30 июля этого года исполнилось 80 лет приказу № 00447 народного комиссара внутренних дел СССР Николая Ежова «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Этот приказ положил начало так называемому «Большому террору» 1937−38 годов.

Стальные ежовые рукавицы. Борис Ефимов. 1937

Ежов Николай Иванович

Согласно документу, репрессиям должны были подвергнуться следующие группы населения (формулировки из приказа):

1. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказания и продолжающие вести активную антисоветскую подрывную деятельность.

2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей или трудпоселков, а также кулаки, скрывшиеся от раскулачивания, которые ведут антисоветскую деятельность.

3. Бывшие кулаки и социально опасные элементы, состоявшие в повстанческих, фашистских, террористических и бандитских формированиях, отбывшие наказание, скрывшиеся от репрессий или бежавшие из мест заключения и возобновившие свою антисоветскую преступную деятельность.

4. Члены антисоветских партий (эсеры, грузмеки, муссаватисты, иттихадисты и дашнаки), бывшие белые, жандармы, чиновники, каратели, бандиты, бандпособники, переправщики, реэмигранты, скрывшиеся от репрессий, бежавшие из мест заключения и продолжающие вести активную антисоветскую деятельность.

5. Изобличенные следственными и проверенными агентурными материалами наиболее враждебные и активные участники ликвидируемых казачье-белогвардейских повстанческих организаций, фашистских, террористических и шпионско-диверсионных контрреволюционных формирований.

Репрессированию подлежат также элементы этой категории, содержащиеся в данное время под стражей, следствие по делам которых закончено, но дела еще судебными органами не рассмотрены.

6. Наиболее активные антисоветские элементы из бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, сектантских активистов, церковников и прочих, которые содержатся в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях и продолжают вести там активную антисоветскую подрывную работу.

7. Уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивисты, контрабандисты-профессионалы, аферисты-рецидивисты, скотоконокрады), ведущие преступную деятельность и связанные с преступной средой.

Репрессированию подлежат также элементы этой категории, которые содержатся в данное время под стражей, следствие по делам которых закончено, но дела еще судебными органами не рассмотрены.

8. Уголовные элементы, находящиеся в лагерях и трудпоселках и ведущие в них преступную деятельность.

9. Репрессии подлежат все перечисленные выше контингенты, находящиеся в данный момент в деревне — в колхозах, совхозах, сельско-хозяйственных предприятиях и в городе — на промышленных и торговых предприятиях, транспорте, в советских учреждениях и на строительстве.

Репрессируемые делились на две категории: первые подлежали немедленному аресту и после рассмотрения дела тройкой — расстрелу; вторая подлежали отправке в лагеря на 8−10 лет, а наиболее опасные из них — на те же сроки в тюрьмы.

НКВД собрало данные на все категории населения, подлежащие репрессиям и дало плановое количество граждан, которых хотели подвергнуть репрессиям.

Всего согласно приказу должны были быть расстреляны 75 950 человек, отправлены в лагеря и тюрьмы — 193 000 человек. Однако в результате, по данным историка ВиктораЗемскова, расстреляно было 681 692 человека, а отправлено в лагеря и тюрьмы 663 231 человек, то есть первоначальное плановое количество репрессированных по расстрелянным было превышено в почти в 9 раз, по отправленным в заключение — в 3,4 раза, а по общему количеству — в 6,5 раз. Можно предположить, что в похожей пропорции было превышено количество репрессированных и в Казахстане.

Плановое количество репрессий в Казахской ССР

Операция была должна уложиться в четыре месяца и завершиться 5 декабря 1937 года, но в реальности она длилась до 17 ноября 1939 года, когда вышло Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», прекратившее основную деятельность по репрессиям.

Именно про это время писалДжамбул Джабаев в своем стихотворении «Песнь о батыре Ежове»:

«…Я славлю батыра Ежова, который

Разрыв уничтожил змеиные норы,

Кто встал, недобитым врагам угрожая

На страже страны и ее урожая.

Будь орденом Ленина вечно украшен,

Наш зоркий хранитель заводов и пашен,

И пусть моя песня разносит по миру

Всесветную славу родному батыру»

Но кто руководил процессом на местах? Кто решал, кому жить, а кому умереть?

