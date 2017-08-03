



Александр Горбаруков ИА REGNUM

В Турции состоялось «совершенно секретное» заседание Высшего военного совета (ВВС), на котором производятся повышения/назначения полковников, генералов/адмиралов. За день до того президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер министр Бинали Йылдырым в ходе встречи в президентском дворце в Стамбуле обсудили грядущие изменения в рядах офицеров. А на самом заседании после изменения структуры Высшего военного совета, предпринятого вслед за попыткой государственного переворота 15 июля, количество гражданских участников превысило число военных.

Поскольку в последнее время на многих мероприятиях, организованных правительством, выдавались неожиданные результаты, все ждали чрезвычайных мер и здесь. Основное внимание было приковано к слухам об отставке офицеров «националистов» и «кемалистов». За последние несколько дней турецкие газеты и сайты бурно обсуждали возможные перемещения. Вначале газета Türkiye вышла со статьей под заголовком «Переворот националистов». Вслед за ней корреспондент газеты Star Ахмет Кекеч в публикации под названием «Когда ожидать кемалистского переворота?» заявил о возможности осуществления переворота военными-кемалистами при поддержке НАТО. Однако, по его словам, вследствие того, что большая часть кемалистов в составе Вооруженных сил Турции была отправлена в отставку, в настоящее время у них нет достаточных сил для осуществления резких движений.

Представитель газеты Türkiye в Анкаре Нури Элибол в статье под заголовком «Националисты все еще представляют опасность» заявил, что в случае, если не будет устранена погрешность системы, существует вероятность того, что уже офицеры-националисты могут совершить переворот. На следующий день после этой публикации на этот раз представитель Kanal7 в Анкаре Мехмет Аджет в публикации в газете Yeni Şafak заявил, что офицеры-националисты «вряд ли смогут легко получить повышение» на заседании Высшего военного совета». Аджет написал следующее: «Хочу отметить, что в коридорах министерства национальной безопасности присутствует негативная атмосфера относительно тех, кто идет вразрез с ценностями народа и считает, что «армия должна быть отдана нам, и как раньше никто пусть не вмешивается в наши дела». Необходимо вывести Вооруженные силы Турции, как и некоторые другие государственные учреждения из «позиции, позволяющей прибрать ее к рукам». Это является первоочередным необходимым условием для того, чтобы выбросить в мусорную корзину культуру осуществления переворотов».

Задержанный в 2010 году начальник Академии сухопутных войск и выпущенный на свободу в 2015 году генерал-майор в отставке Ахмет Явуз убежден, что опубликованные друг за другом эти новости нацелены на офицеров-ататюркистов в армии. В своем анализе для Amerika’nın Sesi («Голоса Америки») Явуз отметил, что «в последний раз мы стали свидетелями того, как не повысили в звании полковников жандармерии, мужественно сопротивлявшихся во время переворота 15 июля. Из этих публикаций становится понятным, что намереваются нацелиться на офицеров-ататюркистов».

Председатель партии Vatan Догу Перинчек принял участие в передаче «Один на один» телеканала Habertürk. Он очень самоуверенно рассказал о составленном им списке лиц, подлежащих отстранению из армии. Было очень неожиданно слышать из уст Перинчека высказывания в стиле: «Бывший начальник отдела кадров армии занимает важный пост в нашей партии, являясь членом партии высшего звена. Мы подготовили списки военных и направили их в Партию справедливости и развития. В настоящий момент мы очистили все подразделение армейского флота, воздушные силы очищены на 95%, сухопутные войска также близки к завершению чистки…» В то время как все, кто в последнее время критиковал правительство, либо лицемерил Эрдогану о его лидерстве, получили по заслугам, по правительственному каналу не последовало ни ответа, ни какого-либо опровержения высказываний Перинчека. И никто не задал вопрос: да кто ты такой, чтобы, выступая в качестве председателя никчемной партии, переворачивать вверх дном армию и делать в ней все, что заблагорассудится?

Корреспондент издания Yeni Özgür Politika Ахмет Несин в своем анализе отмечает: «Как вы знаете, в последние дни я часто общаюсь с уволенными из армии командирами. Общим высказыванием, которое я от них услышал, было то, что подавляющее большинство оставшихся в армии офицеров либо связаны с охраняющей Эрдогана группой САДАТ, либо из команды Перинчека. Перинчек — председатель партии Vatan, набравшей по стране 1% голосов избирателей, неоднократно заявлял, что по продуктивности работы и взглядам он сравнялся с линией Эрдогана и что в самом ближайшем будущем он будет у власти. Не знаю, как скоро он приберет к рукам власть, однако решения военного совета, кажется, лишь увеличат этот спор, доставив кое-кому неприятности. Если военный совет, то есть Эрдоган испытывает неприязнь по отношению к списку Перинчека или, иными словами, — к команде Эргенекона и постарается большинство отправить на пенсию, можно будет ожидать новых смутных времен. Как это произойдет? Те, кто осуществили переворот, предотвратив попытку переворота 15 июля, а именно САДАТ и группа Перинчека, исполняли в ту ночь песню «Вместе убивали мы на этих дорогах (аллюзия на известную песню «Вместе шли мы по этим дорогам» — А.А.)».

Сейчас в такой ситуации произойдет следующее — тот, кто съест своего противника, вступит в фазу пения. В такой ситуации, с точки зрения Перинчека, нет ничего удивительного, ибо до сих пор никто наверняка не знает, является ли он на протяжении долгих лет председателем партии или же начальником отдела продаж. Разумеется, есть и другая сторона медали. Мы сейчас с нетерпением ждем, предпримет ли Догу Перинчек-маоист, но в то же время ататюркист; социалист, но и националист; член группировки, но доносчик; секулярист, но держащийся плечом к плечу с фундаменталистами — попытку государственного переворота, почувствовав, что великая турецкая армия станет в одиночку противостоять бойцам САДАТ и проиграет.

Турция переживает странный период, находясь в состоянии вероятной передачи турецких вооруженных сил в руки уволенного из армии бывшего бригадного генерала Аднана Танрыверди (руководителя САДАТ) и лидера маленькой партии, исключенного из последователей левых взглядов Догу Перинчека.