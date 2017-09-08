Их семеро, кандидатов на пост главы Академии наук РФ: академики РАН Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматуллин, Владислав Панченков, Александр Сергеев, Алексей Хохлов и Валерий Черешнев. До 18:00 по московскому времени теоретически есть возможность внести кандидатуру, а, значит, увеличить список. Но, как отметил на пресс-конференции в Москве исполняющий обязанности президента РАН, академик Валерий Козлов, такое вряд ли случится.

Ksider Российская академия наук

Более вероятно, заявил он ИА REGNUM, что число кандидатов сократится. Ведь до начала выборов в Академию наук список поступит на согласование в Правительство.

«Не скрою, что я начал консультации и обсуждение этого вопроса на Правительстве, — подчеркнул Козлов, — Надо иметь в виду, что есть все-таки формальные требования к руководителям РАН. Он не является госслужащим, но он должен участвовать в заседаниях правительства, во встречах различного уровня, и к нему, наверное, должны применяться согласования и соответствующие требования. Напомню, что наша Академия наук является государственной, она встроена в систему государственного управления наукой. Отсюда все и вытекает».

Академик Козлов не исключил, что кандидатов может стать меньше. Однако «не менее двух в соответствии с Законом, который принят Госдумой». По его словам, в первом варианте законопроекта содержалась норма, что правительство согласовывает не более 3-х кандидатур. Однако ученые не согласились с таким лимитом и были услышаны.

«Нам это ограничение показалось искусственным, мы выступали за отмену этого условия. Мы были услышаны. И сейчасперевернутое неравенство: больше, но не равно двум», — заметил математик.

Вместе с тем, он категорически отверг предположение о том, что выборов не будет вообще, а главу РАН назначат указом президента РФ. При том, что, конечно, руководству страны не только не безразлично, кто будет возглавлять Академию наук, но оно имело отношение к решению этого вопроса со времен образования РАН, которая в 2024 году отметит 300-летний юбилей.

«Академия наук была изначально императорской, потом долгое время была Академией наук Советского Союза, теперь мы имеем новую Российскую Академию наук в современных условиях, — отметил Козлов. — И в императорское, и в советское время вопрос о президенте академии наук не был формальным. Он обсуждался руководством страны. И хотя были выборы, но позиция руководства страны играла существенную роль. Что касается нынешних выборов, принципиальная позиция состоит в том, что президент РАН выдвигается в результате выборов. Это подчеркивал президент Путин на двух встречах с представителями Российской Академии наук. Ни о каком назначении речи быть не может, мы должны сами это все осуществить с учетом тех рамок, которые дает статус Российской академии наук. В Законе что говорится, что если выборы не состоятся, то будут проведены следующие выборы. На это дается шесть месяцев в соответствии с 253 Законом и уставом РАН».

Валерий Козлов, впрочем, высказал мнение, что выборы на этот раз состоятся. Более того, даже заметил интригующе, что «всем все уже известно», хотя и не открыл тайну. В ходе беседы стало ясно, что далеко не все из семерки кандидатов «проходные». Скорее всего — и это уже мое предположение — больше всего шансов у молодого академика-физика Александра Сергеева, который выдвинут Отделением физических наук РАН, Отделением энергетики, машинстроения, механики и процессов управления РАН, бюро Отделения биологических наук РАН, президиумом Уральского отделения РАН и самым большим числом членов РАН: за Сергеева проголосовали 238 членов РАН, что вдвое больше цифр других кандидатов. И хотя академик Козлов никак не связывает эти цифры с будущим результатом, он в свое время отмечал, что в качестве главы РАН все хотели бы видеть «молодых и красивых». На эту позицию больше всего подходит именно Александр Сергеев. Он 1955 года рождения, год назад стал академиком, а с 2015 года возглавляет Институт прикладной физики (ИПФ) РАН.