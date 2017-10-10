Внешний долг Казахстана по итогам 1 квартала 2017 года составил 165,5 млрд долларов США — с начала года он вырос на 1,06%. В сумме получается, что за три месяца 2017 года Казахстан увеличил свой внешний долг на 1,74 млрд долларов США. При этом Казахстан в 2017 году должен выплатить порядка 19,58 млрд долларов США, из которых 7,31 млрд долларов США — по краткосрочным займам, а 12,27 млрд долларов США — по долгосрочным.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По отношению к ВВП Казахстана внешний долг составил 116,8%, что в пересчете на душу населения по состоянию на 1 апреля 2017 года составляет 4,05 тыс. долларов США без учета межфирменной задолженности и 9,2 тыс. — с учетом такой задолженности.

Каким же странам больше всего должен Казахстан? Наибольшая доля внешнего долга Казахстана приходится на Нидерланды, затем идут Великобритания и США. Этим трем странам Казахстан должен в общей сложности половину всего своего внешнего долга или 84,62 млрд долларов США. Китай же, зависимости от которого так опасаются в Казахстане, занимает четвертое место в списке крупнейших кредиторов: сумма долга равна 12,18 млрд долларов США или 7,36% от всего внешнего долга.

Внешний долг Казахстана по странам на 1 апреля 2017 года

Разбивка по отраслям показывает, что почти половина долга или 81,93 млрд долларов США приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров. На втором месте «Профессиональная, научно-техническая деятельность», на которую приходится 18,13 млрд долларов США или 10,96%. Третья позиция с суммой в 13,38 млрд долларов США за транспортом и складированием. Далее идет государственное управление и оборона с обязательным социальным обеспечением. Сумма задолженности составляет 12,21 млрд долларов США или 7,38%.

Расклад по финансовым инструментам показал, что 81,43% или 134,77 млрд долларов США приходится на займы, а 18,66 млрд долларов США или 11,28% на долговые ценные бумаги, из которых на 17,64 млрд долларов США — по номинальной стоимости. На третьем месте коммерческие кредиты, объем которых равен 9,83 млрд долларов США или 5,94% от всего объема внешнего долга. Меньше процента приходится на наличные деньги и депозиты (0,71 млрд долларов США), специальные права заимствования (0,47 млрд долларов США) и прочие обязательства (1,06 млрд долларов США).

Внешний долг Казахстана на 01.04.2017 г.

Чуть больше половины денег из всего внешнего долга приходится на прямые инвестиции (межфирменная задолженность). Это порядка 92,63 млрд долларов США или 55,97% от всего объема внешнего долга, и рост здесь идет на 1,02% с начала 2017 года.

Госдолг

Внешний долг государственных органов равен 36,49 млрд долларов США или 22,05% от всего объема. Туда входит 12,21 млрд долларов США долга органов государственного управления и 1,12 млрд долларов США долга центрального банка. Плюс, туда входят долги банков и организаций, контролируемых государством общей суммой 23,16 млрд долларов США, из них 3 млрд долларов США — прямые инвестиции или межфирменная задолженность.

Казахстанский банковский сектор, включая банки, контролируемые государством, уменьшил свои внешние долги почти на полмиллиарда долларов, и теперь он должен 6,66 млрд долларов США или 4,03% от всего объема внешнего долга. Другие сектора занимают 31,95% от всего объема и их долг равен 52,88 млрд долларов США, что на 0,79% выше значений на начало года.

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