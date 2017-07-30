С приближением местных выборов ситуация на политической арене Грузии продолжает постепенно накаляться. И сформировавшаяся вскоре после вступления в должность нынешнего президента Грузии Георгия Маргвелашвили «трехполюсная» система власти становится все более отчетливой.

Грузия

На одном ее полюсе, на так называемой формальной верхушке находится правящая партия «Грузинская мечта», заполучившая после парламентских выборов 2016 года более чем «конституционное большинство». На втором полюсе — «Единое национальное движение» со всеми отпочковавшимися от него «противниками», «союзниками» и «сателлитами». А на третьем — президент и его администрация, в которую Георгий Маргвелашвили собрал всех своих основных соратников и единомышленников. Именно эти три политических субъекта, как принято именовать основные силы на политической арене Грузии, и диктуют сегодня стране политическую повестку дня.

Скорее, диктуют два последних «актора» — ЕНД и президент, а правящему большинству приходится отвечать на вызовы и обвинения, давать комментарии, оправдываться и доказывать свою правоту.

Трехполюсность противостояния на политической арене Грузии проявляется практически в каждом имеющем сколько-нибудь существенное значение вопросе. Любая инициатива, любое новое начинание правящей партии, как правило, встречается в штыки и администрацией президента, и именующим себя оппозицией ЕНД со всеми его «составляющими». И хотя взгляды президента и «оппозиции» во многих вопросах совпадают, Георгий Маргвелашвили и его администрация периодически «упорно дистанцируются» от бывших и нынешних соратников Михаила Саакашвили.

Особенно остро такая трехполюсность проявилась в процессе составления и обсуждения проекта конституционных изменений. С тем, что действующая Конституция Грузии нуждается в серьезном реформировании, соглашались все — власть, оппозиция, президент. Но начало работы над проектом Конституции ознаменовалось протестом Георгия Маргвелашвили и его отказом от участия в деятельности государственной конституционной комиссии. Поводом для отказа стали разногласия в вопросе председательствования комиссией. Президент предлагал создать такую комиссию по разработке проекта новой Конституции, в которой председателями были бы он сам, председатель парламента и премьер-министр. В ответ ему было заявлено, что единственным органом, уполномоченным на принятие Конституции, является парламент, соответственно, ответственность за новый законопроект должен полностью взять на себя законодательный орган, а поэтому председательствовать комиссией будет спикер парламента. Президенту и его администрации было предложено активно участвовать в работе комиссии и отстаивать свою точку зрения, но от этого предложения он отказался.

Георгий Маргвелашвили начал свой, параллельный процесс обсуждения вопроса о необходимости изменения Конституции, который громко был назван «Конституция для всех» и в ходе которого президент встречался с различными слоями и группами населения и общества, экспертами и политической оппозицией и доводил до их сведения свой взгляд на то, каким должен быть основной закон страны.

Оппозиция, «флагманом» которой продолжает оставаться партия бывшего президента Грузии, ныне лица без гражданства Михаила Саакашвили, первоначально включилась в процесс составления и обсуждения проекта конституционных изменений, параллельно выражая поддержку протесту президента и пытаясь провести в составе комиссии собственные взгляды, во многом совпадавшие со взглядами и позицией президента. Позднее, уже в конце работы конституционной комиссии «Единое национальное движение», вместе с остальными оппозиционными нынешним властям партиями, неправительственными и общественными организациями, демонстративно покинуло комиссию, оставив правящую партию «Грузинская мечта» наедине с разработанным ею законопроектом. И еще более резко зазвучали обвинения в адрес правительства в том, что оно стремится принять основной закон, подогнанный под собственные политические интересы.

Правящее большинство во главе с непреклонным и безапелляционным спикером парламента Ираклием Кобахидзе, формально признавая необходимость достижения консенсуса в вопросе конституционных изменений, на деле упорно и настойчиво проводило собственный законопроект, пытаясь убедить оппонентов, что это единственно правильный путь реформирования Конституции.

