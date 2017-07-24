27-я неделя президентства Дональда Трампа принесла массу разочарований. Огорчены оказались не только сам «лидер свободного мира» и его глава аппарата, но и 15 тысяч предполагаемых солдат-трансгендеров американских вооруженных сил, и даже широкие массы российских граждан.

Michael Vadon Дональд Трамп

Главным политическим шоу уходящей недели стала отчаянная попытка сторонников Трампа, несмотря ни на что, принять законопроект об отмене системы обязательного платного медицинского страхования Obamacare. Неделей ранее четыре сенатора-республиканца отказались голосовать за более амбициозный законопроект, предполагающий серьезную реформу, фактически убив билль еще до голосования. Теперь же президент и лидеры Республиканской партии попытались провести через верхнюю палату парламента довольно скудный документ, предполагающий всего лишь отмену основных положений Obamacare и возврат к системе, существовавшей до этого.

Двое сенаторов, ранее высказывавшихся против законопроекта, все-таки поддержали его урезанную версию, что сделало его принятие хотя бы теоретически возможным. На первое предусмотренное процедурой голосование, требующееся для начала официальных дебатов (где сенаторы высказывают позиции, обычно уже не раз публично озвученные и обсужденные в кулуарах), с огромной помпой прибыл сенатор Джон Маккейн — политик-тяжеловес старой закалки, один из лидеров Республиканской партии, долгое время отсутствовавший в сенате. За несколько дней до этого он перенес хирургическую операцию на глазу, и в ходе послеоперационного обследования у него была обнаружена раковая опухоль в мозгу. Его скорое возвращение, бодрый вид и проникновенная речь, посвященная возвращению сенату его былой эффективности, сильно подняли дух республиканцев, которые без Маккейна всё еще не имели так необходимого им большинства в 51 голос. Когда маститый сенатор, наконец, внес свой голос и принес победу своим товарищам, их ликованию не было предела. Доволен был и президент Трамп.

Gage Skidmore Джон Маккейн

Но вот всего три дня спустя пришло время решающего голосования, которое должно было определить судьбу одного из главных пунктов президентского плана по возрождению Америки. И здесь опять центральной фигурой оказался Джон Маккейн, только на этот раз он проголосовал против своей партии и привел ее к поражению. Он пропустил свою очередь, ворвался в зал заседаний практически в последний момент, проголосовал и удалился, не дав товарищам или прессе никаких комментариев.

Реакция Трампа, его команды и Республиканской партии в целом неописуема. Все они оказались отброшены назад от вожделенной цели, которая, как казалось, была на расстоянии вытянутой руки. Спланировал ли Маккейн эту политическою драму заранее, или какие-то закулисные договоренности повлияли на его решение в последнюю минуту, остается неясным, как неясно и то, насколько его решение было обусловлено серьезными личными проблемами.

Так или иначе, парламент США в очередной раз продемонстрировал свою неподконтрольность президенту. Более того, на этой неделе законодатели зашли еще дальше и решили сами проконтролировать главу Белого дома. Это стремление было явно выражено в беспрецедентном для молодой эпохи Трампа почти единогласном принятии обеими палатами конгресса законопроекта, известного в нашей стране под названием «закон о санкциях против России». И действительно, несмотря на то, что русская тема занимает в документе чуть меньше четвертой части и не содержит непосредственного введения никаких новых значительных ограничений, такое название вполне оправдано. Дело в том, что американские конгрессмены применили прием, к которому прибегали законодатели разных стран с самого момента изобретения законотворческих органов — они «слепили» вместе мало связанные друг с другом темы: санкционную политику в отношении Ирана, Северной Кореи, международного терроризма и России.

Так как Трамп неоднократно высказывался за ужесточение мер по первым трем пунктам этой «программы» и уже прибегал к различным действиям в этих направлениях, у него практически не осталось политически приемлемых способов уклониться от подписания этого законопроекта, содержащего взрывоопасную «русскую тему». Опасность и деликатность всего, что связано с Россией, для Трампа очевидна. Россия — ахиллесова пята 45-го президента США. Любое упоминание Российской Федерации в соседнем предложении с Дональдом Трампом тут же порождает скандал гигантских размеров. И это — еще одна причина, по которой президент просто не может не подписать принятый конгрессом законопроект.

Bjoertvedt Конгресс США

Получается, что конгресс вынуждает Трампа приравнять Россию к терроризму и КНДР, в то время как сам эксцентричный американский лидер всё время старается избежать крайностей в оценке нашей страны, с уважением высказывается о В. В. Путине и в целом пытается выстроить некие новые отношения с «партнером» по ядерному паритету. Наперекор всему этому навязываемый Трампу документ не только скрупулезно прописывает, какие виды санкций президент может накладывать на российских граждан и юридических лиц, но и сильно ограничивает его власть в отношении снятия или облегчения ранее введенных ограничений против РФ. И если для новых санкций конгрессмены лишь прописывают дорожную карту, которой Трамп может и не воспользоваться, старые ограничительные меры законодатели, цитируя классика, «отливают в граните», практически исключая возможность их отмены.

Предательство Маккейна, которого Трамп кроме прочего поддерживал в президентской гонке в 2008 году, и стремление обеих партий ограничить свободу президента в осуществлении внешней политики — так законодательная ветвь власти фактически объявляет войну исполнительной ветви. Кто бы ни победил в этой битве, он получит всю Америку в свое распоряжение.

