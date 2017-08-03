Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Алиса Селецкая
3 августа 2017
Передача XXXX, где в гостях очаровательная Алиса Селецкая, которая рассказывает сбивчиво, но живо о своём новом спектакле, понимании режиссуры, Лорки, жизни и других интересностей. А также косвенно рассказывает о сложном, но уникальном образовательном проекте, в котором участвует. Как обычно, главное — фактура и характер гостя.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мансарда
Всё остальное в вечном процессе творчества. Ведущий, как обычно, говорит глупости и умничает.