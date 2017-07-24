Дороги

Обзор инфраструктуры Украины

Источник в Мининфраструктуры Украины, на который ссылается интернет-издание «Обозреватель», утверждает, что за последние 2−3 года в стране поменялась география хороших и плохих дорог. «…В восточных областях дороги были лучше, чем в западных. Сейчас наоборот, на востоке большая часть дорог разбита в хлам, в лучшем случае состояние их на тройку с минусом», — отмечает он. Объясняется это просто: региональные группы депутатов из западных областей активнее выбивают средства на ремонт дорог.

Глава ассоциации производителей цемента «Укрцемент» Павел Качур обновил информацию по бетонным дорогам, строительство которых может начаться уже в этом году: «…на этапе проектирования и прохождения экспертизы находятся следующие магистрали: Кировоград-Николаев, объездная дорога вокруг Житомира, участок дороги Полтава-Днепр в районе пгт Решетиловка и две региональные дороги в Львовской и Тернопольской областях. Все это не новое строительство, это участки, которые идут под реконструкцию», — приводит его слова ABCnews. Таким образом, речь идёт уже о 5 дорогах, вернее, об участках на 5 дорогах. В свою очередь строительство полностью бетонной дороги (Одесса-Николаев-Херсон) протяжённостью около 200 км, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, начнётся уже в 2018 году.

Белорусы продолжают побеждать в тендерах на ремонт украинских автодорог. Вторым предприятием, которое будет заниматься ремонтом дорожных ям на украинских дорогах, станет «Дорожно-строительный трест №4». Ему досталось Набережное шоссе в Киеве, за ремонт которого белорусская компания получит 124,7 млн грн.

В Лохвице (Полтавская область) открыли первый на Украине комплекс принудительного снижения скорости при въезде в населённый пункт. Комплекс представляет собой т.н. шикану — последовательность тесных извивающихся поворотов в форме буквы S. Пройти такие повороты на скорости выше 60 км/ч практически невозможно. В дальнейшем такие комплексы будут оборудовать на въездах и в другие города, на безопасность движения планируют тратить до 10% бюджета «Укравтодора».

Впрочем, нарушающие скоростной режим водители — не единственная угроза безопасности на дорогах. На днях такой угрозой чуть было не стал… президент Украины Пётр Порошенко. В Сумах его кортеж внезапно свернул на пешеходную дорогу и попёр по ней на высокой скорости, разгоняя пешеходов «крякалками» и криками в мегафон «Внимание, освободите дорогу».

Железная дорога

Украина продолжает пытаться развивать т.н. Транскаспийский транспортный коридор. Для этого «Укрзализниця» и «Грузинская железная дорога» намерены создать совместное предприятие для совместного управления паромами УЗ на Черном море. Такое предприятие необходимо, чтобы свести к минимуму временные затраты грузоотправителей.

А пока коридор не работает, на паромах приедут локомотивы из Грузии. Она готова предоставить их Украине в лизинг на особо напряжённый период. «Локомотивы хотят предоставить Одесской железной дороге, где осенью ожидаются проблемы с транспортировкой грузов в направлении портов. Прежде всего, речь о зерновых грузах», — говорится в официальном сообщении.

»..с Мининфраструктуры подписали акт приема-передачи акций. Таким образом завершена более чем полуторагодовалая эпопея по передаче этих акций в уставный капитал УЗ», — написал польский глава «Укрзализныци» Войцех Балчун. За этими фразами стоит одно из важнейших событий в компании за последние годы — завершена её корпоратизация, необходимый шаг перед разделением и продажей.

Несмотря на то, что в новом проекте закона «О приватизации» УЗ относится к когорте неприкосновенных, совсем не значит, что так и будет. Практика показала, что предприятия вносятся в список и вычеркиваются из него. А значит, сколько-нибудь согласованного понимания, почему предприятие N продавать нельзя — нет, всё решается сиюминутными договорённостями. Рабочий вариант судьбы УЗ также известен. Перевозку грузов и пассажиров отдадут частникам. В собственности государства останется полотно, вокзалы, т. е. расходная часть. Рецепт классический: «приватизация прибыли и национализация убытков».

