Екатеринбург готовят к проведению масштабной транспортной реформы, основной этап которой запланирован на середину лета 2019 года. На данный момент продолжается тестирование повременного способа оплаты проезда в городском общественном транспорте.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Пробки. Екатеринбург

В пресс-службе мэрии сообщают, что тестирование, в котором участвуют более 100 добровольцев, проходит успешно. Все технические и организационные вопросы новой системы решены полностью. Тестовый режим повременной оплаты проезда введён с 15 июля на трамвайных и троллейбусных маршрутах. С 15 августа в администрации намерены продолжить тестирование с подключением частных перевозчиков. Также до конца августа полностью прекратят работу 12 маршрутов общественного транспорта.

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Напомним, что на данный момент в Екатеринбурге работает порядка 130 маршрутов городского наземного общественного транспорта. Оплата проезда производится за одну поездку. Масштабная реформа транспорта была намечена на 1 июля 2017 года, но после волны общественного негодования и заявлений ряда официальных лиц, выступивших против скороспелых нововведений, основной этап реформы был перенесён на лето 2019 года.

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Сама реформа предполагает отмену большинства существующих маршрутов и введение новой сетки из более коротких маршрутов. При этом предполагается оборудование пересадочных узлов и введение повременного тарифа оплаты проезда. По задумке авторов нововведений, все эти меры не должны осложнить жизнь простым пассажирам. Однако именно неуверенность в том, что задуманное будет в полной мере осуществлено, вызвала сомнения у ряда активных граждан, которые в начале 2017 года выступили против реформы: начали сбор подписей и организовали массовые уличные акции.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Общественный транспорт. Екатеринбург.

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Все эти события активно обсуждались в местной прессе, и в основном речь шла о технических вопросах предстоящей реформы, тогда как её сущностные проблемы, как правило, вовсе не обсуждались. А ведь сама реформа подразумевает практически «революционные» изменения. Что же должно произойти?

Дело в том, что последние несколько лет все «пенки» пассажиропотока снимают частные коммерческие перевозчики. И несмотря на то, что по инициативе муниципальных унитарных транспортных предприятий города уже два года подряд в Екатеринбурге повышаются тарифы на единовременный проезд, МУПы продолжали испытывать финансовые проблемы. При этом они возникали как у ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ), так и у ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП).

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Однако всё должно измениться после проведения транспортной реформы. Достаточно взглянуть на новую схему маршрутной сети общественного транспорта, которая была представлена на обсуждение. Так, после сокращения общего числа маршрутов, в том числе и дублирующих муниципальные, должна увеличиться нагрузка на общественный электротранспорт города. То есть трамваи и троллейбусы ТТУ перестанут возить «воздух» и станут рентабельными. Также рентабельными должны стать и муниципальные автобусные маршруты. То, что именно МОАП выиграет на конкурсной основе основные маршруты по новой схеме, лично у меня не вызывает сомнений. И дело тут не в заговоре. Просто объективно, что именно автопарк МОАП на сегодня самый большой, а его транспортные средства соответствуют в полной мере конкурсным правилам, которые будут заданы на аукционе. Речь идёт о качестве автобусов и их вместимости. И тут старые «Богданы» коммерческих перевозчиков просто не выдержат конкуренции.

Таким образом, «революционность» реформы заключается в том, что предлагаемые нововведения должны отрегулировать рынок пассажирских перевозок в городе в пользу муниципальных предприятий Екатеринбурга. Плохо ли это?

На мой взгляд, вовсе нет. Сильные и самостоятельные муниципальные транспортные предприятия, приносящие прямой доход (а не требующие дотаций) в городскую казну, — это всегда хорошо. Ужесточение правил, которые коснутся не только качества автопарка, но и качества перевозок, объективно в интересах пассажиров, ведь не секрет, что на данный момент качество перевозок на коммерческих маршрутах в Екатеринбурге, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Но возникает ряд вопросов.

Например, откуда в городе взялось такое количество частных маршрутов, причём, по утверждению чиновников мэрии, часть из них являются дублирующими? Они ведь появились не сами по себе, а были предложены и согласованы городскими властями. То же касается и качества транспорта, который частники выводят на маршруты. Очевидно, ответственность за все те недостатки существующей системы общественного транспорта в Екатеринбурге несёт существующая городская власть, которая, готовя транспортную реформу, умалчивает об этом. Второй вопрос вытекает из первого. Хватит ли профессионализма у чиновников мэрии для внедрения транспортных нововведений, не забуксует ли реформа? Будут ли в полной мере выполнены заявленные установки?

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Пробки. Екатеринбург.

Можно, конечно, верить, что активный протест горожан отсрочил предстоящую реформу городского транспорта в Екатеринбурге. Но также можно предположить, что одним из тормозов процесса нововведений стали игроки, которые не желают терять коммерческую прибыль на городском рынке пассажирских перевозок. В связи с этим возникают опасения, что летом 2019 года реформа общественного транспорта в Екатеринбурге будет проведена вовсе не по тем параметрам, которые были заявлены в начале 2017 года. Новая схема, на разработку которой были истрачены миллионы из городской казны, вполне вероятно, будет переиграна, условия контрактов по качеству автопарка и перевозок будут «смягчены», а проигравшим от всего этого окажется простой пассажир.

Тем не менее хочется верить, что в 2019 году по выделенным для общественного транспорта полосам на дорогах города будут ездить (каждые пять-семь минут, как и предусматривает реформа) вместительные автобусы на газомоторном топливе, будут оборудованы пересадочные пункты, а на каждой остановке будет размещена понятная карта маршрутов, а повременная оплата проезда не ударит по кошелькам пассажиров. А вот как будет на самом деле, покажет время.