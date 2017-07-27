Передача XXIX, где в гостях человек богемных кровей — Владимир Малинка, мы говорим о хулиганстве, цинизме «творцов», конфликте поколений и других важных вещах. Вроде насилия над классикой. Разговор наш состоялся за кофе. И получился несколько зашумлённым. За что автор просит прощения, как и за свои неудачные шутки, напоминая, что мнение гостя, может не совпадать со мнением ведущего и уж тем более редакции и всего прогрессивного человечества.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

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