В так называемые «тройки» входили три руководителя — начальник управления НКВД, первый секретарь обкома и председатель облисполкома. Это они рассматривали дела всех, кого представляло для репрессий НКВД, переводили человека из одной категории в другую, решали, отправить человека в лагерь или тюрьму, решали, репрессировать ли членов его семьи. И именно они увеличивали квоты на репрессии. Никаких судов не было, все решали эти три человека, причем, не отрываясь от основной деятельности. Понятно, что ни о каком правосудии и объективности тут речь не могла идти.

Утвержденный состав троек был таким (в скобках указаны те, кто пришел на замену):

Северо-Казахстанская область — председатель — начальник управления НКВД по СКО Панов Павел Сергеевич , члены: председатель Северо-Казахстанского облисполкома Степанов Сергей Федорович , первый секретарь Северо-Казахстанского обкома партии Сегизбаев Султан (председатель Северо-Казахстанского облисполкома Целых Федор Павлович )

, члены: председатель Северо-Казахстанского облисполкома , первый секретарь Северо-Казахстанского обкома партии (председатель Северо-Казахстанского облисполкома ) Южно-Казахстанская область — председатель — начальник управления НКВД ЮКО Пинталь Станислав Францевич , члены: первый секретарь Южно-Казахстанского обкома партии Досов Абильхаир Искакович , председатель Южно-Казахстанского облисполкома Случак Владимир Еремеевич (второй секретарь Южно-Казахстанского обкома партии Таганский Григорий Михайлович , исполняющий обязанности начальника управления НКВД ЮКО Кальнинг Борис Яковлевич )

, члены: первый секретарь Южно-Казахстанского обкома партии , председатель Южно-Казахстанского облисполкома (второй секретарь Южно-Казахстанского обкома партии , исполняющий обязанности начальника управления НКВД ЮКО ) Западно-Казахстанская область — председатель — начальник управления НКВД по ЗКО Ромейко Михаил Казимирович (он же Леонид Александрович Асмус ), члены: первый секретарь Западно-Казахстанского обкома партии Сафарбеков Садык Жунисович , председатель Западно-Казахстанского облисполкома Спиров Иван Хрисанфович (исполняющий обязанности первого секретаря Западно-Казахстанского обкома партии Утепов Шарип Гайсанович )

(он же ), члены: первый секретарь Западно-Казахстанского обкома партии , председатель Западно-Казахстанского облисполкома (исполняющий обязанности первого секретаря Западно-Казахстанского обкома партии ) Кустанайская область — председатель — начальник управления НКВД Кустанайской области Павлов Николай Александрович , члены: первый секретарь Кустанайского обкома партии Кузнецов Николай Семенович , председатель Кустанайского облисполкома Байдаков Бахитжан (прокурор области по спецделам Зеленцов И. Д. , первый секретарь Кустанайского обкома партии Богданов Петр Григорьевич , и.о. начальника УНКВД Тюрин Михаил Ефимович )

, члены: первый секретарь Кустанайского обкома партии , председатель Кустанайского облисполкома (прокурор области по спецделам , первый секретарь Кустанайского обкома партии , и.о. начальника УНКВД ) Восточно-Казахстанская область — председатель — начальник управления НКВД ВКО Чирков Борис Николаевич , члены: первый секретарь Восточно-Казахстанского обкома партии Свердлов Саул Маркович , председатель Восточно-Казахстанского облисполкома Юсупов Шакир Якупович (второй секретарь Восточно-Казахстанского обкома партии Баймагамбетов Джанай , председатель Восточно-Казахстанского облисполкома облисполкома Бектасов Кажигали Сайдалиевич )

, члены: первый секретарь Восточно-Казахстанского обкома партии , председатель Восточно-Казахстанского облисполкома (второй секретарь Восточно-Казахстанского обкома партии , председатель Восточно-Казахстанского облисполкома облисполкома ) Актюбинская область — председатель — начальник управления НКВД по Актюбинской области Демидов Федор Петрович , члены: первый секретарь Актюбинского обкома партии Мусин Айтмухамед , председатель Актюбинского облисполкома Стецюра Николай Васильевич (второй секретарь Актюбинского обкома партии Брикульс Петр Викеньевич , заместитель председателя Актюбинского облисполкома Дурумбетов Жунусбек , первый секретарь Актюбинского обкома партии Джунусов Макай )

