидов опасение вызывает возможность создания курдами исламского государства с признанием шариата основным источником законодательства, с признанием ислама государственной религией», называя курдов при этом исламизированными езидами.

На фоне политической борьбы между властями Иракского Курдистана и Ирака (последних также поддерживает Лига арабских государствах) религиозные и этнические меньшинства оказываются в уязвимом положении. Однако сложности в перспективе могут ждать и Эрбиль. Религиозные и этнические конфликты интернационализировали проблемы местных общин, сделав их фактором мировой политики. Комментируя события трехлетней давности, специальная комиссия ООН по расследованиям констатировала, что геноцид езидов продолжается, они все еще не вернулись в свои дома в Синджаре, а международное сообщество недостаточно вмешивается в ситуацию. До сих пор ответственность за защиту меньшинств возлагалась на Багдад. Если Иракский Курдистан провозгласит независимость, ему придется разбираться со всем этим самому, выстраивая сложный баланс между разделенными элементами региона, на чем сломался Ирак.