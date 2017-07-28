Белоруссия и Узбекистан соревнуются, чья долина силиконовее
Белоруссия
В рамках Стратегии регионального развития Белоруссии, представленной Минэкономики, выдвинуто предложение разделить республику на 18 регионов, или «внутриобластных систем расселения вокруг естественно сформировавшихся центров экономического роста». Это не новое административно-территориальное деление, а скорее способ выделить и усилить в нём экономическую составляющую, которая не всегда совпадает с границами областей.
Одна из причин, по которой в Минэкономики республики задались такими исследованиями — дисбаланс развития отдельных районов. В Стратегии указывается, что для выравнивания развития необходимо затратить слишком много ресурсов, поэтому предлагается не выравнивать, а замедлять и приостанавливать неравномерное развитие с помощью целевых региональных программ.
Борьбу с неравномерностью развития районов можно сочетать с другой амбициозной затеей руководства республики. Александр Лукашенко решил ответить на попытку Узбекистана стать «Силиконовой долиной» СНГ. Революционный декрет ещё готовится, однако его основные положения в целом известны:
— упрощение захода в РБ высокотехнологичных компаний, инвестфондов;
— планируется разрешить передвижение беспилотных автомобилей по дорогам РБ;
— снятие ограничений на движение капитала для резидентов ПВТ «Великий камень»;
— упрощённая процедура получения вида на жительство для IT-специалистов;
— легализация оборота криптовалют.
Инициатива имеет также завуалированный социальный эффект — как шаг навстречу молодёжи, не слишком лояльной режиму Лукашенко. Ведь по сути предлагается эмулировать внутри РБ права и свободы, спрос на которые постоянно формирует эта прослойка, давая, в свою очередь, возможность белорусской оппозиции превращать это недовольство в политический капитал.
Из-за сокращения поставок нефти Россией белорусский экспорт нефтепродуктов в январе-мае 2017 года в натуральном выражении просел до 4,9 млн тонн (-35,2% к аналогичному периоду прошлого года). Правда, из-за роста цен на нефтепродукты на меньших объёмах удалось заработать больше — 2,14 млрд долл (+5,6%). Спор, из-за которого поставки были снижены, в конце апреля был урегулирован, однако уже известно, что в III квартале поставки нефти не вырастут.
Работники отрасли уже отреагировали на это и запланировали остановочные ремонты на август-сентябрь: на «Нафтане» — 17-ти секций, на Мозырском НПЗ — 22-х.
Любопытно, будет ли РБ использовать этот аргумент в дальнейших переговорах с РФ? 1,7 млн тонн, на которые просел белорусский экспорт НП — это примерно 900 млн долл (в январе-июне РБ поставила украинским потребителям как раз порядка 1,7 млн тонн НП на сумму 903 млн долл).
Потеряв большую часть рынков РФ, Украина совершенно ожидаемо пробует увеличить товарооборот с Белоруссией. У последней, впрочем, в этом есть свои интересы, учитывая, что Украина потребляет до 3,5−4 млн тонн НП белорусских заводов. Есть и другой интерес. «Мы должны использовать то, что Украина находится в зоне свободной торговли с ЕС, а Беларусь входит в Евразийский экономический союз», — отметил заместитель премьер-министра РБ Владимир Семашко в ходе заседания Межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
Стороны договорились стремиться к увеличению товарооборота до 8 млрд долларов за 2 года. «Мы договорились продолжить работу по организации совместных сборочных производств тракторов «Беларус» и зерноуборочных комбайнов «Гомсельмаш» на территории Беларуси и Украины, выпуска грузовых моторных транспортных средств и взаимных поставок грузовых вагонов, запчастей к ним и другой продукции тяжелого машиностроения», — такой перечень договорённостей приводит пресс-служба вице-премьера Украины Геннадия Зубко.
Динамика роста ВВП Белоруссии пока убеждает в том, что прогноз на 2017 год (+1,7%) всё-таки сбудется. Статистика фиксирует +1% по итогам первого полугодия, при том, что в январе-феврале ВВП падал и расти начал только весной. Впрочем, рейтинговое агентство Moody's в восстановление экономики республики верить отказывается: там пророчат республике рецессию, хотя и более слабую, чем в предыдущие годы. Точную цифру в агентстве не называют.
