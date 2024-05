Александр Горбаруков ИА REGNUM Рекс Тиллерсон — «большой друг» и «стратегический партнёр» России

«Газовый барьер» для России?

25 июля с.г. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который ограничивает возможности президента Дональда Трампа в вопросе снятия санкций против России. Документ налагает дополнительные ограничения в отношении Ирана и Северной Кореи, сокращает сроки кредитования российских банков компаниям и частным лицам из США до 14 дней с нынешних 90 дней. Речь также идёт об ограничениях сроков финансирования нефтегазового сектора России до 30 дней. Теперь дело за Сенатом, после визы которого законопроект поступит на подпись в Овальный кабинет. Судя по первой реакции из Белого дома, Трамп дрогнул. «Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, сейчас Белый дом рассматривает инициативу Конгресса и ждет, когда окончательный вариант законопроекта ляжет на стол президента», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, которую цитирует «Голос Америки».

Евросоюз противится давлению с западного берега Атлантики, пытаясь задействовать корпорации уровня Shell, Eni и BP в борьбе с Конгрессом. Им предстоит серьезная «битва под ковром». С другой стороны, Брюссель едва ли расстроится от того, что «Газпрому» (при негативном сценарии развития событий) придётся рассчитывать на финансирование «Турецкого потока» и «Северного потока 2» из собственных фондов. Тем более что новые санкционные ограничения США не касаются Трансанатолийского газопровода (TANAP), где оператором выступает ВР.

Ничего удивительного не произошло, поскольку администрация США, как в годы правления Барака Обамы, так и сейчас, готовит почву для увеличения поставок сжиженного природного газа и сланцевой нефти в страны Евросоюза. А это значит, что Вашингтон пытается давить на Москву и Тегеран через финансы и не только: 25 июля, когда конгрессмены занимались утверждением нового санкционного пакета, судно ВМФ США осуществило (на севере Персидского залива) провокацию в отношении иранского боевого корабля — «внезапно приблизился и совершил два выстрела в воздух», уточняет телеканал Press TV.

Иран на откуп Китаю

Что касается американских санкций против ИРИ, то они и так не были отменены предыдущей администрацией: ограничения действуют на федеральном уровне и на уровне штатов, вынуждая крупный американский капитал взаимодействовать с Тегераном, например, через катарские инвестиционные фонды. То есть через третьи страны, которые выступают в роли «чековой книжки». С Ираном и Северной Кореей у товарооборот американцев приближен к нулевой отметке. Да и с Россией ситуация не отличается кардинальным образом. Значит и терять США нечего? Как бы не так.

Складывается устойчивое ощущение того, что США и Китай играют в «доброго» и «злого» полицейского. Причем главный выгодоприобретатель законопроекта — Поднебесная, которая намерена и далее выступать «первым номером» в торговых отношениях Ирана с внешним миром. Наступление идёт семимильными шагами: 26 июля с.г., на следующий день после решения Палаты представителей по новым санкциям, КНР выделила Ирану $1,5 млрд на электрификацию 926-километрового участка железной дороги из Тегерана в Мешхед (провинция Хорасан Резави).

Иранская Financial Tribune уточняет, что кредитные средства иранскому Bank of Industry and Mine выделяет Exim Bank of China. Примечательно, что оператором проекта служит China National Machinery Import and Export Corporation, дочернее предприятие которой, China General Technology Group, строило в 2014 году высокоскоростную железную дорогу из Анкары в Стамбул (совместно с China Railway Construction Corporation Limited и турецкими компаниями).

Пока американцы сдают назад, китайцы наращивают инвестиции в проект сухопутного «Шелкового пути», где Иран имеет первостепенное значение как транспортный коридор между Средней Азией и Ближним Востоком, который призван объединить торговые артерии из КНР в ЕС. Политическое значение Тегерана для Пекина отображается в растущих цифрах двусторонней торговли, которая к первой половине 2017 года достигла $18 млрд. Годом ранее данный показатель составлял $13,7 млрд, сообщает агентство Tasnim News.

Brexit сближает Британию, США и… Китай

Обратим внимание на дополнительную деталь, которая позволит нам склеить «мозаику» глобальной политики. Дело в том, что с 24 по 25 июля с.г. в Вашингтоне побывала высокая делегация из Лондона во главе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и министром торговли Лиамом Фоксом. Целью встречи была подготовка соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между США и Великобританией. Трамп,пообещав Мэй на саммите G20 в Гамбурге «очень, очень быстро» утвердить проект о ЗСТ, предвкушает скорую «победу» над Евросоюзом, обвиняя его в протекционизме. «Мы работаем над крупным торговым соглашением с Великобританией. Это большой и захватывающий труд. Пора положить конец протекционистской политике Евросоюза в отношении США», — написал американский президент на своей странице в Twitter.

Сделка сводится к следующему: новые санкции Вашингтона против Тегерана усиливают китайско-иранское экономическое взаимодействие, взамен которого США получают надежду на создание ЗСТ с Великобританией, а также реальные деньги от поставок нефти (и СПГ) в КНР. Не случайно в апреле и мае с.г. среднедневной импорт Китаем американской нефти превысил 180 тыс. баррелей. Разумеется, ЗСТ между Вашингтоном и Лондоном станет возможным только после Brexit,то есть после марта 2019 года, когда Лондон окончательно распрощается с Брюсселем. Интерес самих англичан читается между строк — на долю США приходится до 20% совокупного экспорта Британии, который (по данным CNN Money) составляет $235 млрд. Поэтому Трамп утверждает, что у Вашингтона нет более близкого союзника, чем Лондон. Но англичане предпочитают держать дистанцию, параллельно ведя переговоры о ЗСТ с Турцией, Новой Зеландией и даже с Гонконгом, который при доброй воле Лондона полностью отошёл под юрисдикцию Пекина. С Китаем у Великобритании более значимый интерес — сухопутный «Шелковый путь» через Ближний и Средний Восток.