Миграция из Казахстана в Россию: сколько, кто и почему
Тема миграции населения в Россию является одной из самых болезненных в общественном дискурсе Казахстана. Причины на это следующие:
- если люди уезжают, значит, есть определенная диспропорция в социальном, экономическом и политическом развитии между Россией и Казахстаном, не в пользу Казахстана;
- уезжает в основном (70−75%) славянское население, что меняет этническую картину Казахстана;
- уезжают преимущественно уроженцы северных и восточных регионов Казахстана, что создает диспропорцию между перенаселенным югом и все более пустынным севером;
- начали уезжать и этнические казахи, что тоже воспринимается негативно;
- медленный рост населения в сравнении с другими странами региона: сейчас население Казахстана составляет около 18 миллионов человек, тогда как в 1991 году было 16,3 миллиона. В Узбекистане в 1991 году население было 19 миллионов, а сейчас — около 32−34 миллионов человек;
- снижение кадрового потенциала страны — уезжают в основном люди с высшим образованием, на смену им приезжают люди в лучшем случае со средним.
Про поток въезжающих в Казахстан говорится гораздо меньше: как правило, это или оралманы (казахи, уроженцы других стран, переезжающие в Казахстан по специальной программе), или те казахстанцы, кто не устроился в России и вернулся. Такая информационная диспропорция соответствует размерам миграционных потоков: в Россию едет в шесть раз больше людей, чем из России.
Ниже в таблице представлены данные Федеральной службы государственной статистики РФ и Комитета по статистике Министерства национальной экономике Казахстана. Как видно, данные очень отличаются как из-за разницы в методике учета, так и потому, что граждане, фактически переселяясь в другую страну, юридически родину об этом не уведомляют, иногда даже после получения нового паспорта (двойное гражданство в Казахстане запрещено).
Казахстано-российская миграция
Год
Прибыло из Казахстана в Россию
Прибыло из России в Казахстан
По российским данным
По казахстанским данным
По российским данным
По казахстанским данным
1997
235 903
216 765
25 364
22 739
1998
209 880
178 026
26 672
26 249
1999
138 521
108 115
25 037
26 719
2000
124 903
108 724
17 913
23 941
2001
65 226
94 917
15 186
23 497
2002
55 706
80 052
13 939
21 758
2003
29 552
45 451
14 017
21 565
2004
40 150
44 215
12 504
18 565
2005
51 945
38 498
12 437
15 022
2006
38 606
28 228
11 948
15 001
2007
40 258
37 704
10 211
10 966
2008
39 964
41 159
7 483
9 769
2009
38 830
30 086
7 232
8 939
2010
27 862
23 499
7 329
8 239
2011
36 474
29 850
6 176
6 629
2012
45 506
26 998
8 843
4 935
2013
51 958
20 839
11 802
4 278
2014
59 142
23 859
18 328
3 711
2015
65 750
25 682
30 983
3 905
2016
69 356
-
32 226
-
Всего за 1997−2015 годы
1 396 136
1 202 667
283 404
276 427
Но примерно картина по сальдо миграции за 1997−2015 годы совпадает:
- по российским данным в Россию приехало из Казахстана 1,4 миллиона человек, уехало из России в Казахстан 283 тысячи человек, сальдо миграции 1,1 миллиона человек;
- по казахстанским данным в Россию приехало из Казахстана 1,2 миллиона человек, уехало из России в Казахстан 276 тысяч человек, сальдо миграции 0,92 миллиона человек.
Данные по казахстанским эмигрантам и иммигрантам, кстати, стали сильно отличаться с 2012 года, когда заработал единый рынок труда и улучшились возможности для проживания граждан Казахстана в России и наоборот.
Что для Казахстана такие объемы миграции? К примеру, в 1998 году уехало 209 тысяч человек: для сравнения, это население областного центра, такого как Атырау или Петропавловск. А 1 миллион при отрицательном сальдо миграции — это или население всей столицы Астаны или двух областей: Атырауская и Северо-Казахстанская вместе взятые. То есть величины очень большие.
Особой проблемой для Казахстана является образовательная миграция — казахстанская молодежь едет в Россию учиться, затем остается там работать, меняя гражданство. Часто они потом перевозят своих родителей.
Возьмем данные россиян (НИУ ВШЭ. Факты образования. Академическая мобильность иностранных студентов в России. Выпуск № 7. Июль 2016 г.): — на начало 2015/2016 учебного года в России учились 237 538 иностранных студентов. Из них 79,2% (или 188 130 студентов) были из стран СНГ. Из этих студентов 36% — из Казахстана. Это 67 727 человек. То есть казахстанцы — это каждый четвертый иностранный студент в России.
При этом количество казахстанских студентов в России растет с каждым годом — в 2010/2011 учебном году их было 30 699 человек или 16,4% от общего количества иностранных студентов в России (Арефьев А.Л. Иностранные студенты в российских вузах. Доклад на 3-м всемирном форуме иностранных выпускников советских и российских вузов (Москва, ноябрь 2012 года). Преимуществом российского образования для казахстанцев является более высокое качество и гораздо более низкая цена.
Есть еще данные МВД РФ по казахстанцам за 2016 год (Статистические сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 12 месяцев 2016 года с распределением и регионам. 30.01.2017) и за январь-июнь 2017 года (Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-июнь 2017 года с распределением по странам мира. 17.07.2017).
№
Показатели
2016 год
Январь-июнь 2017 года
545 676
261 149
384 921
180 241
62 457
29 454
42 145
19 879
64 281
57 728
14 239
6835
28 915
31 010
37 837
20 188
Как видно, около 90 тысяч казахстанцев минимум проживает в России, имея вид на жительство и разрешение на временное проживание. Намного больше работает в России — в том числе по сезонам.
Для сравнения зарплат возьмем средние зарплаты в Казахстане (Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан за 2010−2017гг.), поделенные на курс рубля 5,11 тенге, и средние зарплаты по российским регионам (Средняя зарплата в 2016 году по регионам России и другим странам мира). Для анализа взяты данные по приграничным регионам Казахстана и России, а также двум самым крупным городам. По всем позициям, в России зарплата выше, что, учитывая лучший социальный пакет, все же создает определенный дисбаланс на рынке труда.
Среднемесячная заработная плата в 2016 году