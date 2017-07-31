Святой Николай вернулся в Бари, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). За мощами величайшего христианского святого в Санкт-Петербург на неделе прибыла делегация во главе с председателем Папского совета содействия христианскому единству кардиналом Куртом Кохом. «Экуменизм святых является прекрасной возможностью для диалога между Церквями», — сказал кардинал, комментируя принесение мощей Николая Чудотворца в России, которое привлекло 2,5 миллиона паломников. Монсеньор убежден, что чествование реликвий может помочь верующим в их приверженности к общению. Замечательно, что руководители Церквей встречаются, но очень важно, чтобы это происходило и на уровне простых прихожан. Пребывание мощей святителя в России стало результатом встречи между Папой Римским Франциском и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2016 году на Кубе. Это знак дружбы и стремление доверить Николаю Чудотворцу дело сближения между Русской Православной Церковью и Католической Церковью, это мост диалога, молитвы и братства, подчеркнул сотрудник Папского совета, отец Иакинф Дестивель. Он заметил, что святитель очень связан с историей православия в России: одна треть храмов носит его имя, в каждом доме есть его икона.

Иван Шилов ИА REGNUM

По благословению патриарха Кирилла был опубликован для широкого общецерковного обсуждения проект Катехизиса РПЦ, подготовленный Синодальной библейско-богословской комиссией. В последнем разделе проекта, посвященном «Внутренним задачам в связи с диалогом с инославием», подчеркивается, что оскорбления в адрес инославных недопустимы, и утверждается: «Церковь осуждает тех, кто, используя недостоверную информацию, преднамеренно искажает задачи свидетельства Православной Церкви инославному миру и сознательно клевещет на Священноначалие Церкви, обвиняя его в «измене Православию». К таким людям, сеющим семена соблазна среди простых верующих, следует применять канонические прещения». Идея создания нового Катехизиса впервые была высказана на Архиерейском соборе в 2008 году и работа над первой версией этого документа была завершена в январе 2016 года, сообщается на официальном сайте Московского патриархата. В комментарии к новой версии текста, который теперь выносится на широкое обсуждение, отмечается: будут приниматься отзывы только на некоторые части проекта — об основах православного вероучения, канонического устройства, литургической жизни Церкви и православного нравственного учения. Другие же разделы не подлежат обсуждению, и среди них — основные принципы отношения Русской православной церкви к инославию. В этом контексте приводится фрагмент заявления, сделанного в ходе Всеправославной встречи в Салониках в 1998 году: «Делегаты единогласно осудили те группы раскольников, а также определенные экстремистские группы внутри Поместных православных церквей, которые используют тему экуменизма для критики церковного руководства и подрыва его авторитета, тем самым пытаясь вызвать разногласия и расколы в Церкви. <…> Участники единодушны в своем понимании необходимости продолжения участия в разных формах межхристианской деятельности. <…> Мы не должны прерывать отношений с христианами других конфессий, готовыми сотрудничать с нами».

Политики и руководство Иракского Курдистана продолжают попытки перетянуть на свою сторону христиан Ирака в преддверии референдума, назначенного на 25 сентября, по вопросу провозглашения полной независимости автономии от Багдада, передает Agenzia Fides (Ватикан). Вот один из очередных эпизодов. Глава администрации президента Иракского Курдистана Фуад Хусейн объявил о встрече с представителями сил, ассоциированных с Церквями и христианскими движениями. На повестке стоял вопрос об участии делегатов от христиан в Комитете по подготовке к референдуму. По данным местных источников, решение о проведении такой встречи было вызвано публичной критикой лидерами христианских движений инициативы кооптирования в Комитет в качестве их «представителя» Вахида Хурмуза. После этого Хусейн предложил своим собеседникам указать двух человек, которых они готовы назвать делегатами от «местных групп христианского происхождения». По мнению издания, этот эпизод косвенно подтвердил, что курдское руководство автономии преследует цели по вовлечению христианских представителей в их кампанию по провозглашению независимости Иракского Курдистана. В то же время инцидент еще раз показал, что христианские политики не могут представлять себя как единое целое и преследуют разные интересы и цели. Так, во время встречи с Хусейном присутствовал Ромео Хаккари, президент партии Бет Нахрейн, однако отсутствовали лидеры Ассирийского демократического движения и «Детей Месопотамии». Помимо того, игнорируются призывы халдейского патриарха Луиса Рафаэля Сако заняться в настоящее время решением гуманитарных вопросов возвращения в провинцию Ниневия беженцев-христиан и не увлекаться «мало реалистичными» крупными проектами.