Не получилось! Каждый из акторов политического процесса остался при своем мнении. И тогда все три «политических субъекта» обратили взоры к мировому сообществу, стремясь найти там поддержку и подтверждение своим взглядам.

Мировое сообщество, зарубежные партнеры, которых в данном случае представляла Венецианская комиссия Совета Европы, в привычной манере составили общее заключение и обтекаемые рекомендации с главным призывом ко всем участникам процесса — «достичь консенсуса по спорным вопросам».

На фоне такой политической путаницы и начал парламент Грузии ускоренное обсуждение проекта изменений в основной закон страны и до окончания весенней сессии успел принять законопроект в двух чтениях, оставив принятие главного решения на осеннюю сессию. Можно ожидать, что главные баталии по этому законопроекту развернутся между тремя полюсами власти уже осенью.

Параллельно в конце весенней сессии парламентское большинство вопреки протестам президента и оппозиции приняло проекты изменений в Избирательный кодекс и Кодекс местного самоуправления. На основании первого законопроекта изменился порядок формирования избирательных комиссий, в частности ЦИК Грузии. И как бы ни пыталась правящая партия объяснить необходимость таких изменений, для ее оппонентов было ясно одно: «Грузинская мечта» пытается обеспечить себе подавляющее большинство мест в избирательной администрации и тем самым заранее предопределить исход любых последующих выборов. Как и следовало ожидать, законопроект в штыки встретили и администрация президента, и оппозиция во главе с бывшими и нынешними членами ЕНД.

Трехполюсность проявилась и в отношении к проекту изменений в Кодекс местного самоуправления, на основании которого статуса самоуправляемых городов лишились обретшие его перед местными выборами 2014 года 7 городов — города Телави, Озургети, Зугдиди, Гори, Амбролаури, Мцхета и Ахалцихе.

Так как попытки убедить правящую партию в неверности ее позиции по обоим законопроектам увенчались неудачей, президент Георгий Маргвелашвили по уже укоренившейся традиции наложил на оба документа вето, вернув их законодателям вместе с мотивированными замечаниями.

Парламент, в привычной ему манере, в результате острых дискуссий между тремя основными полюсами власти — ГМ, ЕНД и администрацией президента — вето преодолел. Большинством голосов, набрать которые «Грузинской мечте» особого труда не составило, депутаты на внеочередном пленарном заседании 26 июля вновь поддержали те редакции законопроектов, которые не одобрил президент.

Парламентский секретарь президента Анна Долидзе пыталась убедить парламентское большинство, что принятые парламентом законопроекты противоречат прежде всего Конституции страны и нарушают интересы граждан Грузии.

Позицию президента и его мотивированные замечания поддержали как нынешняя фракция «Национального движения», так и ее «бывшие соратники» из «Европейской Грузии».

Обсуждение законопроектов было настолько острым, что не обошлось без взаимных оскорблений. Депутатам большинства не понравился дерзкий и резкий, по их оценкам, тон выступления Анны Долидзе.

Подводя итоги внеочередного заседания, председатель парламента заявил, что большинство с чистой душой может преодолеть вето президента.

«Отсутствие аргументов и политическая пристрастность позиции президента указывают на то, что и в этом случае мы с абсолютно чистой совестью можем поддержать наши первоначальные законопроекты и преодолеть вето президента», — подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

На этом противостояние вокруг данного вопроса, естественно, не закончилось. Посыпались многочисленные комментарии, усилились взаимные обвинения.

«Президент находится в оппозиции с 2014 года», — констатировал председатель парламента в эфире телекомпании «Имеди», назвав противостояние между президентом и правящей партией «совершенно естественным».

Такое противостояние между тремя основными полюсами власти продолжает держать грузинское общество в постоянном напряжении, каждодневно подпитывая его интерес и не позволяя переключить внимание на другие, менее насущные для власть имущих и более важные для рядовых избирателей темы. Учитывая, что до местных выборов остались считаные недели, можно ожидать, что напряжение между тремя полюсами власти будет и дальше нарастать.