, члены: первый секретарь Актюбинского обкома партии , председатель Актюбинского облисполкома (второй секретарь Актюбинского обкома партии , заместитель председателя Актюбинского облисполкома , первый секретарь Актюбинского обкома партии ) Карагандинская область — председатель — начальник управления НКВД по Карагандинской области Адамович Андрей Васильевич , члены: заместитель начальника управления НКВД по Карагандинской области Духович Григорий Емельянович , первый секретарь Карагандинского обкома партии Пинхасик Гдалий Исаакович (председатель Карагандинского облисполкома Макатов Абдрахман Нургалиевич , второй секретарь Карагандинского обкома партии Манкин Биржан )

, члены: заместитель начальника управления НКВД по Карагандинской области , первый секретарь Карагандинского обкома партии (председатель Карагандинского облисполкома , второй секретарь Карагандинского обкома партии ) Алма-Атинская область — председатель — начальник управление НКВД по Алма-Атинской области Шабанбеков Узеир Мусаевич, члены: первый секретарь Алматинского обкома партии Садвакасов Джанайдар, председатель Алма-Атинского облисполкома Кужанов Таттигалий Кужанович (второй секретарь Алматинского обкома партии Юсупов Нурулла Зейнурович, заместитель наркома внутренних дел КазССР Володзько Павел Васильевич)

Но что же эти люди получили за свою деятельность на благо советской власти? Пошли ли они на повышение, получили ли награды, именное оружие или новое звание за свои труды по очищению населения СССР от антисоветских элементов? Как же их отблагодарило родное государство за работу на него?

На самом деле судьба членов троек сложилась вот так:

