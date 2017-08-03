



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

После того как весь мир был шокирован результатами выборов президента США в 2016 году, многие критики кандидата-республиканца Дональда Трампа надеялись, что он сможет научиться соответствовать своей высокой должности главы Белого дома. Однако этого так и не произошло, и после шести месяцев у власти его администрация по-прежнему демонстрирует склонность к хаосу, распрям, распущенность в формулировках, неспособность проводить даже важнейшие законопроекты и заполнять ключевые позиции в своих ведомствах, пишет Том Свитцер в статье для The Strategist.

Мало кто несогласен с этим списком обвинений как внутри США, так и за их пределами. Так, в июне аналитический центр Pew провел опрос общественного мнения в 37 странах, установив, что в среднем лишь 22% опрошенных по-прежнему уверены в том, что Трамп идет правильным курсом во внешней политике, в сравнении с 64% респондентов, высказавшихся в этом ключе в конце правления бывшего президента США Барака Обамы. Более того, о коммунистическом Китае стали положительно отзываться целых 47% опрошенных, тогда как роль США положительно оценило лишь немногим большее число принявших участие в опросе — 49%.

Какими тревожными ни были эти наблюдения, они наводят на более неприятную мысль: не является ли упадок престижа и влиятельности США, сопровождающий первые полгода нынешней администрации, предвестником чего-то большего? Вероятность этого выше, чем могло бы показаться. Так, хотя Трамп и посодействовал потере США репутации на мировой арене, из-за этого Вашингтону стало сложнее выступать в качестве лидера и убеждать своих сторонников, не надо забывать и о том безумном распылении престижа США, которое произошло после терактов 11 сентября — например, из-за вторжений в Ирак, Афганистан, Ливию, вмешательства на Украине и других примеров.

Обама был, очевидным образом, более популярен, чем одновременно и его предшественник Джордж Буш — младший, и его преемник Трамп, и тем не менее уже при нем требования Вашингтона игнорировались не только давними противниками Белого дома, вроде Тегерана и Пхеньяна, но и крупнейшими получателями помощи США — Египтом и Израилем. Уже при Обаме влияние США стало ослабевать на глобальных форумах — от саммита «Большой двадцатки», где ФРГ отвергла фискальную политику министерства финансов США после кризиса, до переговоров по вопросам безопасности, на которых Вашингтон не смог противостоять «вторжению» России на Украину или добиться осуществления политики смены режима в Сирии.

Не стоит забывать и о том, что Трамп пришел к власти еще отчасти и потому, что столь многие простые граждане США выступили против истеблишмента в своей стране. В ходе прошлогодних праймериз, когда бы Трамп и его соперник из Демократической партии Берни Сандерс ни поднимали вопрос о склонности Вашингтона к военным вторжениям на Ближний Восток, продвижении демократии по всему миру и субсидировании обороны союзников Белого дома, их высказывания находили отклик у уставших от войн избирателей США.

Ничего из перечисленного выше, отмечает автор, не отменяет большого числа сильных сторон США. Так, страна по-прежнему обладает самой большой в мире экономикой, выпускает резервную валюту и является единственной в мире военной сверхдержавой. А благодаря революции сланцевого газа США в будущем смогут стать более энергоэффективными и независимыми. Демонстрируя более высокие уровни иммиграции и рождаемости, чем у других развитых стран, США располагают большими возможностями для решения проблем старения населения. Таким образом, за последние 15 лет, считает автор, сократились именно престиж и влияние США, из-за чего создалась ситуация, как высказался ведущий комментатор телеканала CNN Фарид Закария, «постамериканского мира».

На этом фоне пока неясно, что придет на смену глобальной гегемонии США, которая поспособствовала формированию миропорядка после окончания холодной войны. Однако очевидно одно — вполне реальная напряженность между Трампом и американским истеблишментом выливается во внешнюю политику, курс которой не поддается пониманию. В результате союзники США, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не могут адекватно оценивать курс Вашингтона. А это крайне важно, если Белый дом стремится сдерживать рост Китая — единственной страны, способной дестабилизировать региональный порядок и стать угрозой первенству США. Так, сами по себе, подчеркивает автор, Россия и Иран не обладают достаточными волей и потенциалом, чтобы нарушить баланс сил на Ближнем Востоке и в ЕС соответственно.

Таким образом, если США намерены проводить серьезную внешнюю политику в ближайшие годы, им нужен президент, который мыслит стратегически и работает вплотную со своими союзниками для сохранения мира и процветания в Азии, в основе которых на протяжении многих лет лежало первенство США. Этого тем не менее пока не происходит, а Трамп создает впечатление неуправляемого субъекта, проявляющего вопиющее незнание мира. Это может стать смертельно опасной комбинацией в случае кризиса. Его действия внушают страх союзникам Белого дома в Восточной Азии, а это никоим образом не способствует сохранению регионального баланса сил в условиях усиливающегося Китая.