Белоруссия

Обзор энергетики СНГ

Минск наращивает топливно-энергетическое сотрудничество с Украиной, пытаясь компенсировать недопоступление импорта нефти из РФ. Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил журналистам, что стороны «практически завершили» отработку транспортировки азербайджанской нефти через украинские трубопроводные маршруты на белорусские НПЗ. Пока же даже железнодорожные поставки нефти позволили Белоруссии увеличить экспорт нефтепродуктов в мае до 1,35 млн тонн (+35% в сравнении с апрелем). Всего же за 5 месяцев НПЗ республики отправили на внешние рынки 4,9 млн тонн нефтепродуктов на сумму 2,14 млрд долл (+5,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении, — 35,2% — в физическом). Впрочем, поставки через Украину, конечно, не могут в полной мере компенсировать российское сырьё, за счёт них РБ покрывает примерно 25−30% образовавшейся недостачи (она, в свою очередь, составляет порядка 1,5 млн тонн в квартал).

Кроме собственно транзита нефти, Украина хотела бы поставлять свою и импортируемую нефть на НПЗ Белоруссии для давальческой переработки. В этом есть смысл, даже несмотря на то, что украинская нефтепереработка хронически недозагружена. Во-первых, белорусские НПЗ недавно модернизированы и глубина переработки достигает 90−95%, тогда как на украинских — не более 70−75%. Во-вторых, Кременчугский НПЗ с начала нынешнего года перешёл на работу с Azeri — ею заполнен нефтепровод, ведущий в направлении завода. Т. е. нефть других сортов сегодня особо и перерабатывать негде. Шебелинский ГПЗ работает преимущественно с газоконденсатом, Одесский НПЗ недавно национализирован, перерабатывать на Лисичанском НПЗ проблемно из-за боевых действий, прочие НПЗ на Украине уже давно существуют чисто номинально. Поэтому наладить давальческую схему — самый логичный выход из ситуации. В ответ руководство Белоруссии предлагает поучаствовать в нефте‑ и газодобыче на территории Украины, а также выражает желание взять под контроль один из нефтетерминалов в Одесской области. Все эти вопросы обсуждались в ходе недавнего визита Александра Лукашенко в Киев, а также во время заседания украино-белорусской Межправительственной комиссии, проходившей одновременно с визитом.

Сотрудничество не замыкается только на межгосударственных отношениях. Так, визит лидера Белоруссии удивительным образом совпал с победой компании «Беларуснефть» в тендере на бурение четырех эксплуатационных скважин на Семиренковском (Украина) газоконденсатном месторождении, которое разрабатывает компания «ДТЭК Энерго». С одной стороны, контракт ещё не подписан, с другой — участие белорусских специалистов в бурильных работах на украинских месторождениях стало одной из тем общения лидеров стран. Также предварительно известно, что начало бурения запланировано на сентябрь.

Белоруссия в этом месяце получила с Украины не только нефть для переработки на НПЗ, но и оборудование — два реактора депарафинизации весом 170 т каждый, для Мозырского НПЗ. Оборудование было доставлено на Украину морем, а затем было доставлено в Белоруссию речным путём — через Днепр и Припять.

Пока Литва, по выражению главы её МИД, «роет окопы», пытаясь любыми способами если не сорвать строительство БелАЭС, то усложнить её признание или сформировать к ней негативное отношение, профильные организации поддерживают как раз Белоруссию. Об этом заявил председатель RCF (Форум сотрудничества регуляторов) Жан-Люк Ляшом в ходе визита в республику. Председатель RCF посетил строящуюся станцию, а также встретился с руководством Госатомнадзора. Актуализация плана поддержки (разработан для РБ ещё в 2014 году) важна именно сейчас, на фоне упорного стремления соседней Литвы помешать строительству и привлечения в «адвокаты» даже президента США Дональда Трампа. Напомним, именно к нему в начале июля обратилась литовский лидер Даля Грибаускайте.

Посетил Белоруссию и директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, подтвердивший белорусским СМИ срок сдачи станции: лето 2020 года. .

Поскольку номер был не слишком успешным, на арену снова выпустили физика-ядерщика Андрея Ожаровского. БелАЭС для него уже многие годы является питательной средой и едва ли не единственным проектом, в рамках которого он известен. В этот раз Ожаровский комментирует необходимость строить хранилище для ядерных отходов на территории республики, о чём было упомянуто в одном из июльских пресс-релизов Минэнерго. По словам Ожаровского, стоимость такого строительства может составить 1 млрд евро. Тут следует напомнить, что на Украине сегодня ведётся строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (Украина отказалась платить за хранение ОЯТ России и намерена хранить его сама). Текущая стоимость проекта — 1,5 млрд долл., т. е. чуть более миллиарда евро. При этом Украина строит хранилище в расчёте на 15 энергоблоков своих АЭС, а также на хранение ОЯТ (Белоруссия будет вывозить ОЯТ в Россию). Иными словами, Ожаровский очень сильно преувеличил стоимость строительства.