УЗ, впрочем, останется на рынке перевозок, однако как один из игроков.

«Вместе с нашими партнерами Amsted Rail и The Greenbrier Companies, которые активно сотрудничают с EBRD, Еximbank и OPIEK, уже знаем, что делать. Планируем совместно создать в Украине лизинговую компанию, которая будет предоставлять украинским перевозчикам 10 000 вагонов. Парк для нее намерены построить совместно с другими национальными производителями. В рамках этого проекта посетили завод Amstel Rail в городе Колумбус, штат Огайо, по производству колес для подвижного состава», — информирует Балчун.

Тем временем, на Украине зреет недовольство действиями главы УЗ. И дело не в известном конфликте с министром инфраструктуры Омеляном. Заказы на пополнение локомотивного и вагонного парка всё чаще получают не украинские производители. «Появился Балчун и поляки [PESA Bydgoszcz — Ред.] резко стали «выигрывать» тендеры. Причем цинично так. Разница 1000 (!!!) грн. Поляки теперь с работой. Украинцы во Львове без работы (там, кстати, совместное украино-немецкое предприятие). Учитесь, дети, как свои национальные интересы нужно защищать под сказки о том, что в ЕС нет коррупции и «свободный рынок», — негодует политолог Тарас Завгородний по поводу результатов тендера для «Киевпастранса». Есть от чего — сумма контракта превышала 2 млрд грн.

Аэропорты

В сериале «Ryanair и Украина» начинается второй сезон. После громкого заявления компании о уходе из Украины ещё до начала полётов в правительстве пытаются спасти ситуацию. Владимир Омелян однозначно заявил, что виновник срыва переговоров — руководство а/п «Борисполь». Министр уточнил, что будет добиваться отставки директора аэропорта Геннадия Рябикина, назвав его действия, приведшие к разглашению переговорной позиции Ryanair недопустимыми. Однако на сегодня директор работает и пишет в Facebook о возобновлении переговоров с лоу-костером.

Переговоры, впрочем, ходят по кругу. Так премьер-министр Украины Владимир Гройсман вернулся к идее «выселения» лоукостеров в а/п «Гостомель» (расположен примерно в 30 км от Киева и в настоящее время используется авиастроительным концерном «Антонов»). Идея уже звучала весной, однако тогда от неё отказались: аэропорт не рассчитан на приём пассажиров, используется как грузовой, а также для испытаний продукции авиастроителей. Если же отбросить это обстоятельство, то «Гостомель» — действительно выход из ситуации, поскольку является классическим для лоукостера аэропортом, расположенным в 20−30 км от крупного города. Отдельный бонус — взлётно-посадочная полоса: бетонная, длиной 3500 метров и шириной 56 метров, может принимать самолёты любых типов. Да в общем и принимала — до 2004 года ВПП «Гостомеля» была запасной полосой «Борисполя».

Концерн «Антонов» уже поспешил заявить, что не против передать аэропорт для нужд правительства. И пока что рабочий вариант в представлении премьер-министра выглядит так: пустить Ryanair в один из действующих киевских аэропортов на год; за это время построить в а/п «Гостомель» пассажирский терминал и прочую инфраструктуру для регулярного приёма пассажирских рейсов; перевести Ryanair, а также другие лоукост-компании в «Гостомель».

Правда, против этого решения последовательно выступает министр инфраструктуры, его позиция с весны не поменялась. «Я считаю, что это странное решение, если мы имеем ситуацию, когда на треть работает Борисполь, когда два их терминала не эксплуатируются в принципе, и когда не до конца заполнен аэропорт Киев. И при этом мы, почему-то, развиваем аэропорт в Гостомеле», — приводит его позицию издание «Украинские новости».

