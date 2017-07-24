Напомним. С 9 по 24 июля на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов прошло «широкое» обсуждение проекта «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в новой редакции».

Цитата из х/ф «Первый учитель». Реж. Андрей Кончаловский. 1965. СССР На острие борьбы с невежеством

А 24 декабря 2013 года утверждена Правительством РФ «Концепция развития математического образования». Но это было так давно, что уже перестало быть правдой…

Итак. Новый Стандарт предусматривает деление курса математики уже в средней школе на базовый и углубленный. Казалось бы, все правильно, не все дети способны, хотят, интересуются, пусть для них будет некий базовый уровень, а остальные, выдающиеся, интересующиеся пусть учатся на углубленном уровне. Для этого Минобрнауки должен был бы, в свете упомянутой Концепции:

провести программу повышения квалификации, чтобы каждый учитель мог вести занятия на углубленном уровне;

разработать механизмы перехода с базового на углубленный уровень учеников в каждом классе, дать учителям возможность дополнительных занятий с такими детьми;

обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику с целью определения его «индивидуальных потребностей и способностей» (п. 2 раздела IV Концепции);

освободить учителей от бессмысленной бумажной волокиты и дать возможность для профессионального роста и обмена методическим опытом.

paul fosselman Вбитый клин

Потому как, напомню, Концепция обещает каждому ученику учет индивидуальных способностей и потребностей, а также возможность продолжать обучение на более высоком уровне.

Вы верите, что это будет сделано? Я — с трудом. Хотя бы потому, что если это реально проделать, не потребуется разделение ни на какие уровни. А реализация требует реальной вдумчивой работы, широкого обсуждения проектов в первую очередь на «низовом», учительском уровне, поскольку только реально работающие с детьми учителя смогу сказать, как на практике будут выглядеть предлагаемые нововведения.

Вместо этого, скорее всего, произойдет следующее. В стране еще сохранилась с советских времен и из последних сил поддерживается энтузиастами система физико-математических школ. И где должен реализовываться углубленный уровень? Правильно, там и должен. А остальным — базовый уровень. «С учетом потребностей и способностей».

Koldim2001 Физико-математический лицей

Давайте бегло посмотрим на этот стандарт в его «базовом» варианте, по которому в недалеком будущем будут учиться наши дети и внуки. Это несложно, поскольку он касается средней (5−9 класс) школы. Базовый уровень вкратце таков:

П.2 Нет признаков делимости числа даже на 2, 5, 10, что уж говорить про «углубленные» 3, 7, 9, 11… Впрочем, 2, 5 и 10 тоже уровень углубленный, не волнуйтесь, нет нахождения наименьшего общего кратного и наибольшего общего делителя, нет выполнения действий с дробями, двоичной записи чисел

П.4 Сведение всех функций к линейным («Ньютон? Нет, не слышали…»)

П.6. Предлагает «решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора»

П.8 Предлагает ученику «применять для решения задач геометрически факты, если условия их применения даны в явной форме, решать геометрические задачи по образцам и алгоритмам». Сложная задача с неявным условием? Не для ваших умов.

Можно продолжать, но, думаю, и этот перечень довольно наглядный. Такое упрощение базового уровня сводит на нет попытку научить детей физике, химии, астрономии, введение которой столь широко обсуждалось в прошлом году. А если изучать астрономию не на уровне зодиакальных созвездий и демонстрировать «умение описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; понимать роль математики в развитии России» (п.14 «базы»), понимать связь этих наук и интересоваться ими, данного уровня явно недостаточно.

geralt Школьная доска

Мне могут возразить, что вот опять наши школьники получили медали на всемирных олимпиадах по физике и математике, так что не все так плохо с нашим образованием в области точных наук. Но в многомиллионной стране, где все еще сохраняется система специализированных школ, где по окраинам «окопались» «недобитые» потомки декабристов, российской и советской профессуры, сохранилась, не смотря ни на что, провинциальная интеллигенция, всегда можно найти несколько десятков очень талантливых детей и выучить их силами преподавателей немногих вузов, которые еще «держат планку». Только дети эти потом помыкаются-помыкаются и уедут заграницу, где есть реальная возможность жить и работать. Да и не спасут положение с техническим перевооружением и возрождением науки и производства в стране эти несколько десятков.

Но мы все время говорим об инновационном развитии, технологическом росте. А для этого нужны массовые инженеры и массовые программисты, не говоря уже об ученых разнообразных направлений. И, что очень важно, кто-то должен их массово учить. А для этого уровень подготовки преподавателей должен быть на порядок выше. И все это должно происходить массово, а не в условиях отдельных элитарных школ.

Цитата из х/ф «Сельский учитель». Реж. Дмитрий Сорокин. 2015. Россия Урок в сельской школе

Еще одно стандартное возражение против «хорошего» курса математики заключается в том, что мало кому приходится «эту заумь» применять на практике. «В жизни не пригодится». На это можно возразить:

Очень трудно даже в 10, не говоря уже о 7 и тем более 5 классе, сказать, что пригодится, а что нет;

Развитие науки и технологии идет столь быстрыми темпами, что трудно предугадать, что будет, когда нынешние школьники закончат школу, поэтому надо быть «готовыми ко всему»;

Неприятие математики часто связано в первую очередь с преподаванием, а не программой, с отсутствием у учителя времени, сил и энтузиазма на подготовку интересных уроков, подбор задач, способных увлечь учеников. Вместе с тем на просторах страны есть множество учителей-подвижников, у учеников которых подобных претензий не возникает;

С советских времен углубился разрыв в преподавании математики и физики, химии, биологии. А вот это действительно требует глубокого изучения, обсуждения и реформирования, поскольку именно здесь лежит корень неприятия и математики, как абсолютной абстракции, и физики и химии, которые сводятся к непонятно откуда взявшимся «диким» формулам, отбивающим всякое желании в них разбираться. Но делать это нужно без спешки и вдумчиво.

Ринат Хузязянов Гранит науки

Самое страшное в введении нового стандарта — его необратимость. После разделения «всех и вся» на «базу» и «углубленный уровень» не останется даже надежды на всеобщее достойное математическое (и, как следствие — физическое, химическое, астрономическое) школьное образование. Что, несомненно, будет способствовать укреплению патриотизма и «сформирует российскую гражданскую идентичность обучающихся» (п.4 Стандарта).

Добавлю, что если не изменить ситуацию в части подготовки и условий работы учителей и этот, упрощенный уровень в скором времени окажется слишком сложным, с ним не будут справляться, уже его будут считать чрезмерно сложным и ненужным «в реальной жизни», и уже его нужно будет делить на «углубленный уровень» и «базу»

И в завершении хочется спросить, следит ли кто-нибудь за соответствием различных документов, принимаемых в сфере образования? Или разработчики Стандарта просто не знали о существовании Концепции? Но если она настолько неважна, что ее можно проигнорировать, зачем тогда ее вообще принимали?