Признаки восстановления экономики, которым, возможно, в Moody's не придают должного значения — рост золотовалютных резервов. По итогам I полугодия они превысили 6,5 млрд долл (+1,322 млрд за июнь). Июньские результаты — абсолютный рекорд с начала года, ведь за январь-июнь резервы увеличились на 1,634 млрд. Вероятнее всего, в Moody's составляли свой прогноз, ещё не имея июньский данных.
Росту ЗВР соответствует и промпроизводство (+6,6% к июню 2016-го). Кроме того, в I полугодии 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности показали рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Закавказье
В Армении резко пересмотрели прогноз роста ВВП. Об этом депутатам парламента республики рассказал председатель Центробанка Армении Артур Джавадян. В предыдущем отчёте, подготовленном после I квартала, ожидался рост экономики 2,2−3,2%. «Однако уже в апреле-мае мы пересмотрели наши прогнозы в сторону повышения и считаем, что экономический рост в Армении по итогам 2017 года составит 3,3−4,8% за счет положительных тенденций потребления и инвестиций», — заявил Джавадян.
Основания для такого оптимизма есть. Так координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян, оценивая первые 5 месяцев 2017 года (напомним, в этот период экономика Армении выросла на 6% в сравнении с аппг), отметил: «…Впечатляет развитие и рост экспорта в таких сферах, которые в Армении считались «мертвыми»: текстильная промышленность, производство обуви и другие направления перерабатывающей промышленности». Кроме того объём денежных переводов в республику вырос сразу на 40%. Активизацию переработки можно было бы объяснить как раз этой причиной, однако, как отметил эксперт, рос и экспорт.
Как раз на него в Армении решили обратить особое внимание. Как сообщил в ходе пресс-конференции заместитель министра экономического развития и инвестиций Ованнес Азизян, цель — довести к 2022 году долю экспорта в экономике с 18% до 42−45%. В целом же стоит задача за 5 лет нарастить его вдвое: с 3,5 до 6,5−7 млрд долл. Кроме партнёров по ЕАЭС, Армения готовится увеличивать торговлю с Ираном, Израилем и Индией.
Одна из отраслей, от которой в правительстве ждут отдачи — туризм.
«Концепция на 2017−20 годы уже разработана и была представлена в правительство. В документах в качестве цели обозначено увеличение количества туристов за год и доведение этого числа минимум до трех миллионов. В 2016 году у нас был 1 миллион 260 тысяч туристов. То есть за пять лет мы должны удвоить и утроить показатели», — рассказал о планах правительства зампредседателя Госкомитета по туризму министерства экономического развития и инвестиций Мехак Апресян для Sputnik-Армения. Для реализации задуманного в Армении уже отменили визовый режим с 50 странами мира и ввели упрощённый визовый режим с остальными.
Обещания посла США в Армении Ричарда Миллса о миллиардных инвестициях в энергосектор республики начинают сбываться, правда, немного неприятным для США способом. В республику прибыла делегация China Machinery Engineering (строительство тепло‑ и гидроэлектростанций, дорог). В ходе встречи с министром экономического развития и инвестиций Армении Суреном Караяном представитель китайской компании Джеймс Донг заявил о готовности инвестировать в Армению. Разумеется, это лишь первая встреча, далее China Machinery Engineering ещё предстоит определиться с конкретными проектами (министерство уже отбирает варианты). Хотя главное, конечно в том, что пока американское посольство в очередной раз использовало свои обещания в виде заманивающей морковки, с другой стороны нарисовался Китай.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании правительства посвящённому экономическим итогам I полугодия, отчитался о сравнительно неплохих результатах. Так, уровень инвестиций за этот период составил 5 млрд долл, правда, благодаря оговорке лидера республики известно, что лишь часть из них зарубежные (сколько именно — не известно). В первом полугодии Азербайджан торговал «в плюс» сальдо торгового баланса положительное (+1,9 млрд долл). Вложения позволили нарастить экспорт (+36% к аппг), при этом не-нефтяная доля росла слабее (+27%),
Средняя Азия
Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов во время заседания правительства отчитался о росте экономики РК на 4,2% в I полугодии. При этом промышленность опережает общий рост экономики (+7,8%), а сильнее прирост только в сегменте жилищного строительства (+11%). Золотовалютные резервы страны достигли 92,44 млрд долл (+1,66 млрд с начала года), а экспорт — 5 млрд долл (+20% к аппг). Дополнительным фактором роста экономики во второй половине года может стать намерение Казахстана выйти из соглашения ОПЕК+, ведь в таком случае нефтедобычу можно будет нарастить.