В этой ситуации для Трампа как никогда остро встает вопрос об удержании и укреплении поддержки со стороны людей, осуществляющих государственную власть и волю Америки самым непосредственным образом, — со стороны силовиков, то есть вооруженных сил и полиции. Будучи чутким политиком, глава Белого дома дал понять людям в погонах, что он «их парень». Сразу тремя путями.

Во-первых, он сменил главу аппарата Белого дома — одного из ближайших помощников президента. Раньше эту должность занимал Райнс Прибус, видный деятель Республиканской партии. Теперь, после предательства партии и негласного разрыва отношений с законодателями, Трамп назначает на это место профессионального военного — генерала Келли. Келли известен своей аполитичностью, практичностью и организаторскими способностями, до нового назначения он занимал при Трампе пост министра внутренней безопасности и успел за шесть месяцев добиться значительных успехов в обуздании организованной преступности, наркотрафика и нелегальной иммиграции. В Белом доме Келли, видимо, будет должен также навести порядок военного образца, что в частности означает — прекратить бесконечный поток утечек служебной и даже секретной информации в СМИ. Кроме того, нет сомнений в том, что при выборе между военными и политическими решениями генерал будет склонять президента скорее к первым, чем ко вторым.

Gage Skidmore Райнс Прибус

Во-вторых, Трамп объявил, что в вооруженных силах США нет никакого места для трансгендеров — людей, чья гендерная самоидентификация не совпадает с их биологическим полом и которые стремятся это изменить. Запрет на включение этой категории граждан в списки рекрутов был в силе вплоть до 2016 года, когда его отменил президент Обама. Армии и флоту было дано время до 1 июля нынешнего года, чтобы подготовить всё необходимое для принятия нового типа солдат в свои ряды, и совсем недавно они продлили этот срок на полгода и год соответственно. Насколько они действительно готовились, а насколько просто ждали возможности уговорить Трампа принять нужное им решение — неизвестно.

Официально причиной такого шага стали экономические причины. Дело в том, что трансгендеры, если считать достоверной популярную в современных Штатах теорию об «истинности» самоидентификации, нуждаются в сложной и дорогостоящей хирургической операции и последующей пожизненной гормональной терапии. Учитывая предполагаемое количество скрытых трансгендеров в армии США, на лекарства для них придется потратить до $8,5 млн в год — 1% от всей суммы на медицинское обеспечение действующего военного контингента. Если учесть операции (по $95 тыс. каждая), то эта сумма вырастает до почти полутора миллиардов долларов. Кроме того, министерство обороны оплачивает медицинские счета своих ветеранов и после службы, что еще увеличивает затраты. К тому же еще есть расходы, связанные с реорганизацией жизни военнослужащих, вызванной появлением среди них новой категории людей, с которыми не совсем понятно, что делать.

Хотя деньги всегда играют важную роль, скорее всего, решающим фактором для Трампа все-таки стал настрой самих людей в погонах — его решение было с восторгом воспринято военными, среди которых традиционно преобладают выходцы из неустроенной и консервативной американской глубинки.

В-третьих, президент выразил свою полную поддержку американским полицейским, которые в последние годы находились под огромным давлением со стороны разнообразных правозащитных организаций в связи с жестокими методами работы, порой приводящими к невинным жертвам. Трамп выступил перед полицейским на Лонг-Айленде — в месте, где он вырос и где сейчас проходит масштабная полицейская операция по искоренению организованной преступной группировки «MS-13». В транслированном на всю страну обращении глава исполнительной власти сказал своим прямым подчиненным: «Не будьте слишком добры к ним [преступникам]», «Когда вы сажаете их в полицейскую машину, а они только что кого-то убили, и вы делаете это — придерживаете их голову, чтобы они не ушиблись, — не делайте этого», «Когда вы кидаете их в грузовики — именно кидайте их». И хотя наиболее политкорректные представители руководства правоохранителей уже заявили о неприемлемости слов президента, рядовым служителям закона, изо дня в день работающим на улицах в стране с практически неконтролируемым распространением огнестрельного оружия, было явно приятно узнать, что высшее руководство их поддерживает и в беде не оставит.

Конгресс предал Трампа. Легкий путь к осуществлению больших реформ, задуманных им, — закрыт. Остается три принципиальных варианта развития событий, один фантастичнее другого.

Первый и самый болезненный для самолюбивого президента-бизнесмена — пойти на компромисс с противниками и остаться в истории огромным разочарованием Америки и свидетелем заката величия американской империи.

Второй — затянуть принятие всех судьбоносных решений и все силы вложить в подготовку к следующим выборам в конгресс — в надежде достигнуть такого перевеса, при котором никакие внутрипартийные склоки не смогут ему помешать.

Третий вариант, одновременно самый действенный, самый фантастичный и уже неоднократно испробованный в американской истории, — сплотить нацию, не исключая и законодателей, вокруг борьбы со страшной угрозой (неважно, реальной или выдуманной), и вокруг президента как центральной фигуры этой борьбы, с возможным наделением этой фигуры чрезвычайными полномочиями.

Как будут развиваться события в реальности — покажет только время, пока же весь мир с интересом, порой граничащим с ужасом, наблюдает за необычайно турбулентной Америкой.