С тревогой за судьбу оставшихся на Ближнем Востоке христианских общин рассматривает вопрос курдской независимости Vatican insider (Турин, Италия). Издание предполагает, что «неизбежное военное поражение джихадистов самопровозглашенного ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» вряд ли обеспечит быструю стабилизацию региона. И в Ираке, и в Сирии существуют различные курдские политические и военные силы, которые «могут поставить под угрозу будущее небольших местных христианских общин, уже затронутых насилием и вынужденным бегством из своих домов». В последнее время активно обсуждается судьба иракской провинции Ниневия, которая после изгнания оттуда боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) становится «спорной» территорией в «крупномасштабной геополитической игре», связанной с возможным провозглашением суверенитета Иракского Курдистана. В недавнем коммюнике Халдейского патриархата утверждается, что в Ниневии фиксируется ползучая экспансия, которая «подталкивает» местных жителей к эмиграции или препятствует возвращению беженцев. Еще 16 июля 2016 года президент курдской автономии Масуд Барзани пообещал некоторым христианским лидерам, которых он собрал в Эрбиле, полное политическое и административное самоопределение христианских общин провинции Ниневия. Взамен от них хотелось получить согласие на то, чтобы автономию им предоставило правительство будущего независимого Иракского Курдистана, а не центральное правительство в Багдаде. Однако некоторые христиане выступают с протестами против методов Эрбиля. Так, недавно в Алькоше был отправлен в отставку мэр-христианин Абдул Миха по обвинению в коррупции. Его заменил ставленник Демократической партии Курдистана (буквально на днях стало известно, что после бурной критики местной халдейской общины на пост мэра была избрана христианка Лара Юсих Зара — ИА REGNUM ). Курдские лидеры также оказывают давление на Европу и Святой престол. Представитель Иракского Курдистана в Италии Резан Кадер в интервью СМИ заверяет, что в Ватикане «есть позитивное восприятие курдов», а папа Франциск призывает международное сообщество поддержать курдов, поскольку курдские ополченцы пешмерга боролись в Ираке с джихадистами от имени международного сообщества.

Идет сложная игра и в Сирии, где сталкиваются друг с другом различные курдские политическими структуры, разбросанные между Ираком, Сирией и Турцией. Ряд ополченцев получили тяжелое вооружение и артиллерию от американцев. В частности, курдские группировки, входящие в противостоящий президенту Башару Асаду союз Сирийских демократических сил (SDF). В северо-восточной части Сирии действуют ополченцы «Демократического союза» (PYD), сирийское отделение Рабочей партии Курдистана (PKK), корни которой в соседней Турции. Они провозглашают намерение создать автономный курдский регион Джазира, который курдские СМИ уже называет курдским именем Рожава. В провинции Хасака самопровозглашенная автономная администрация Рожавы приступила к внедрению налоговой системы без согласования с правительством в Дамаске. «Дополнительно к попытке навязать свою новую налоговую систему «Демократический союз» также требует закрытия школ», — говорит сиро-католический архиепископ Жак Бехнан Хиндо. По его словам, «курдские партизаны PYD чувствуют себя сильными, потому что, как они считают, их поддерживают США. Я предупреждал их: смотрите, американцы рано или поздно уйдут, а вы окажетесь в положении худшем, чем прежде». При этом курдские движения северо-восточной части Сирии, связанные с Рабочей партией Курдистана, говорят, что они стремятся к расширенной местной автономии и являются врагами курдов, связанных с лидером иракской автономии Барзани.