Впрочем, тут ситуация любопытная. Проектный максимум «Борисполя» действительно около 30 млн пассажиров в год. Однако он недостижим без нового способа сообщения аэропорта с городом: линии лёгкого метро, электрички. Разговоры о строительстве авиаэкспресса ведутся уже десяток лет, ничего конкретного в этом направлении не сделано. Между тем, одно только строительство может занять порядка 3 лет, тогда как пассажиропоток в «Борисполе» и без Ryanair растёт высокими темпами. И если всё-таки разместить авиакомпанию там, то предел, после которого пассажиропоток начнёт создавать проблемы городу, будет достигнут раньше, чем проект авиаэкспресса будет реализован.

Кроме этих возражений есть и другие: время и затраты. Как заявил авиационный эксперт Вячеслав Коновалов в комментарии для издания «Апостроф», строительство одного только терминала обойдётся в 10 млн долл, а общие затраты на приведение аэропорта в необходимое состояние могут достигнуть 220 млн долл: аэропорту необходима ещё одна взлётная полоса и трасса в город. К тому же есть сомнения, что хватит озвученного времени. Эксперты склоняются к мнению, что работы потребуют не менее 2 лет.

Пока правительство и Мининфраструктуры пытаются восстановить рабочие отношения с Ryanair, прямые конкуренты последних — WizzAir — укрепляют позиции на украинском рынке.

«Мы смотрим на такие региональные аэропорты как в Харькове. Недавно мы возобновили работу со львовским аэропортом. У нас уже были планы начать там работы еще три года назад, мы очень рады туда вернуться. Харьков является одним из аэропортов, с которым мы работали в прошлом, с которым мы бы хотели возобновить сотрудничество», — заявил главный корпоративный директор авиакомпании WizzAir Оуэн Джонс на пресс-конференции. Также он указал, что в дальнейших планах — Одесса, а также, возможно, и другие региональные аэропорты Украины. Кроме того, как сообщила порталу ЦТС гендиректор аэропорта Львова Татьяна Романовская, в WizzAir интересовались, могут ли они начать работать по направлениям, на которые ранее претендовала Ryanair.

Пока же в компании объявили о запуске новых рейсов из а/п «Киев» в Лиссабон и Таллин. Воспользоваться ими можно будет уже в 2018 году, предварительная продажа билетов стартует с конца июля.

Бороться с высокой стоимостью перелётов внутри страны в Мининфруструктуры решили созданием украинского лоукостера.

«Надеюсь, зарегистрируем ее осенью. Это частные инвестиции: 51% — Украина, 49% — иностранцы. Структура должна быть такой, поскольку только компании с украинской регистрацией могут выполнять внутренние рейсы», — такой неожиданной новостью в интервью изданию «Сегодня» поделился Владимир Омелян. Министр уточнил, что компания не будет иметь государственного статуса — с украинской стороны инвестиции также частные. Однако кто именно — не сообщается. Можно предположить, что таким инвестором могла бы стать DCH Александра Ярославского, в аренде у которой до 2057 года находится международный а/п «Харьков» (который и стал бы базовым для лоукостера).

Сдерживает приход лоукостеров в регионы состояние тамошних аэропортов. Бороться с этим Омелян предлагает проверенным методом — приватизацией. В частности потому, что самостоятельный ремонт государство просто не осилит финансово. «На Украине есть сегодня только две взлётные полосы, где можно безопасно отправлять самолеты, всё остальное нужно ремонтировать… Нам на ремонт полос нужно 300 миллиардов гривен», — рассказывает министр.

Порты

Активизация украинского экспорта в I половине текущего года (+30%) даёт свои плоды: перевалка в портах также растёт, хотя и не такими темпами. Согласно оперативным данным Администрации морских портов Украины (АМПУ), грузооборот в портах за январь-июнь достиг 66,3 млн тонн (+5% к аналогичному периоду прошлого года).