Станцию вообще, мягко говоря, «не забывают». Около дух недель назад СМИ распространили информацию о двух смертельных случаях на строительстве. «У нас не зафиксировано таких случаев. При этом информация о всех ЧП на площадке, даже самых незначительных, незамедлительно к нам поступает. Более того, мы связались со стройплощадкой и после тщательной проверки можем утверждать, что речь идет о случаях годичной давности», — прокомментировали в пресс-службе «Инжиниринговой компании «АСЭ» (проектирование и сооружение БелАЭС). Разумеется вряд ли речь идёт о случайной ошибке, учитывая общую ситуацию вокруг станции.

Закавказье

Замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян, отчитываясь о работе министерства за первое полугодие, представил карту потенциала солнечной энергетики Армении. «Карта опубликована на сайте Фонда возобновляемой энергетики и энергоэффективности. На карте четко отмечено, какие у нас есть ресурсы для производства солнечной энергетики в той или иной части страны, сколько кВт солнечной энергии может быть произведено в той или иной местности», — пояснил замминистра. Согласно этому документу, среднегодовое значение притока солнечной энергии составляет 1720 кВт·ч/кв. м, при том, что на четверти территории этот показатель ещё выше (1850 кВт·ч/кв. м). Среднеевропейский показатель — около 1000 кВт·ч/кв. м, и даже на юге Франции этот показатель ниже, чем в Армении, — порядка 1650 кВт·ч/кв. м. Также на сайте представлены характеристики двух площадок, которые правительство специально отвело под размещение солнечных электростанций. По одной из них (в районе села Масрик Гегаркуникской области) министерство в настоящее время ожидает завершения тендера, после чего победитель в 2018 году начнёт на этой площадке строительство СЭС мощностью 55 МВт. Кроме неё планируется строительство ещё пяти СЭС, однако под четыре из них ещё предстоит определить площадки.

Также в министерстве готовятся к снятию с эксплуатации первого энергоблока Армянской АЭС (в настоящее время остановлен). «…Для второго, действующего блока уже разработана стратегия по продлению срока эксплуатации и утверждению инвестиционного плана», — добавил замминистра.

После посла США в Армении Ричарда Миллса к «окучиванию» республики энергетикой приступил и. о. помощника госсекретаря США Джон Хефферн. Впрочем, почему бы и нет — он занимал должность Миллса в 2011—2014 гг. Тезисы не меняются: США и Армения могут на равных сотрудничать в энергетике и информационных технологиях, что может «…не только развить евроатлантическую интеграцию, но и даст возможность американским компаниям развить сотрудничество с Арменией», — приводит его слова «Голос Америки». Не то чтобы мы подвергали сомнению слова и.о. помощника госсекретаря США, однако так уж случилось, что энергетика и информационные технологии относятся к отраслям, в которых США не сотрудничают на равных даже с ЕС.

Армения и Иран достраивают каскад из двух деривационных (отводных) ГЭС на реке Аракс — планируется, что строительство будет завершено уже в этом году. Работы финансируются Ираном, при этом Мегринская ГЭС находится на территории Армении, а Карачиларская — в Иране. Согласно условиям строительства, после 15 лет эксплуатации Мегринская ГЭС перейдёт в собственность Армении, однако электроэнергию за это время будет получать Иран. Напомним, это не единственный совместный проект двух стран в энергетике: Армения строит ЛЭП в Иран, которую в будущем планирует превратить в энергетический коридор, присоединив к нему Россию.

Президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев анонсировал поставки первого газа в Турцию по строящемуся газопроводу TANAP в первой половине следующего года. По его словам, к настоящему моменту готовность газопровода составляет более 77%. Однако в Азербайджане расценивают газопровод скорее как геополитический проект: «Несмотря на то, что объемов азербайджанского газа недостаточно для полного обеспечения Европы природным газом [если принимать сегодняшнее строительство за первую очередь, то её мощность — 16 млрд кубометров газа в год; лишь 10 из них попадут в Европу и конечно же не спасут её от возможных неприятностей с украинской ГТС — Ред], нет сомнений в том, что она сильно нуждается в азербайджанском газе. Особенно потребность в этом возросла после газового кризиса между Россией и Украиной», — так прокомментировал строительство газопровода доцент кафедры международных отношений турецкого университета Dumlupınar Хакан Арыдемир для информагентства Trend. Возможно, таким образом в Азербайджане хотят заинтересовать ЕС во второй очереди газопровода. Хотя для этого Азербайджану сперва необходимо нарастить добычу на «Шах-Дениз».

