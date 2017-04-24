В 1895—1908 годах Персиваль Лоуэлл, джентльмен разнообразных достоинств, американский бизнесмен, дипломат, математик и астроном-любитель, выпустил в свет многотомное исследование, где убедительно доказывал существование на четвертой планете Солнечной системы высокоразвитой цивилизации — к началу XX века, к сожалению, пришедшей в упадок.

Cinepremiere.com.mx The League of Extraordinary Gentlemen

В 1897 году британский писатель Герберт Уэллс выпустил в свет знаменитый роман «Война миров», в котором описывал вторжение чудовищных марсианских пришельцев на Туманный Альбион.

Война миров. Миноносец «Сын грома» сражается с треножниками марсиан. 1906

В 1905 году Эдвард Лестер Арнольд отправил на Марс лейтенанта американской армии Гулливера Джонса верхом на ковре-самолете. В 1912-м примеру Арнольда последовал молодой американец Эдгар Райс Берроуз в романе «Принцесса Марса» — только его персонаж, мужественный Джон Картер, переместился на Красную планету во сне, без долгого и нудного путешествия.

И, наконец, в 2002—2003 годах великий и ужасный Алан Мур написал (а художник Кевин О`Нил нарисовал) историю, в которой сведены воедино все эти — и многие другие — сюжетные линии. А именно, — второй том графического романа «Лига выдающихся джентльменов», отчасти оммаж, отчасти пародию на уэллсовскую «Войну миров». Корабли пришельцев градом сыплются на Британские острова, треножники марсиан движутся к Лондону, сея страх и разрушения. Армия Ее Величества разбита в пух и прах, штатские бегут в панике, викторианские духовные скрепы трещат по швам. Что может противопоставить старая добрая Англия захватчикам с их тепловыми лучами, «черным дымом» и непробиваемой броней? Хотелось бы ответить: разумеется, Лигу выдающихся джентльменов — Аллана Квотермейна, Мину Мюррей (несостоявшуюся «невесту Дракулы»), Генри Джекилла (и его темное альтер эго мистера Хайда), Человека-невидимку и капитана Немо!.. Но нет, в этой истории не все так просто.

Увы, во втором томе графического романа Лига демонстрирует удивительную беспомощность. Мистер Хайд ценой невероятного напряжения сил умудряется завалить один треножник из сотен боевых машин, наступающих на столицу. «Наутилус» капитана Немо, «чудо враждебной техники», временно поставленное на службу английской короне, бездарно вязнет в заполнивших Темзу инопланетных водорослях. О незавидной судьбе невидимки Гриффина не хочется даже вспоминать. В условиях глобальной войны спецотряд годится только для рекогносцировок, разведки и сопровождения ценных грузов: забрать контейнер из точки А, доставить в точку Б. Масштабы явно несопоставимы — но так, собственно, и было задумано.

История катится по накатанным рельсам, вектор развития сюжета задан логикой характеров. «Выдающиеся джентльмены» Алана Мура — индивидуалисты, маргиналы, отщепенцы, собранные в одну команду посулами, шантажом и угрозами. Чудовища, социопаты и убийцы, враги Британии, заключившие временный пакт о ненападении. Даже самый адекватный из них, легендарный авантюрист Квотермейн, неспроста провел большую часть своей долгой жизни вдалеке от «зеленых холмов Англии», среди туземцев и диких животных. На фоне полномасштабного вторжения их преступления меркнут. Немо утопил несколько британских кораблей, самая страшная низость, которую позволил себе мистер Хайд в классической повести Роберта Льюиса Стивенсона — пнул ребенка. Пф! Чтобы дать отпор захватчикам, не скупясь на жертвы, нужна совсем другая мера цинизма, иная степень пренебрежения человеческими жизнями. Там, где пасуют чудовища со сверхспособностями, в игру вступает самый безжалостный монстр в истории, по сравнению с которым Ктулху — виноградная улитка с забавными рожками. Безликий, безжалостный, аморфный ужас разносит вдребезги боевые треножники марсиан, превращает пришельцев в куски гниющего, дурно пахнущего мяса, не скупясь на «сопутствующие потери». И имя этому монстру — Государство.

Политические взгляды Алана Мура не секрет для тех, кто читал его графический роман «Хранители», а тем более «V — значит Vендетта». Свое отношение к институту государства он не скрывает, скорее, наоборот — активно пропагандирует. Но та виртуозность, с которой автор гнет свою линию в чисто развлекательном проекте, безусловно впечатляет. Пожалуй, второй том «Лиги…» — главный (и едва ли не единственный в современной литературе) пример стимпанка, где «punk» со всеми коннотациями играет не менее важную роль, чем «steam».

Вероятно, чтобы сгладить шокирующее впечатление, Алан Мур завершает книгу сорокастраничным «Новым альманахом путешественника», якобы основанным на дневниках Мины, написанных во время странствий по сверхъестественным уголкам Британии и всего мира. Это своего рода тест на эрудицию для поклонников хоррора и мистики — да и для запойных читателей вообще. Некоторые отсылки вполне очевидны: например, история о несчастной девочке, которая провалилась в кроличью нору и лишилась рассудка, или об американском городке Аркхэме, обманчиво тихом и провинциальном. Но если вам удалось разобрать все намеки и перекрестные ссылки, то в этой игре вы смело можете претендовать на уровень «бог».

Что же до выдающихся джентльменов, то недавно Алан Мур и Кевин О'Нил огорошили своих поклонников, сообщив, что приступают к работе над четвертой, заключительной частью графического романа. Книга под названием «League of Extraordinary Gentlemen — The Tempest» будет состоять из шести выпусков, и если не случится очередного форс-мажора, выйдет в свет в 2018 году. Причем и сценарист, и художник клянутся, что эта работа станет для них последней, после чего оба с достоинством «уйдут на покой».

Стоит ли верить этим обещаниям — решать, как всегда, читателям.