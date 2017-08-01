«Киберпатрули были созданы как ответ на возникновение «групп смерти». Несколько случаев самоубийств было и в Белгородской области. Я думаю, кибердружины работают крайне эффективно. Они получают гранты — точно сказать, какие именно, не могу. Но не думаю, что очень глобальные. Сопоставимые с тем, чтобы сохранять жизнь наших детей», — рассказал губернатор.

Марина Каширская ИА REGNUM

Напомним, в 2016 году в стране разгорелся скандал, связанный с обнаружением в соцсетях «групп смерти»: виртуальных площадок, на которых собирались решившие покончить жизнь самоубийством подростки. Администраторы таких групп, остававшиеся анонимными, поддерживали переписку с детьми и подростками и раздавали им опасные задания, последним из которых, предположительно, должен был стать суицид. Несколько подростков, добровольно ушедших из жизни в разных регионах РФ, состояли в таких группах.

К концу 2016 года Роскомнадзор заблокировал более 10 тысяч групп и сайтов, содержащих пропаганду самоубийства. Эта работа продолжается и сейчас, в том числе с помощью региональных прокуроров и правоохранительных органов.

Белгородцы одними из первых влились в федеральный тренд. В городе Старый Оскол организовать кибердружину предложили еще в 2015 году. Тогда, правда, о «группах смерти» речь не шла, но активисты были обеспокоены количеством «негатива» в интернете и решили патрулировать не только улицы своего города, но и виртуальное пространство.

В начале 2017 года эта работа, уже в свете истории «групп смерти», встала на поток: виртуальные дружины стали формироваться массово, их участники проходили обучение в Центре молодежных инициатив. Предметом пристального изучения становятся страницы школьников и подростков, особенно если на них есть материалы суицидального, экстремистского или агрессивного содержания. Все подозрительные ссылки и файлы отправляются в правоохранительные органы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Iнтернет

Официальный документ о работе кибердружин в Белгородской области появился в мае 2017 года — постановление, подписанное губернатором Евгением Савченко. В регионе работают около 400 кибердружинников. В первой половине 2017 года они выявили более 800 потенциально опасных материалов, заблокировали почти 400 пользователей и сообществ, направили администраторам соцсетей столько же жалоб, в Роскомнадзор — более 200 писем, в полицию — также более 200 материалов. Психологи заинтересовались почти 50 материалами, — об этом сообщает Fonar.TV со ссылкой на начальника областного управления молодежной политики Андрея Чеснокова.

Также в начале 2017 года стало известно о проекте «Безопасное детство», который предусматривает создание памятки о противодействии «суицидальным группам» и специального центра мониторинга для сбора информации из разных источников, специалисты которого должны отслеживать сигналы об опасности в отношении каждого конкретного ребенка и обеспечивать работу с ним. Бюджет проекта был заявлен в объеме около двух миллионов рублей.

Стоит отметить, что в Белгородской области, известной довольно радикальными мерами властей по борьбе за здоровый образ жизни, детей намерены оградить не только от суициальных групп, но и от пропаганды экстремизма, алкоголизма и курения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила законопроект против «групп смерти». В соответствии с ним, Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется статьей об «организации деятельности, сопряженной с побуждением к совершению самоубийства», то есть и за организацию так называемых «групп смерти». Наказание, предусмотренное за это преступление, составит до шести лет лишения свободы. Проект был принят в Госдуме и одобрен Совфедом. Федеральный закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду суицида среди несовершеннолетних в интернете, в начале июня 2017 года подписал глава государства.

Momonator Угроза

По новым статьям организаторам деятельности, связанной с побуждением к суициду через распространение информации о его способах и призывами к самоубийству, грозит до четырех лет лишения свободы. Если это было совершено в ходе публичного выступления, с использованием СМИ или интернета, срок наказания возрастает до шести лет.

Уговоры, обман и подкуп с целью склонения к самоубийству предполагают до двух лет лишения свободы. Содействие совершению самоубийства, включая советы и предоставление сведений, наказывается сроком до трех лет. Если же к суициду побужден несовершеннолетний или беременная женщина, наказание ужесточено до шести лет. За склонение несовершеннолетнего к совершению действий, представляющих опасность для его жизни, предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей.

Пока многочисленные скандалы вокруг «групп смерти» обернулись всего одним уголовным делом: один из администраторов такого интернет-сообщества был осужден на лишение свободы сроком более трех лет за преступления по ст. 110 УК РФ, ч.3 ст. 30, ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства и покушение на него). Его признали виновным в том, что через соцсети он пытался склонить двух школьниц к самоубийству. Обе девочки, 15 и 16 лет, совершили попытки суицида, но остались живы — одну из них спасли врачи, другую вовремя отговорили полицейские.