Пока же баланс с трудом позволяет заполнить те 16 млрд кубометров что есть (вернее, будут в следующем году). Для чего Азербайджан пытается сформировать новый геополитический треугольник: Баку — Анкара — Ашхабад. Выгоды весьма прозрачны. Азербайджан получит объёмы туркменского газа, которыми можно будет соблазнять ЕС, а Туркмения, наконец, получит доступ к трубе, которого она лишиласья после того, как в конце 2000-х «Газпром» прекратил закупки туркменского газа.

Без Туркмении действительно не обойтись, ведь на «Шах*Дениз» будет замкнут не только TANAP, но и «Южный газовый коридор», за счёт которого в Азербайджане, в частности, намерены осуществлять поставки в Болгарию. Об этом в интервью Trend напомнила посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова.

Правда, на этих планах могут поставить крест санкции США в отношении РФ, принятые не так давно. Дело в том, что 10% акций проекта «Шахдениз-2», входящего в консорциум «Южного газового коридора», владеет «ЛУКойл», что автоматически ставит под угрозу применения санкций США весь проект. На это обратил внимание бывший посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар.

Средняя Азия

Президент Научного совета по глобальным инициативам Томас Блис в интервью корреспонденту информагентства «Казинформ» указал на шансы, которые открываются перед республикой после того, как было принято решение разместить в Казахстане Международный банк низкообогащенного урана. «Благодаря созданию этого Банка, а также благодаря наличию запасов урана, Казахстан имеет возможность заниматься не только хранением урана, но и его переработкой — и в перспективе стать лидером в этой области… когда будет налажено массовое производство атомных реакторов малой и средней мощности, стоимость атомной электроэнергии также упадет. Казахстан выиграет, если сможет создать у себя полный ядерный цикл, что обеспечит источник доходов на будущее», — объясняет Блис.

В Казахстане приказом министра энергетики введён трёхлетний запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа. Приказ подписан 26 июля и вступит в силу спустя 10 суток с момента подписания, что оставляет всем заинтересованным лицам срок до 5 августа. После наступления этой даты единственной легальной возможностью импортировать пропан-бутан из Казахстана будет таможенный пост «Алаколь» таможни «Достык» — на него запрет не распространяется.

Казахстанский эксперт по энергетике Сергей Смирнов прокомментировал для «Sputnik Кыргызстан» решение правительства Казахстана об отказе импортировать электроэнергию из Киргизии. По его словам, тут сложно выделить одну основную причину. Во-первых, по его словам, у Киргизии сложилась репутация ненадёжного поставщика (связано с тем, что Бишкек обычно экспортирует излишки электроэнергии, образующиеся после богатых паводков, тогда как любой импортёр заинтересован в прогнозируемых объёмах). Во-вторых, в самом Казахстане снизилось потребление: «Я имею в виду крупные предприятия. Одни перестали функционировать, другие работают на неполную мощность или перепрофилированы на менее энергоемкие производства», — уточнил эксперт. Напомним, Киргизия намеревалась продать Казахстану 500 млн кВт·ч электроэнергии и получила отказ со ссылкой на профицит собственной энергии. В итоге, как уже сообщалось, электроэнергию согласился купить Узбекистан по цене 0,02 долл. за кВт·ч.

Таджикистан также выражал готовность начать поставки электроэнергии Узбекистану. «Если наши соседи захотят в летнее время получить сравнительно дешевую электроэнергию, они могут соединиться с нашей энергосистемой по существующим линиям электропередачи. Мы можем восстановить поставки по этим линиям, которые простаивали в течение долгих лет», — заявил в ходе брифинга министр энергетики водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода. По его информации, техническую готовность Таджикистана к поставкам уже подтвердили энергетики. Однако республики могли не сойтись в цене. Ведь Киргизия сегодня фактически сбрасывает лишнюю воду и либо будет делать это бесплатно, либо получит хотя бы 0,02 долл. за кВ·ч.

Крайне загадочная история разворачивается вокруг тендера на строительство ГЭС в Киргизии, который не так давно выиграла Liglass Trading CZ. В отношении компании появился ряд публикаций, авторы которых утверждают, что компания — воздушный пузырь, ничто, у неё нет опыта строительства подобных объектов .При этом публикации эти появились в чешской прессе. Как утверждают журналисты, после победы в тендере представители компании перестали отвечать на запросы журналистов, а пресс-конференция 26 июля, на которой они должны были ответить на ряд вопросов, не состоялась без объявления причин.

«В течение 30 банковских дней компания должна закрыть наш долг в размере 37 миллионов долларов перед Россией. Мы не тратим ни копейки. Если они не исполнят свои обязательства, то через 30 банковских дней мы в одностороннем порядке разорвём соглашение и объявим второй тендер. Никакого ущерба не будет нанесено», — комментирует ситуацию корреспонденту киргизской редакции «Радио Свобода» председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР Дуйшенбек Зилалиев. Прямого ущерба действительно, может, и не будет, но вот долг останется. И, что гораздо важнее, затянется строительство так необходимых республике гидроэнергетических объектов. Так что насчёт ущерба чиновник, возможно, погорячился.