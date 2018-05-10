Тема миграции населения в Россию является одной из самых болезненных в общественном дискурсе Казахстана. Причины на это следующие:

ИА REGNUM Флаги России и Казахстана

если люди уезжают, значит, есть определенная диспропорция в социальном, экономическом и политическом развитии между Россией и Казахстаном, не в пользу Казахстана;

уезжает в основном (70−75%) славянское население, что меняет этническую картину Казахстана;

уезжают преимущественно уроженцы северных и восточных регионов Казахстана, что создает диспропорцию между перенаселенным югом и все более пустынным севером;

начали уезжать и этнические казахи, что тоже воспринимается негативно;

медленный рост населения в сравнении с другими странами региона: сейчас население Казахстана составляет около 18 миллионов человек, тогда как в 1991 году было 16,3 миллиона. В Узбекистане в 1991 году население было 19 миллионов, а сейчас — около 32−34 миллионов человек;

снижение кадрового потенциала страны — уезжают в основном люди с высшим образованием, на смену им приезжают люди в лучшем случае со средним.

Про поток въезжающих в Казахстан говорится гораздо меньше: как правило, это или оралманы (казахи, уроженцы других стран, переезжающие в Казахстан по специальной программе), или те казахстанцы, кто не устроился в России и вернулся. Такая информационная диспропорция соответствует размерам миграционных потоков: в Россию едет в шесть раз больше людей, чем из России.

Ниже в таблице представлены данные Федеральной службы государственной статистики РФ и Комитета по статистике Министерства национальной экономике Казахстана. Как видно, данные очень отличаются как из-за разницы в методике учета, так и потому, что граждане, фактически переселяясь в другую страну, юридически родину об этом не уведомляют, иногда даже после получения нового паспорта (двойное гражданство в Казахстане запрещено).

Казахстано-российская миграция

Год

Прибыло из Казахстана в Россию

Прибыло из России в Казахстан

По российским данным

По казахстанским данным

По российским данным

По казахстанским данным

1997

235 903

216 765

25 364

22 739

1998

209 880

178 026

26 672

26 249

1999

138 521

108 115

25 037

26 719

2000

124 903

108 724

17 913

23 941

2001

65 226

94 917

15 186

23 497

2002

55 706

80 052

13 939

21 758

2003

29 552

45 451

14 017

21 565

2004

40 150

44 215

12 504

18 565

2005

51 945

38 498

12 437

15 022

2006

38 606

28 228

11 948

15 001

2007

40 258

37 704

10 211

10 966

2008

39 964

41 159

7 483

9 769

2009

38 830

30 086

7 232

8 939

2010

27 862

23 499

7 329

8 239

2011

36 474

29 850

6 176

6 629

2012

45 506

26 998

8 843

4 935

2013

51 958

20 839

11 802

4 278

2014

59 142

23 859

18 328

3 711

2015

65 750

25 682

30 983

3 905

2016

69 356

-

32 226

-

Всего за 1997−2015 годы

1 396 136

1 202 667

283 404

276 427

Но примерно картина по сальдо миграции за 1997−2015 годы совпадает:

по российским данным в Россию приехало из Казахстана 1,4 миллиона человек, уехало из России в Казахстан 283 тысячи человек, сальдо миграции 1,1 миллиона человек;

по казахстанским данным в Россию приехало из Казахстана 1,2 миллиона человек, уехало из России в Казахстан 276 тысяч человек, сальдо миграции 0,92 миллиона человек.

Данные по казахстанским эмигрантам и иммигрантам, кстати, стали сильно отличаться с 2012 года, когда заработал единый рынок труда и улучшились возможности для проживания граждан Казахстана в России и наоборот.

Что для Казахстана такие объемы миграции? К примеру, в 1998 году уехало 209 тысяч человек: для сравнения, это население областного центра, такого как Атырау или Петропавловск. А 1 миллион при отрицательном сальдо миграции — это или население всей столицы Астаны или двух областей: Атырауская и Северо-Казахстанская вместе взятые. То есть величины очень большие.

Особой проблемой для Казахстана является образовательная миграция — казахстанская молодежь едет в Россию учиться, затем остается там работать, меняя гражданство. Часто они потом перевозят своих родителей.

Возьмем данные россиян (НИУ ВШЭ. Факты образования. Академическая мобильность иностранных студентов в России. Выпуск № 7. Июль 2016 г.): — на начало 2015/2016 учебного года в России учились 237 538 иностранных студентов. Из них 79,2% (или 188 130 студентов) были из стран СНГ. Из этих студентов 36% — из Казахстана. Это 67 727 человек. То есть казахстанцы — это каждый четвертый иностранный студент в России.

При этом количество казахстанских студентов в России растет с каждым годом — в 2010/2011 учебном году их было 30 699 человек или 16,4% от общего количества иностранных студентов в России (Арефьев А.Л. Иностранные студенты в российских вузах. Доклад на 3-м всемирном форуме иностранных выпускников советских и российских вузов (Москва, ноябрь 2012 года). Преимуществом российского образования для казахстанцев является более высокое качество и гораздо более низкая цена.

Есть еще данные МВД РФ по казахстанцам за 2016 год (Статистические сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 12 месяцев 2016 года с распределением и регионам. 30.01.2017) и за январь-июнь 2017 года (Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-июнь 2017 года с распределением по странам мира. 17.07.2017).