Начальник управления НКВД по СКО Панов Павел Сергеевич — уволен 13.04.1939 года, осужден и приговорен к высшей мере наказания 31.08.1940 Председатель Северо-Казахстанского облисполкома Степанов Сергей Федорович — 29 июня 1938 года арестован, 26 октября 1940 года приговорен к 8 года заключения, освобожден, 3 октября 1949 года арестован и 17 декабря 1949 года проговорен к ссылке, освобожден в сентябре 1954 года. Первый секретарь Северо-Казахстанского обкома партии Сегизбаев Султан — 15 июня 1938 года арестован, этапирован в Москву и 25 февраля 1939 года приговорен к высшей мере наказания Начальник управления НКВД ЮКО Пинталь Станислав Францевич — арестован в августе 1937 года, этапирован в Москву и 9 декабря 1937 года приговорен к высшей мере наказания Первый секретарь Южно-Казахстанского обкома партии Досов Абильхаир Искакович — 28 ноября 1937 года арестован, 8 марта 1938 года приговорен к высшей мере наказания. Председатель Южно-Казахстанского облисполкома Случак Владимир Еремеевич — 14августра 1937 года арестован, 27 февраля 1938 года приговорен к высшей мере наказания Начальник управления НКВД по ЗКО Ромейко Михаил Казимирович (он же Леонид Александрович Асмус) — арестован 25.05.1938, осужден 14.12.1940, умер в заключении в 12.09.43 в ИТЛ Северной ж.д. Первый секретарь Западно-Казахстанского обкома партии Сафарбеков Садык Жунисович — 18 ноября 1937 года арестован, 28 февраля 1938 года приговорен к высшей мере наказания Председатель Западно-Казахстанского облисполкома Спиров Иван Хрисанфович — 2 марта 1938 года арестован, 8 сентября 1941 года приговорен к 8 годам заключения, в апреле 1946 года оставлен на спецпоселение, дальнейшая судьба неизвестна Начальник управления НКВД Кустанайской области Павлов Николай Александрович — арестован 04.05.1939, осужден 30.10.1939, осужден на 15 лет, дальнейшая судьба неизвестна Первый секретарь Кустанайского обкома партии Кузнецов Николай Семенович — в мае 1938 года арестован, в октябре 1940 года приговорен к 8 годам заключения, после освобождения в 1947 году работал директором лесхоза, умер в 1967 году Председатель Кустанайского облисполкома Байдаков Бахитжан — 2 октября 1937 года арестован, 28 февраля 1938 года приговорен к высшей мере наказания Начальник управления НКВД ВКО Чирков Борис Николаевич — в дальнейшем сделал себе карьеру в НКВД и МВД, затем работал в системе Министерства среднего машиностроение — руководил горнометаллургическим комбинатом в Желтых водах. Первый секретарь Восточно-Казахстанского обкома партии Свердлов Саул Маркович — арестован 19 марта 1938 года, 28 августа 1938 года приговорен к высшей мере наказания Председатель Восточно-Казахстанского облисполкома Юсупов Шакир Якупович — 2 августа 1937 года арестован, 25 февраля 1938 года приговорен к высшей мере наказания Начальник управления НКВД по Актюбинской области Демидов Федор Петрович — арестован в 1938, осужден и приговорен к высшей мере наказания 21 ноября 1939 года Первый секретарь Актюбинского обкома партии Мусин Айтмухамед — в октябре 1937 года арестован, в феврале 1938 приговорен к высшей мере наказания. Председатель Актюбинского облисполкома Стецюра Николай Васильевич — 20 марта 1938 года арестован, 8 сентября 1941 года приговорен к 8 годам заключения, умер в лагере. Начальник Карагандинского областного управления НКВД Адамович Андрей Васильевич — 7 февраля 1939 года уволен со службы, затем работал на различных хозяйственных должностях в Западно-Казахстанской области, умер в 1948 году Заместитель начальника управления НКВД по Карагандинской области Духович Григорий Емельянович — арестован не был, как минимум дожил до 1946 года Первый секретарь Карагандинского обкома партии Пинхасик Гдалий Исаакович — 22 марта 1938 года арестован, 26 октября 1940 года приговорен к 8 годам заключения, умер в 1951 году. Начальник управление НКВД по Алма-Атинской области Шабанбеков Узеир Мусаевич — арестован 14 октября 1937 года, осужден 22 декабря 1939 года, приговорен к 10 годам заключения, умер в лагере 20 января 1942 года. Первый секретарь Алматинского обкома партии Садвакасов Джанайдар — 17 сентября 1937 года арестован, 25 февраля 1938 года приговорен к высшей мере наказания. Председатель Алма-Атинского облисполкома Кужанов Таттигалий Кужанович — 7 апреля 1939 года арестован, 26 апреля 1941 года приговорен к 8 годам заключения, умер в лагере в 1941 году Второй секретарь Южно-Казахстанского обкома партии Таганский Григорий Михайлович — арестован 21 мая 1938 года, приговорён к 8 годам заключения. Повторно осуждён 13 августа 1949 года и приговорён к ссылке в село Абан Красноярского края. Умер при несении наказания в 1951 году Председатель Северо-Казахстанского облисполкома Целых Федор Павлович — в 1938 году арестован и приговорен к заключению и ссылке до 1955 года, умер в 1982 году Второй секретарь Южно-Казахстанского обкома партии Таганский Григорий Михайлович — арестован 21 мая 1938 года, приговорен 26 октября 1940 года к 8 годам заключения, затем 13 августа 1949 года повторно осужден и отправлен в ссылку, где и умер в 1951 году. Исполняющий обязанности начальника управления НКВД ЮКО Кальнинг Борис Яковлевич — арестован в 1939 году, приговорен к 10 годам заключения, дальнейшая судьба неизвестна Исполняющий обязанности первого секретаря Западно-Казахстанского обкома партии Утепов Шарип Гайсанович — арестован 6 сентября 1938 года, 28 октября 1940 года приговорен к 8 годам заключения, освобожден в 1946 году, 7 февраля 1949 года арестован, 18 июня 1949 года сослан на спецпоселение, освободился в ноябре 1954 года, работал на хозяйственных должностях, умер в 1981 году. Прокурор области по спецделам Зеленцов И. Д. — судьба неизвестна Первый секретарь Кустанайского обкома партии Богданов Петр Григорьевич — арестован 23 мая 1938 года, 26 октября 1940 года приговорен к 8 годам заключения, дальнейшая судьба неизвестна Исполняющий обязанности начальника управления НКВД по Кустанайской области Тюрин Михаил Ефимович — арестован в 1939 году, 12 апреля 1941 года приговорен к высшей мере наказания Второй секретарь Восточно-Казахстанского обкома партии Баймагамбетов Джанай — арестован 15 октября 1937 года, 28 февраля 1938 года приговорен к высшей мере наказания Председатель Восточно-Казахстанского облисполкома облисполкома Бектасов Кажигали Сайдалиевич — 20 декабря 1937 года арестован, 12 ноября 1938 года приговорен к высшей мере наказания Второй секретарь Актюбинского обкома партии Брикульс Петр Викеньевич — арестован 22 мая 1938 года, 24 июля 1941 года приговорен к высшей мере наказания Заместитель председателя Актюбинского облисполкома Дурумбетов Жунусбек — арестован 23 октября 1937 года, в 1938 году приговорен к высшей мере наказания Первый секретарь Актюбинского обкома партии Джунусов Макай — 29 июня 1938 года арестован, 26 октября 1940 года приговорен 8 годам заключения, в декабре 1946 года освобожден, в декабре 1948 года арестован, 20 апреля 1949 года приговорен к ссылке, в 1954 году освободился и был реабилитирован, далее работал на различных партийных должностях, умер в 1984 году Председатель Карагандинского облисполкома Макатов Абдрахман Нургалиевич — 22 ноября 1937 года арестован, 22 марта 1938 года приговорен к высшей мере наказания Второй секретарь Карагандинского обкома партии Манкин Биржан — в апреле 1939 года арестован, покончил с собой. Второй секретарь Алматинского обкома партии Юсупов Нурулла Зейнурович — арестован 25 мая 1938 года, 26 октября 1940 года приговорен к 8 годам заключения, в 1948 году освободился, в 1950 году был сослан, в 1955 году был освобожден и реабилитирован, работал директором мебельной фабрики, умер в 1974 году. Заместитель наркома внутренних дел КазССР Володзько Павел Васильевич — арестован 7 января 1939 года, осужден на 15 лет заключения 8 мая 1939 года, умер в заключении в 1951 году