Словацкая актриса, бывший посол в Вене и Варшаве Магда Вашариова выступила с критикой польской политики, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). В интервью братиславской газете SME она дала оценку работы Вышеградской группы, куда входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. По ее словам, лидер польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский является серым кардиналом польской политики «благодаря поддержке Церкви и католической радиостанции Radio Maryja, которых входит в медиаимперию священника Тадеуша Рыдзика». Как отмечает Вашариова, вещание Radio Maryja допускает некоторые антисемитские и антиевропейскире нотки, но без этой медиаимперии Качиньский «не имел бы такой власти». Ее беспокоят попытки Варшавы и Будапешта договориться друг с другом над головой Братиславы, что не есть хорошо для словаков. В этой ситуации необходимо помочь «демократическим силам в Польше и Венгрии», чтобы Вышеградская группа не отпала от Евросоюза.

Католическая церковь в Белоруссии все сильнее раскрепощается, пишет Polonia Christiana (Краков, Польша). Мощно звучит голос архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Так, в марте этого года он выступил публично против правительственной программы «Национальный план по обеспечению гендерного равенства на 2017−2020 годы». Затем в апреле он провел пресс-конференцию, на которой резко раскритиковал поведение столичных властей и областной государственной администрации, которые отказались предоставить место под строительство очередной церкви, а также допустили возможность коммерческой застройки территории мемориала в Куропатах — месте гибели десятков тысяч поляков от действий НКВД в 1937—1941 годах. В начале мая архиепископ Кондрусевич был приглашен с докладом в Академию управления при президенте Белоруссии. Событие беспрецедентное — впервые иерарха Католической церкви позвали выступить в стенах кузницы высокопоставленных государственных кадров. В своей речи монсеньор не постеснялся сделать замечания в адрес действий властей, которые расценил как «неблагоприятные для свободной деятельности Церкви» — запрета служить мессу священникам-иностранцам, не проживающим постоянно в Белоруссии, требования предоставлять в министерство образования программы катехизации детей в костелах и списков детей, посещающих воскресные уроки религии. В конца мая Кондрусевич выступил с официальным обращением к властям и общественности в условиях политического кризиса. Как замечает издание, анализ поведения архиепископа говорит о радикальном изменении его линии поведения. Это стало возможным благодаря большей свободе политического пространства, которая была открыта (правда, непоследовательной) либерализацией.

«Нам нет смысла бороться за тело украинского государства на востоке, если она потеряет свою душу из-за коррупции», — такова позиция госсекретаря США Рекса Тиллерсона, отмечает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Ее повторяют и многие европейские друзья Украины. Но коррупция является следствием, а не причиной проблем с трансформацией украинского общества, убежден священник Украинской греко-католической церкви, военный капеллан 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Вооруженных сил Украины отец Андрей Зелинский. Судить об этом морскому пехотинцу, который в рясе и бронежилете прошел «АТО» и имеет звание «Народный герой Украины», позволяет не только его опыт, но и три академических диплома. «Я не считаю коррупцию одной из самых больших проблем современного украинского общества, — заявил он в интервью изданию. — Я считаю одной из самых больших проблем современного украинского общества — слабого человека как продукта советской и постсоветской системы отношений. Человек слабый — это человек, который не доверяет, не верит в свои силы, отказывается от инициативы, ответственности, потому что существует некое абстрактное, почти мифическое существо, которое называется «государство». Государство должно позаботиться, государство должно сделать. Одним из крупнейших вызовов является не коррупция, не власть, а прошлое, которое засело глубоко в нашем сознании, в нашем сердце, не позволяет нам воспитать новые поколения: поколение свободных, поколение достойных, способных брать на себя ответственность за свои жизни».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.