



Иван Шилов ИА REGNUM

Ноты протеста Турции от двух стран

Германия и Швеция передали Турции ноты протеста в связи с обвинением правозащитников в шпионаже президентом Эрдоганом. Пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шефер включил эту тему в повестку еженедельного пресс-брифинга в Берлине. «Мы оцениваем очередной поспешный приговор турецкого правительства в деле Штойдтнера как шаг, который невозможно терпеть», — сказал Шефер. Пресс-секретарь заявил, что Германия и Швеция подали совместную ноту протеста турецкому правительству. В ноте содержится требование хотя бы объявить, в чем официально обвиняются задержанные. Там же подчеркивается, что одновременное обвинение в шпионаже и помощи террористической организации нелогично.

Шефер заявил, что правозащитник Петер Штойдтнер не знает ни слова по-турецки, но тем не менее ему пришлось давать показания через переводчика с недостаточным уровнем знания языка: «И если это вам покажется недостаточным, показания, которые он вынужден был дать в столь важном деле, были публично растиражированы прокуратурой и судом. Кроме того, это представляется в таком свете, что я потерял дар речи». 10 правозащитников, среди которых была и директор турецкого подразделения Amnesty International Идиль Эсер, были задержаны полицией во время заседания на острове Бююкада 5 июля. Идиль Эсер, Гюнал Куршун, Озлем Далкыран, Вели Аджу, Налан Эркем, Илькнур Устюн, гражданин Швеции Али Гарави и гражданин Германии Петер Штойдтнер были арестованы.

Демарш против Америки по поводу С-400

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что Турция не покупала у России ЗРК С-400, и если бы они это сделали, это вызвало бы беспокойство Вашингтона. Это заявление подверглось резкой критике сначала со стороны главного советника президента Турции Ильнура Чевика, а позднее и со стороны самого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В своей статье, озаглавленной «Ничего себе! Оказывается, Америка обеспокоена…» Чевик использовал следующие фразы: «Турция, оказывается, не купила у России ЗРК С-400 и не купит, но если купит, США будут сильно обеспокоены… Это говорит председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд… Сначала мы приняли это за несвоевременную первоапрельскую шутку, однако позже стало известно, что человек сказал это абсолютно серьезно».

Эрдоган сообщил о подписании договора по покупке С-400 на групповом заседании Партии справедливости и развития (ПСР): «Почему С-400 должны становиться поводом для напряжения? Любая страна ищет идеальный вариант для обеспечения своей безопасности. Если мы годами не можем добиться результата с США, нам приходится искать альтернативы. И это итог наших поисков. И что НАТО… Член НАТО Греция уже долгие годы использует С-300. Непонятно, почему они недовольны. На данный момент мы делаем шаги в этом направлении с Россией, были поставлены подписи и, даст Бог, мы увидим ракеты С-400 в нашей стране. Мы будем использовать их наряду с совместным производством».

Отношения с США де-факто понижены до уровня поверенных в делах

Согласно анализу Зейнеп Гюрджанлы из газеты Sözcü, отношения между Турцией и США под руководством Трампа де-факто понижены до уровня поверенных в делах. Гюрджанлы напомнила, что новый посол США в Турции сначала должен получить одобрение конгресса. По ее мнению, сенаторы, негативно воспринявшие инцидент с телохранителями Эрдогана, не одобрят кандидатуру посла без принятия соответствующих мер. Также Гюрджанлы написала, что администрация Трампа, хоть и не официально, но де-факто понизила уровень дипотношений.

Новый слоган Европы: Членство Турции в ЕС невозможно

Премьер-министр Австрии Кристиан Керн заявил, что членство Турции в ЕС невозможно, а расширение таможенного союза напрямую увязано с реализацией принципов правового государства в стране. В своем интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Керн заявил: «Возможность расширения таможенного союза не будет обоснована до тех пор, пока не будут прекращены показательные процессы против сотрудников газеты Cumhuriyet и пока оппозиционный депутат Энис Бербероглу отбывает продолжительный срок за выполнение своих обязанностей».

В материале газеты подчеркивается, что наряду с традиционно придерживающимися жесткой позиции по отношению к Турции Голландией, Бельгией и Австрией, сдвиг заметен и в политике обычно осторожной Германии. В статье утверждается, что преобладающей точкой зрения становится позиция, в которой расширение таможенного союза странами ЕС напрямую связано с привязкой к законам о применении принципов правового государства и правам человека. По данным мюнхенского института Ifo, расширение таможенного союза будет способствовать росту турецкой экономики в 1,8 раза. В таком случае экспорт агропродукции вырастет на 95%, а сервис услуг на 430%, что увеличит среднедушевой ВВП на 171 доллар.

Предупреждение за предупреждением от ЕС

Ответственный за расширение союза в Еврокомиссии Хан заявил, что Турция очень быстро удаляется от европейских установок, и это негативно сказывается на двусторонних отношениях. Хан предупредил, что происходящее в Турции может иметь экономические последствия. Эти слова прозвучали в преддверии встреч в Брюсселе главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и министра по евроинтеграции Турции Омера Челика. Хан заявил, что обязательно обсудит эти вопросы с Чавушоглу и Челиком, однако он ожидает расхождения взглядов по этому вопросу. Хан предостерег, что недопонимание в вопросах правового государства может привести к экономическим последствиям. Хан заявил, что недопонимания однозначно принесут вред турецкому обществу и экономике Турции, и назвал жесткую позицию Германии в кризисе между Анкарой и Берлином объяснимой, добавив, что именно Турция должна проанализировать ситуацию и предпринять шаги по ее преодолению.

