



Александр Горбаруков ИА REGNUM

После того как нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР, на сцене стали появляться многие непростые проблемы. И еще до того, как этот законопроект поступит на одобрение Сената. Эксперты начали задаваться вопросом: почему в нем решили объединить три страны? Ведь это является необычным случаем в политической и санкционной практике США.

Американская пресса объясняет все с точки зрения процедуры создания и прохождения текстов в законодательном органе, стремлением некоторых лидеров Конгресса увязать текст с другими документами, предусматривающими введение санкции в отношении Москвы, Тегерана и Пхеньяна по отдельности. Эту идею постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов назвал «несуразной», потому что в одну корзину сваливаются «три совершенно разные темы, а именно Россия, Иран и Северная Корея». Но проблема, как нам представляется, не в темах, а в самой идее создать в мировом общественном мнении ощущение, что озвученные три страны действуют якобы скоординированно. Ну, а потом можно будет попробовать ввести в политику элементы так называемой «коллективной ответственности» через утверждение новой «оси зла».

Те, кто мыслят историческими аналогиями, помнят, что у Джорджа Буша — младшего в списке «оси зла» значились Иран, Ирак и Северная Корея. Осенью 2009 года Национальная разведка США в обнародованном докладе о стратегии на ближайшие четыре года включала в «ось» также Россию (наряду с Ираном, Северной Кореей «в связи с ракетно-ядерными амбициями») и даже Китай. Вместе с тем авторы документа специально подчеркивали, что «потенциальная угроза вовсе не означает невозможность поддержания нормальных крепких отношений между странами». Вот и сейчас госсекретарь США Рекс Тиллерсон оригинально стал объяснять смысл новых санкций. По его словам, парламент будто бы ждет, что в результате воздействия отношения с странами, подпавшими под действие репрессивных норм, улучшатся, державы начнут сотрудничать и тогда необходимость в санкциях отпадет. Это первое.

Второе. Если президент США Дональд Трамп подпишет законопроект, то ограничит себя в праве действовать в одностороннем порядке по санкциям в отношении России, КНДР и Ирана. Наложив вето на инициативу, президент рискует потерять поддержку республиканцев в связи с тем, что якобы «сделает» одолжение Москве или Тегерану. Появляются намеки и на то, что Трамп может изменить ситуацию, если участники триады — Россия, Иран и КНДР — изменят свое поведение таким образом, чтобы Белый дом получил возможность говорить о каком-либо значимом «успехе» или признаках того, что угроза «дает эффект». Так, в США до сих пор уверены в том, что соглашения по иранской ядерной программе, подписанное в 2015 году, удалось достигнуть только благодаря санкциям.

Но при этом, выставляя Москву, Тегеран и Пхеньян в роли «оси зла», Вашингтон рассчитывает добиться какого-нибудь заметного успеха хотя бы на одном направлении. Между тем его союзники указывают на то, на что раньше не указывали (в отношении Ирана, например): американский законопроект квалифицируется ими как незаконный в части своего «экстерриториального содержания». Раньше на такое бы закрыли глаза, сейчас уже нет. Россия, Иран и КНДР тоже по-своему, но быстро ответили на действия США. Иранский парламент принял пакет контрсанкций против Вашингтона, правда, детали пока не раскрываются. В России заявляют, что контрмеры в отношении американских дипломатов — это далеко не все, на что способна Москва. ЕС призвал американцев координировать свои действия с партнерами по G7 и предупреждать о «непредвиденных обстоятельствах».

Могут у Вашингтона появиться серьезные проблемы на Ближнем Востоке, где он до сих предпочитал больше действовать «чужими руками». Вспомним, что раньше США предполагали, будто им удастся разорвать ось Москва — Тегеран — Анкара. Сейчас американцы уже не могут позволить себе такую роскошь, как конфликт с Москвой и Тегераном, в ситуации, когда такой партнер, как Турция, также стал дрейфовать в сторону от Запада. Аналогично начинает действовать и Багдад. Что касается КНДР, то провалилась ставка Вашингтона на Пекин как средство решения «корейской проблемы». Любое нападение на Пхеньян, даже ограниченное, вызовет ответный удар Северной Кореи по Южной. При этом КНДР уже не раз доказывала, что готова выдержать любые международные санкции.

Но все-таки пока все это является некой увертюрой к серьезной геополитической игре американцев, хотя логика ее ныне все больше и больше подчиняется интриге внутриполитической борьбы. Впереди мир ждут серьезные и важные события.