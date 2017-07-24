В федеральном законодательстве нет правового понятия гражданского общества.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Возможно, это правильно, поскольку тема свободы человека как гражданина общества, независимого от государства, это идеологическая проблема, а не нормотворческая.

Декретом гражданское общество не установить и не сформировать.

Но в бытность президентом Дмитрию Медведеву пришла в голову мысль, наверное, благая, о возможности доинституализировать гражданское общество, придать государственное ускорение его созреванию.

Основной механизм реализации государственной воли — закон.

И закон был подготовлен.

Он обязал госструктуры и муниципалитеты оказывать экономическую поддержку некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную на развитие гражданского общества в Российской Федерации.

Иначе говоря, появилось понятие социально ориентированных некоммерческих организаций, которыми признаются некоммерческие организации, за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями, осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.

Обсуждение этого закона (тогда еще законопроекта) в Государственной думе было не просто активным — бурным.

Представители фракции «Единая Россия» настаивали на скорейшем принятии закона, так как он имеет большое значение и для становления политической системы, и для развития гражданского общества.

Но никаких доказательств, аргументов или хотя бы примеров не приводили.

Зато в изобилии были призывы об обязательности господдержки тем общественным организациям, которые «конкретно работают с людьми, оказывают конкретные социальные услуги».

Некоторые депутаты настаивали на обсуждении в подробностях. Ведь, «в середине 90-х годов уже имелся опыт, когда для определённого рода организаций, либо связанных с инвалидами, либо созданных для поддержки спорта, предоставлялись определённые льготы. И в то время в нашей стране — вы, наверное, хорошо знаете — под этой личиной скрывались организации, творившие различные неправомерные действия, в том числе так возник печально известный Черкизовский рынок».

Другие депутаты задавали вопросы —

— что это за социально ориентированные некоммерческие организации? Конкретно назовите хотя бы одну организацию.

— где финансово-экономическое обоснование? Согласно законопроекту, можно и нужно оказывать преференции;

— почему не подпадают под действие закона садоводческие товарищества?

— почему нельзя поощрить предпринимательскую деятельность НКО, если прибыль пойдет на социально-значимые цели?

И так далее.

В общем, договорились до того, что все должно быть абсолютно прозрачно для общества, в том числе и в информационном плане.

И что, может быть, имеет смысл подумать о гражданском контроле (?!!).

Чтобы была ясна авторская позиция, то она — безусловно — за все формы поощрения социально-значимой деятельности общественных объединений граждан, жителей, ветеранов, детей, взрослых, любителей и профессионалов.

Даже в том случае, если эта деятельность ограничивается кругом самих самодеятельных участников.

Но только:

без госзаказа в их адрес под прикрытием «в интересах развития гражданского общества»;

без делегирования им государственных полномочий в социальной сфере.

И без — вранья. В отношении того, что закон о социально-ориентированных НКО — не затратен.

Хотя по жизни, получается, — все с точностью до наоборот.

И социальная защита людей, и поддержка социально-ориентированных НКО стали просто разными направлениями отчетной деятельности исполнительных органов власти разных уровней и муниципалов.

Не спрут ли на нашем государстве — союз чиновников и штатных сотрудников НКО под щитом темы «развитие гражданского общества в Российской Федерации»?

Россия — государство социальное

Неверно, что конституционное провозглашение Российской Федерации социальным государством — это констатация уже сложившихся в нашей стране отношений между государством, личностью и обществом.

И тогда, когда принимался Основной закон, и теперь — это цель и путь, по-прежнему требующих огромных усилий.

Индикатор того, как государство реализует политику, направленную на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Самый важный государственный критерий, лишающий, однако, государство права на самооценку.

Только сами люди, граждане, гражданское общество (не путать с некоммерческими организациями) обладают таким правом на оценку и самооценку.

К ним и надо апеллировать всякий раз.

Было бы правильно законодательно запретить какое-либо государственное бахвальство в этой сфере.

Избегать терминов «большинство-меньшинство».

В социальном государстве право на достойную жизнь и свободное развитие гарантируется каждому независимо от его способности участвовать в общественно-полезном труде.

Если же человек (в силу возраста, состояния здоровья или по другим, не зависящим от него причинам), трудиться не может и не имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума себе и своей семье, он — каждый — вправе рассчитывать на получение соответствующей помощи, материальной поддержки со стороны государства.

Без какого-либо посредничества между каждым таким человеком и государством.

Однако на практике представители власти и те, кто шел во власть, применяли правило «дойти до каждого» только в особенный период — в предвыборный.

В послевыборное время тренд меняется. Часть граждан, получив государственные и муниципальные полномочия, денежное содержание и соответствующие преференции, превращается в чиновников-функционеров, для которых социальная проблематика становится обычной функцией, а не главной задачей.

Очень кстати падким на похвалу чинушам оказывается публичная поддержка тех социально-ориентированных НКО, представителей и штатных сотрудников которых чаще встретишь в чиновных кабинетах, на разного рода «круглых столах» и слушаниях, чем на поле решения социальных проблем.