«Мы находимся в самом разгаре туристического сезона. Этот кризис никак не способствует привлечению людей в Турцию. Если положение останется таким же крайне нестабильным, неопределенным и хрупким, то такая же ситуация может сложиться и с инвестициями в турецкую экономику», — подчеркнул Хан. По его мнению, это может сказаться и на внутренних европейских переговорах о расширении таможенного союза, а внутри блока есть страны, предлагающие более строгий и жесткий подход по вопросу правового государства. При том, что в ЕС силен интерес к этому проекту, есть определенные общие требования, без выполнения которых его реализация невозможна.

ПСР продолжает изоляцию турецкой банковской системы

Подготовленное Агентством по банковскому регулированию и надзору (BDDK) «Положение о внесении изменений в Положение о внутренних активах банков» было опубликовано в официальном вестнике парламента Турции и уже вступило в силу. В заявлении в связи с изменениями, предпринятыми BDDK, депутат Народно-республиканской партии (НРП) Селин Саек Беке сказала: «Правительство ПСР продолжает отрывать банковскую систему Турции от мира. Сегодня наша банковская система попрощалась с общемировыми законами. До свидания, Базель! С публикациями изменений в «Официальной газете» изменилась система расчетов внутренних активов банков. Несуществующие активы теперь будут учтены в расчетах! Внутренние активы банков будут завышены в цифровом пространстве. Опубликованное в «Официальной газете» — это доказательство того, что балансы банков будут косметически приукрашены! Если не будет доверия, экономическая система перевернется с ног на голову. Кого правительство пытается обмануть таким образом: граждан, инвесторов? Виртуальные банковские отношения, необъяснимые изменения в ВВП… Если нет доверия к цифрам, не будет доверия и к экономике! Мы вас предупреждаем: если вы испортите финансовую систему, вся экономика полетит в тартарары».

Противоправное давление и задержания

В годовщину попытки переворота 15 июля растет количество бесправных операций, в первую очередь против движения «Хизмет». Министерство внутренних дел сообщило, что за неделю 3−9 июля 2017 года в результате операций было задержано 520 человек. В то же время обыски прошли в домах и рабочих местах 500 человек. В провинции Хатай были задержаны 50 человек, часть из которых была ранее уволена в рамках расследований, связанных с попыткой переворота. Все задержанные проходили по делу республиканского прокурора провинции на основании использования приложения ByLock (что само по себе не может служить доказательством). Операции были проведены одновременно по всем адресам рано утром. Также в шести районах провинции Анталья были проведены операции по задержанию 71 человека. Кроме этого, полиция нагрянула по ранее известным адресам в крупных городах, таких как Стамбул, Анталья, Мардин, Балыкесир, Малатья и Афьонкарахисар. Несколько человек были задержаны за якобы членство в закрытом после попытки переворота фонде под предлогом антиправительственной пропаганды и сбора средств. В провинции Адана 26 человек были задержаны и направлены в суд за якобы использование приложения ByLock. В той же провинции был проведен рейд по большому количеству адресов учителей и полицейских, якобы использовавших приложение для связи ByLock. Согласно информации, опубликованной на сайте Совет судей и прокуроров, 154 судьи были переведены в другие суды. Ранее, 4 июля, 780 судей и прокуроров были назначены на новые места службы по всей стране.

«ПСР отныне осударственная партия, ее кадры определяются турецкой разведывательной службой MIT»

Заместитель председателя Народно-республиканской партии Бюлент Тезджан, выступая на пресс-конференции, заявил, что в Турции основалась государственная партия. «Правящая партия ПСР отныне партия государства. Ее председатель — президент страны. Вся государственная бюрократия — часть этой партии. Кадры этой партии образуются в результате работы спецслужб страны. Один из обозревателей пишет, что MIT возьмется за то, чтобы снять политическую усталость с партии власти. Члены ПСР должны были отреагировать на эти высказывания», — заявил он.

Гражданство для иностранцев, особенно для сирийских беженцев

Законопроект, предусматривающий получение гражданство для иностранцев, проживающих на территории Турции, был внесен на рассмотрение председателю парламента. Согласно этому законопроекту, иностранцы, проживающие в Турции, смогут обратиться для получения гражданства. В документе описываются критерии для иностранцев, которые могут получить возможность обратиться за турецким гражданством, и процедура подачи документов. Каждый иностранец, имеющий временную регистрацию, которая позволяет находится на территории Турции, сможет обратиться в МВД и получить удостоверение личности. Кроме этого, МВД сможет выдавать удостоверение и тем, кто не имеет временной регистрации. Взрослые, получившие удостоверения личности, смогут также зарегистрировать своих детей.

Голландия опубликовала доклад о движении «Хизмет»

Нидерланды опубликовали официальный доклад за 2016 год касательно фондов и организаций, находящихся на территории государства. В описании движения «Хизмет» говорится, что эта организация наилучшим образом интегрирована в голландское сообщество. В исследовании, которое проводилось организацией RADAR, отмечается, что движение «Хизмет» среди учреждений, работающих в различных областях, является образцом интеграции. Информация, содержащаяся в докладе, основана на мнении исследователей, экспертов, а также газетных статей о движении. Также в докладе говорится о том, что «Хизмет» концентрирует свою работу на образовании, диалоге культур и предпринимательстве. «Кроме этого, движение придерживается последовательной линии в интеграционном процессе. Несмотря на то, что «Хизмет» является закрытым движением, оно в то же время не сторонится западных ценностей», — говорится в документе.