В страну поступает больше валюты, значит, растёт импорт. Это подтверждает структура роста грузооборота. Если перевалка экспортных грузов выросла до 50,9 млн тонн (+5,4%), то импортных — до 9,4 млн тонн (+17,6%).

Экспорт продолжает расти благодаря сельскому хохяйству — зерну и растительному маслу, перевалка которых выросла на 20% и 33,8% (19,6 млн тонн и 2,9 млн тонн соответственно). А вот перевалка продукции ГМК падает. Металлопродукция на 15%, железорудное сырье — на 8,6% (7 млн тонн и 11,6 млн тонн). Ещё один «спаситель» портов — уголь (+41,6%). Как мы помним, Украина теперь предпочитает возить его «за тридевять земель». За полгода успела привезти 2,6 млн тонн.

Важный результат — в первом полугодии украинским портам удалось хотя бы временно переломить одну долгоиграющую тенденцию: падение транзита. В январе-июне порты обработали 5,3 млн тонн транзитных грузов, что на 1,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Любопытно, что за полугодие порты Украины обработали 5672 судна, что на 7,4% меньше, чем за аппг, хотя общий тоннаж наоборот вырос. Это означает, что работы по дноуглублению дают свои результаты и порты постепенно начинают принимать более тоннажные суда.

Тройка лидеров по перевалке остаётся неизменной: МТП «Южный» (22,1 млн тонн, +7,3%) Одесский МТП (12,3 млн тонн, +5,6%), Николаевский МТП (11,4 млн тонн, +6,3%).

Один из крупнейших агроэкспортёров Украины — компания «Нибулон» — заявила о планах построить минимум 10 речных перегрузочных терминалов на берегах Днепра, Южного Буга и других судоходных рек страны для снижения нагрузки на автодороги.

«Эту программу сейчас поддерживают ведущие финансовые корпорации мира — ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Международная финансовая корпорация Всемирного банка. Мы еще планируем построить на Днепре и других реках 10 предприятий. Это в корне изменит карту логистики Украины», — рассказал гендиректор компании Алексей Вадатурский на открытии такого терминала в городе Голая Пристань (Херсонская обл). По его оценке этот терминал позволит уменьшить нагрузку на дороги Херсонской области на 20 тыс. автомобилей-зерновозов в год (при соблюдении весовых норм, на практике — раза в 2−3 меньше).

В АМПУ озаботились также проблемой всех украинских портов — низкой пропускной способностью портовых ж/д станций.

«Мы планируем завершить до конца года работу над стратегией развития портов, где будут очерчены все направления развития, в частности по железной дороге, и по развитию инфраструктуры. До конца года мы точно сможем сказать, сколько нужно будет времени, чтобы устранить проблему «портового горлышка», и сколько для этого потребуется денег», — пообещал глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс в интервью изданию Agravery. Он уточнил, что АМПУ попросило о помощи «Укрзализницю», а также планирует привлекать бизнес.

АМПУ может получить в этом деле неожиданного помощника. Как утверждает руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, одной из целей визита президента Белоруссии Александра Лукашенко на Украину были её порты, а точнее — возможность покупки/аренды одного из них. Однако присматривается Лукашенко и к инвестициям в подъездные пути:

«Беларусь сегодня очень заинтересована и, что самое важное, готова инвестировать в украинскую инфраструктуру, прежде всего в порты. Напомню, что в прошлом году через украинские порты Беларусь начала получать иранскую нефть… Это позволяет Беларуси получить еще один источник для своих нефтеперерабатывающих заводов. Это очень для Беларуси важно, и она заинтересована закрепиться в украинских морских портах и даже рассматривает вопрос об аренде или даже покупке одного из украинских морских портов. Кроме того, Беларусь заинтересована инвестировать в украинские железные дороги и все, что связано с морской инфраструктурой, которой Беларусь лишена и к которой она не может иметь нормального доступа через прибалтийские страны», — заявил Лукашенко во время пресс-конференции в Киеве.