Интернет-портал финской государственной телерадиокомпании Yle в конце июня опубликовала новость о визите своего корреспондента в музей «Горы Филина» — набирающем популярность туристском объекте на юге Карелии, в Лахденпохском районе.

Игорь Павловский ИА REGNUM Музей «Горы Филина», главный вход

«Пожалуй, одна из самых необычных находок музея — это фотографии боевых лосей, которых советская армия тренировала в течение четырех лет. Лосей пытались научить отличать финскую речь от русской, на их рога прикрепляли пулеметы, и солдаты ездили на них верхом по снегу. В общей сложности было обучено 1 500 лосей, но они боялись звука выстрелов, и, по всей видимости, их никогда не использовали на войне», — говорится в материале Yle.

Игорь Павловский ИА REGNUM Музей «Горы Филина»

Якобы Красная армия готовила к Зимней войне и Войне-продолжению (так в Финляндии называют Советско-Финскую войну 1939−1940 гг. и участие Финляндии в войне против СССР на стороне нацистской Германии — прим. ИА REGNUM ). Спустя месяц издание констатировало, что новость вызвала бурные дискуссии, ставящие под сомнение само существование таких животных в СССР 30-х годов. Тогда в Yle обратились к эксперту, профессору Дмитрию Фролову из Национального архива Финляндии.

«Это правда, что Красная армия тренировала лосей. Однако они были предназначены для перевозки грузов так же, как и собаки, верблюды, лошади или олени. Кроме того, лосей было немного, — цитирует Фролова финское издание. — «Существует несколько известных советских фотографий, на одной из которых девушка сидит на лосе, а на другой солдаты Красной армии стоят рядом с лосем. Но на этих фото лось — не боевое, а упряжное животное. Как исследователь я могу сказать, что боевые лоси — это миф».

Игорь Павловский ИА REGNUM Стенд с «боевыми лосями»

Часть информации музея, по мнению профессора, может быть основана на данных журнала «Популярная механика», опубликованных в 2010 году. Но Yle считает эту статью первоапрельским розыгрышем. Кроме того, директор музея «Гора Филина» Вадим Гавриленко, с которым изначально беседовал корреспондент Yle, позже признался, что «что информация, размещенная в музее, полностью основана на источниках из интернета, и сотрудники музея не консультировались с историками по данному вопросу».

Однако, пишет портал, сам директор Гавриленко уверен, что сведения достоверны и обещает все проверить. Напомним, «Гора Филина» (Huuhkanmaki) располагается недалеко от города Лахденпохья, в километре от трассы А-121 «Сортавала». В скалах во время войны размещался командный пункт финских войск. Внутри финны создали все необходимые для войны и жизни коммуникации: электричество, водопровод, канализацию, вентиляцию. Площадь «Горы Филина» — 750 квадратных метров, высота потолков — четыре метра. Объект не имеет аналогов.

Игорь Павловский ИА REGNUM Музей «Горы Филина»

Инвестор укрепил и очистил склоны горы, обустроил три смотровых площадки, создал музей с тремя постоянными экспозициями: «Зимняя война 1939−1940 годов», «Великая Отечественная война в Карелии 1941−1944 годы», «Минералы Карелии». В перспективных планах создание полноценного военно-исторического парка. За два года работы вложено более 13 миллионов рублей: введена в эксплуатацию первая очередь музейного комплекса, открыты два сувенирных магазина.