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Кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Святого престола, в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore представил модель глобализации, которую в перспективе хотел бы видеть Ватикан. Но вначале о диагностике современного мироустройства.

Международная система после окончания противостояния между США и Советским Союзом вступила в фазу большой неопределенности, заметил монсеньор. Сложилась ситуация «дифференцированного мультиполяризма» из-за одновременного наличия крупных, средних и малых субъектов, имеющих различные споры друг с другом. Нарастает нестабильность всевозможных соединений и связей, особенно культурного характера, что ведет к «драматической фрагментации». В этом геополитическом контексте какое-либо исправление, переделка затруднены. «Когда папа Римский Франциск квалифицирует все нынешние конфликты как «Третью мировую войну по частям», он описывает не только сценарий насилия, но и определяет различные типы столкновений, локализованные и совпадающие: «прямые войны», «прокси-войны», «гражданские войны», «приостановленные и отложенные войны», — констатировал Паролин. — Мы говорим о конфликтах, которые вскоре станут транснациональными». Причины лежат в области вопросов геополитики и власти, расовой ненависти, экономики, а в качестве инструментария используются исторические, культурные и религиозные проблемы. Как замечает госсекретарь Святого престола, «пожар насилия» может погасить лишь глобальный порядок «справедливости и человеческого развития».

Важным продолжением и развитием этой мысли для любого национального государства сегодня является определение, в какой зоне международной системы оно находится, зоне конфликтности или стабильности. В случае с Россией мы напрямую сталкиваемся с приграничной «гражданской войной» (кстати, так ее определяет и сам Ватикан) на Украине и опосредовано, но существенно, с «замороженными войнами» в Закавказье. Святой престол активно работает в первом случае, воспринимая Украину как часть интересующей его Восточной Европы. Ватикан предпринимает как гуманитарные, так и дипломатические усилия для того, чтобы понизить уровень конфликтности внутри самого украинского общества и в области российско-украинских отношений. И это принимается в Москве, в том числе посредством диалога с Русской православной церковью, которая в сложных ситуациях обращается за консультациями к Святому престолу. Но существует большая проблема недопонимания и недоверия на политическом уровне, о чем ныне говорит кардинал Паролин.

Он побывал в Белоруссии в 2015 году, хотя Минск находится под санкциями Европейского союза, приезжал в 2016 году на территорию раздираемой вооруженными столкновениями Восточной Украины, в Донбасс. В этом году во второй половине августа госсекретарь должен совершить визит в Россию, против которой играет на обострение часть западной элиты. Недавно новую недружественную акцию предприняла группа американских законодателей как демократов, так и республиканцев, объявив о планах ужесточения санкций в частности в отношении Москвы. И хотя по сути это выглядит, скорее, как попытка двухпартийного консенсуса конгрессменов лишить президента США Дональда Трампа возможности самостоятельно действовать во внешней политике, негативный подход к России невозможно игнорировать. Ежедневно, замечает Паролин, разногласия между Россией и различными западными странами зачастую трактуются так, будто это разные миры со своими ценностями, интересами и даже собственными интерпретациями международного права.

Иными словами, Россию пытаются представить чем-то отдельным от европейской цивилизации, не способной с ней договариваться. Однако, напоминает монсеньор, стоит учитывать, что во время визита в Рим в 1845 году император Николай I провел две встречи с папой Григорием XVI, а два года спустя с папой Пием IX было заключено соглашение (конкордат) между Российской империей и Католической церковью. Уже в наши дни папа Иоанн-Павел II представлял себе Европу от Атлантики до Урала, думая не о «западной экспансии», а о более сплоченной «команде всего континента». В этой ситуации Святой престол видит свою задачу в налаживании взаимопонимания. Со своей стороны предположим, что одним из препятствием является слишком большое число участников международных процессов. В случае с Восточной Европой можно заметить, что некоторые из республик этой части Старого континента в ходе процесса государственного строительства сделали слишком большой крен в сторону местного национализма.

Между тем, главная ответственность лежит на других странах. Сегодня Москву и Пекин обстоятельства подталкивают друг к другу, Евросоюз выжидает. При этом кардинал Паролин призывает не списывать со счетов команду американского президента Трампа. По его словам, «необходимо время, чтобы судить, не нужно торопиться. Новой администрации, такой отличной и уникальной — и не только в политическом смысле — от предыдущих администраций, требуется время, чтобы найти собственный баланс». И основным сейчас становится то, чтобы в это время, пока он ищется, мировые державы нашли в себе силы не допустить перерождение локальных войн в Третью мировую.