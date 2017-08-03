Никто не работает на импичмент президента США Дональда Трампа активнее, чем сам новый глава Белого дома, поскольку он испытывает непреодолимое желание постоянно находиться в центре всеобщего внимания. Поэтому, чтобы обратить на себя взоры общественности, Трамп пойдет на любой шаг, каким бы оскорбительным, вопиющим и нечестным он ни был. И чем больше он это делает, тем больше рискует навлечь на себя импичмент, пишет Роберт Дж. Сэмюэльсон в статье для The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, пока непонятно, сможет ли новый глава администрации президента США Джон Келли — бывший генерал морской пехоты США — сдержать необузданный характер своего начальника. Этот вопрос является сейчас, по мнению автора, одним из центральных в Белом доме. Очевидно одно: это будет непросто.

На протяжении многих месяцев поведение Трампа представляло собой определенную загадку. Было непонятно, почему он ведет себя в столь саморазрушительном ключе. Его постоянные сообщения в Twitter лишь усугубляли раскол внутри страны, которую он обещал сплотить. Привычным объяснением стало то, что Трамп играет на свою «базу», однако в последнее время это объяснение потеряло свою убедительность. Опросы общественного мнения показывают, что его поддержка ослабла даже среди его верных сторонников. Например, совместный опрос издания с ABC News показал, что рейтинг Трампа сократился с 42% в апреле 2017 года до 36% в начале июля.

В действительности же, подчеркивает автор, эксперты задавали не тот вопрос. Большинство наблюдателей предположило, что поведение Трампа должно отражать некоторую политическую логику, поскольку он все же является важнейшей политической фигурой в стране. Каждый его шаг нацелен на усиление его популярности и продвижение его повестки дня. Хотя такое объяснение и кажется небезосновательным, оно не соответствует фактам. Постоянные вспышки Трампа отталкивают без нужды бесчисленных избирателей: тех самых людей, которые нужны ему для расширения его поддержки.

Однако вся загадочность исчезает, после того как понимаешь, что мотивы Трампа носят крайне индивидуалистический характер, а не направлены на достижение какой-либо значимой стратегии. Он не может контролировать себя. В его мозгу молчание равнозначно безызвестности, которая невыносима, особенно, когда положить ей конец можно одним или двумя сообщениями в Twitter. И неважно, что он говорит — правду или ложь, затрагивает актуальные или нет вопросы — лишь бы находить эмоциональный отклик и занимать ключевое место в общественных обсуждениях.

Именно личность, а не его политические устремления заставляет Трампа вести себя так, как он это делает. Задним числом его риторические выпады могут быть названы политическими маневрами, однако чаще всего это делается, чтобы хоть как-то прикрыть вопиющий характер произошедшего.

На первый взгляд, вероятность того, что Трамп будет подвергнут процедуре импичмента, и невелика, поскольку для такого шага нужно большинство в палате представителей и две трети голосов в Сенате. Поэтому даже если все члены Демократической партии проголосуют за Трампа, многим республиканцам придется встать на их сторону. Тем не менее ничего нельзя сбрасывать со счетов окончательно, и с этой реальностью Келли придется мириться. Трамп — крайний эксгибиционист в политике, где такое поведение — норма. Его тягу к оскорбительным высказываниям в Twitter будет сложно, но не невозможно преодолеть. Поведение Трампа, возможно, идет вразрез с политической или даже юридической логикой. Более того, продолжая движение по этому пути, Трамп все больше рискует нажить себе проблемы с законом или сказать что-то крайне непопулярное. Однако так президент-республиканец удовлетворяет свою потребность задавать повестку дня СМИ.

В этом смысле, заключает автор, Трампа можно считать самым ярым и наиболее устремленным сторонником собственного импичмента. Если он вынужден заигрывать с идей собственной отставки для удержания контроля над СМИ, пусть так и остается. Быть может, до этого и дойдет, и тогда у Трампа появится новая арена, на которой ему придется под пристальным вниманием общественности и СМИ сражаться и «побеждать». Может оказаться так, что Трамп подсознательно стремится к этой цели.