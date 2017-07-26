Действующий в Израиле филиал «братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под названием «Северное исламское движение» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проявил расторопность и пустил слух о том, что сионисты решили вытеснить мусульман с Храмовой Горы и находящихся там мечетей. Им не удалось организовать массовых демонстраций, но выпущенный ими яд оказался смертоносным.

Godot13 Храмовая Гора

Восемь дней спустя Амар аль-Абад, девятнадцатилетний арабский житель Иерусалима, оставил родителям прощальное письмо, в котором излил душу: Амар не мог мириться с тем, что израильтяне вытесняют его единоверцев с самого святого для них места — мечети Аль-Акса на Храмовой Горе. Он написал, что не может мириться с кощунствием израильтян и идёт им мстить, принося в жертву свою жизнь. А потом он ворвался с ножом в дом первой попавшейся израильской семьи в ходе субботней трапезы, зарезал насмерть троих людей, после чего был нейтрализован подоспевшим на помощь соседом. Обезвредив убийцу, израильские поселенцы сохранили ему жизнь. Сейчас Амар находится на излечении в израильской больнице. Семья раненого сообщает, что дела его идут на поправку.

Несколько дней спустя араб из села Калкилия набросился с ножом на людей, сидевших в кафе в Петах-Тикве. Ему удалось тяжело ранить одного человека. Он тоже сделал это ради «Аль-Аксы». Он так и сказал сам.

Таким же образом объяснили свои действия двое террористов, совершивших нападение в столице Иордании Аммане. Они пришли убивать, потому что слышали о действиях израильтян, направленных на недопущение мусульман на Храмовую Гору и на осквернение мусульманской святыни — мечети «Аль-Аксы».

В мире заговорили об израильской провокации. Всемирный Совет Церквей всецело поддержал палестинцев и обнародовал свою озабоченность действиям израильтян. Мировая медийная машина, включая некоторые российские СМИ, освещала в эти дни события в Израиле с явной душевной предрасположенностью к террористам и нарочитой противоположностью к израильтянам.

И никто не сказал им, что все их посылы лживы. Нет, это никак не попытка оспаривать их идейные установки ненависти, а простое обращение к фактам.

После освобождения Израилем Восточного Иерусалима пятьдесят лет назад Израиль ввёл на Храмовой Горе новый порядок, который позволял всем желающим посещать Храмовую Гору, а вот право молитвы закрепил токмо за мусульманами. И так уже пятьдесят лет. Мусульмане молятся в своих мечетях, а иудеям или христианам не позволяется даже тихое молитвенное чтение псалмов на Храмовой Горе. Израильский полицейский вежливо попросит любого молящегося немусульманина остановиться и покинуть территорию Храмовой Горы, если заметит, что уста посетителя испускают молитвенные слова. Повторим: такой порядок уже существует полвека и никогда не нарушался Израилем.

Эти факты легко проверить. Удостоверившись в них, каждый должен задать вопрос, чего же хотят протестующие палестинцы? Против чего они протестуют на самом деле?

Не сочтите за дерзость вопрос Всемирному Совету Церквей, что вам надобно, старцы? Пошто не возлюбили так металлические рамки, которые израильтяне хотели установить при входе на Храмовую Гору для предотвращения новых терактов? И уж вовсе не праздный вопрос: чего бы Совету Церквей не начать заботиться о равных для христиан правах на Храмовой Горе? Чтобы им было дозволено там молиться, как дозволено — мусульманам. Ан нет. Заботятся о террористах и радикалах, иноверцах.

Не обойдём и другого щекотливого вопроса. С каких пор мечеть «Аль-Акса» — мусульманская святыня? Мнения исламских учёных расходятся по этому вопросу. Действительно, в Коране повествуется о вознесении Мухаммеда возле некоей Аль-Аксой. Иерусалим не упоминается там вовсе. Сообразно простой логике, разделяемой мусульманскими учеными, местом вознесения Мухеммеда никак не могла быть нынешняя мечеть «Аль-Акса» на Храмовой Горе, ибо она была построена существенно после ухода из жизни пророка ислама. Иными словами, Храмовая Гора с её мечетями никак не могла быть сакральным местом вознесения.

Это не попытка бросить вызов исламу, отнюдь. Мы говорим о предмете исключительно на основании написанного в Коране и у авторитетных исследователей. Это не обсуждение самой веры, а попытка уточнить важные исторические аспекты, имеющие в наши дни политическое значение.

И что же делать? Что можно противопоставить пропаганде «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), активно поддерживаемых Турцией в эти дни?

Это особое явление современной политической жизни. Великое множество разъярённого и идейно взъерошенного народа руководствуется слухами и мифами в своих политических и общественных выступлениях. И чем более агрессивны они, тем доброхотнее к ним Всемирный Совет Церквей и подобные либеральные сообщества.

И что делать?