Передача XXXX, где в гостях очаровательная Алиса Селецкая, которая рассказывает сбивчиво, но живо о своём новом спектакле, понимании режиссуры, Лорки, жизни и других интересностей. А также косвенно рассказывает о сложном, но уникальном образовательном проекте, в котором участвует. Как обычно, главное — фактура и характер гостя.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Всё остальное в вечном процессе творчества. Ведущий, как обычно, говорит глупости и умничает.

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