Таким образом, из 41 участника судов-троек, известны биографии 40. В принципе, их все можно разделить на следующие категории:

Арестован, затем расстрелян — 18 человек

Арестован, затем отбывал срок, умер в заключении — 8 человек

Арестован, затем отбывал срок, затем снова отбывал срок, потом был освобожден — 4 человека

Арестован, затем отбывал срок, дальнейшая судьба неизвестна — 4 человека. Как говорится, «сгинули в лагерях» — скорее всего, умерли там, но смерть была не зафиксирована. Возможно, сбежали из лагеря или сменили ФИО и скрылись.

Арестован, затем отбывал срок, затем освобожден — 2 человека

Арестован, покончил жизнь самоубийством — 1 человек

Не был арестован, продолжил карьеру — 3 человека. Эти три сотрудника НКВД — Адамович, Духович и Чирков. По всей видимости, зная карательный аппарат изнутри, они как-то смогли избежать удара и включения в списки на заключение или расстрел. Как это им удалось — наверное, очень интересная история

Надо отметить, что пара человек вроде Станислава Пинталя и Шакира Юсупова в тройках особо поучаствовать не успели. А того же Байдакова через некоторое время убрали из тройки и арестовали, потому что на него самого поступили доносы:

«МОСКВА ЦК ВКП (б) тов. СТАЛИНУ

Согласно вашего № 863/ш материал по линии НКВД по нашей области подготовлен, на днях тройка начнет работать.

В связи с поступившими заявлениями на члена тройки Байдакова (председатель Облисполкома) об его участии в контрреволюционной националистической организации, прошу вместо него членом тройки утвердить Зеленцова — прокурор по спецделам.

СЕКРЕТАРЬ КУСТАНАЙСКОГО ОБКОМА

КУЗНЕЦОВ»

То есть, по всей видимости, уже заранее Политбюро решило всех исполнителей на местах списать после того как они осуществят основной объем репрессий — «мавр сделал свое дело, мавр может уйти». Живущим в светлом коммунистическом будущем нельзя было знать, как это будущее делалось и какой ценой.

Сотрудники НКВД. СССР

PS. Основная часть членов троек была реабилитирована в 1956—1957 годах как пострадавшие — точно также, как и люди, которых они отправляли на расстрел или в лагеря.

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