К такому решению республику подталкивает необходимость. Позитивное сальдо счета текущих операций при цене на нефть в $40−70 за баррель недостижимо в среднесрочной перспективе — таков прогноз Национального банка Казахстана. Для преодоления нефтяной зависимости конечно необходимо наращивать ненефтяной экспорт и сокращать импорт, однако это такие же среднесрочные меры, как и сам прогноз,
Миллиард долларов — на такую круглую сумму Казахстан и Германия заключили торговых соглашений на прошлой неделе, во время федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Астану. Всего в рамках подписания соглашений стороны договорились о финансировании 19 инвестпроектов и, судя по словам исполнительного директора восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса, часть этих проектов обсудили ещё в ходе ЭКСПО.
Ещё лучше идут дела в экономике Киргизии. «На данный период в экономике КР наблюдается опережение роста экспорта по сравнению с ростом импорта. В январь-мае т.г. экспорт без учета золота увеличился на 23,3%, а рост импорта составил 10,9%. Экспорт в страны ЕАЭС составил 224,8 млн долл и увеличился на 29,3%. Данный экономический фактор говорит о конкурентоспособности наших товаров на рынке ЕАЭС и предполагает положительную перспективу развития экономики в целом», — приводит слова вице-премьер-министра республики Олега Панкратова информагентство «Кабар». ВВП за полгода вырос на 6,4% (без учёта «Кумтора»). Чиновник отметил, что показатели первого полугодия — экономический эффект от присоединения Киргизии к ЕАЭС: только теперь производители приспособились ко всем особенностям и требованиям и начинают извлекать выгоду от торговли.
Членство в ЕАЭС комплексно влияет на экономику. Так, из-за интенсификации торговли между Киргизией и Казахстаном объём грузоперевозок между республиками вырос на 14%.
Объём переводов от трудовых мигрантов в Киргизию в январе-мае вырос до эквивалента 695 долл (+39%, +196 млн долл).
Премьер-министр республики Сооронбай Жээнбеков вслед за руководством Казахстана заявил о заинтересованности в выпуске облигаций сукук (облигации с фиксированной доходностью, традиционные для исламских стран). Об этом стало известно в ходе встречи главы правительства республики и вице-президента Исламского Банка Развития Саеда Ага. Киргизский премьер уточнил, что необходимые поправки в законодательство республики внесены. Сукук отличается от привычных облигаций тем, что предполагает участие в прибыли, а не выплату фиксированного процента (в исламской традиции ростовщичество считается грехом).
Кроме того, вскоре в Киргизии может появиться первый исламский банк, на него есть запрос будущих клиентов. «Если такой банк появится…, это откроет новые возможности перед бизнесом. Предприниматели заинтересованы в финансовых продуктах, предоставляемых по исламским принципам финансирования. Кроме того, это расширит рынок финансовых услуг республики, у людей появится выбор. Финансирование по исламским принципам имеет ряд преимуществ, например, банк и клиент делят не только прибыль, но и риски, а это очень важно. Мы бы хотели, чтобы создание Исламского банка у нас в стране не затягивалось», — обрадовался предприниматель Урмат Акматов, слова которого приводит K-News. В МВФ уже заявили, что готовы оказать правительству и нацбанку республики помощь в создании такого банка.
В Узбекистане продолжают либерализацию валютного рынка, стартовавшую ещё в начале года. Напомним, правительство взялось за ликвидацию двух валютных курсов (официального и курса «чёрного рынка»). Очередной шаг — резкое повышение ставки рефинансирования с 9 до 14%. Делается это для искоренения практики, из-за которой в республике собственно и существовали параллельные курсы и рынки валюты: на кредит в национальной валюте покупались доллары по официальному курсу и перепродавались на чёрном рынке, возвращался кредит и фиксировалась прибыль. После повышения учётной ставки смысл подобных операций должен пропасть.
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард обратилась к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в котором, со своей стороны, пообещала полную поддержку валютной реформы в республике.
Директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров заявил изданию Sputnik Казахстан, что страны ЕАЭС в ближайшее время могут перейти на национальные валюты во взаиморасчётах. По его словам, доля национальных валют в экспортно-импортных операций в последнее время превысила 75%,