Благодаря изменениям в законодательстве, произошедшим в бытность президентом Д. Медведева и по его инициативе, корпоративное сотрудничество с властью стало для этих организаций гораздо более важным занятием, чем налаживание действенного общественного контроля за деятельностью властных институтов.

В результате активность очень многих социальных НКО стала напоминать закрытое от граждан клубное занятие.

Для тех, кто не читал статью «Собянин или Лужков? Собянин против Лужкова? Собянин лучше Лужкова?», напомню, что на последнем московском гражданском форуме состоялась открытая дискуссия «Как повысить доверие граждан к некоммерческим организациям?»

В результате дискуссии были приняты решения, привожу их полностью и без комментариев:

«Повысить информированность жителей Москвы об НКО и оказываемых ими видах помощи, для чего провести кампанию по продвижению портала «Душевная Москва».

Повысить информированность НКО о современных и эффективных инструментах представления НКО в публичном пространстве. Для этого разработать программы повышения квалификации сотрудников московских НКО в области проектного управления, взаимодействия со СМИ, подготовки и представления публичной отчетности и презентационных материалов.

Создать программу по обмену опытом и изучению лучших практик работы некоммерческого сектора в России и за рубежом для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций столицы».

Закон «О некоммерческих организациях» надо исправлять

Государство обязано заботится о социальном благополучии своих граждан.

Но у него не должно быть никаких обязательств по отношению самоорганизуемым самодеятельным общественным структурам, даже если они носят название социально-ориентированных.

Ошибки закона «О некоммерческих организациях» надо исправлять.

Полученные по этому закону полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по предоставлению гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов, незаконны и коррупциогенны.

Во-первых, только налоговое законодательство может это делать.

А оно, в свою очередь, исходит из равенства и недискриминации при налогообложении. Получатели налоговых льгот не могут определяться как граждане, а только как налогоплательщики: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства обладают равным налоговым статусом по льготам.

Из закона надо изъять обязанности органов государства и муниципалитетов, требующие бюджетных расходов, не ограниченных ни временем, ни пространством.

Это дело другого законодательства — бюджетного. А бюджет не может быть вечным заложником расходов, не являющихся социальными обязательствами государства.

В принципе, действия государства в отношении «соцНКО» должны исчезнуть из разряда социальных обязательств.

Следующий государственный документ, требующий корректировки — это государственные программы Российской Федерации.

Например, утвержденная Правительством страны в апреле 2014 года и рассчитанная до 2020 года госпрограмма «Социальная поддержка граждан».

Она содержит три правильных подпрограммы — «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Из-за медведевских поправок в закон «О некоммерческих организациях» Минэкономразвития был вынужден создать четвертую, неправильную, подпрограмму «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» ценой в 6,3 млрд. рублей.

Почему неправильную?

Если бы эффективность господдержки измерялась индикаторами улучшения жизни людей как следствие работы соцНКО, то, возможно, такая подпрограмма имела бы право на жизнь.

Однако в данной подпрограмме другие индикаторы/показатели.

А именно — «доля субъектов Российской Федерации, в которых реализуются муниципальные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, принятые более чем в 10 процентах городских округов и муниципальных районов;

— количество субъектов Российской Федерации, в которых реализуются региональные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

Ну, и какая связь этих показателей с благополучием граждан?

Очевидно — не прямая, если вообще какая-либо есть.

Неправильная подпрограмма, потому что через нее государство непосредственно вторгается в общественную жизнь граждан. Оно приняло на себя обязательство ежегодно увеличивать число социально ориентированных некоммерческих организаций, раз.

До 2 миллионов человек довести число граждан, участвующих в деятельности организаций. Два.

Самое крутое — третье. Ежегодно увеличивать количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые реализуют программы по оказанию поддержки других социально ориентированных некоммерческих организаций.

Государственный патернализм в отношении нуждающихся граждан оправдан и необходим, особо в условиях напряженного бюджета.

На практике же федеральная власть расширяет перечень видов соцНКО, претендующих на законных, но не непосредственно социальных основаниях на бюджетные деньги, но исключающих саму возможность проверить эффективность вложений.

К девяти видам таких НКО, определенных медведевским законом, с каждым годом депутаты добавляют все новые и новые.

Добавлено:

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;

участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;

мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;

содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;

увековечение памяти жертв политических репрессий.

Шаговая доступность к государственным услугам для граждан все более и более становится нарицательным понятием.

Зато сама сфера соцНКО становится работодателем с шаговой доступностью.

Последний доступный доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций, направленный Минэкономразвития в правительство, был в 2016 году.

Оказывается, что, по данным Росстата, в 2015 году действовало около 140 тысяч соцНКО, что больше 2011 года на 44 тысячи. А вот средняя численность работников в них (без учета внешних совместителей) выросла вдвое и составила почти миллион человек.

В многостраничном докладе есть все, за исключением одного — характеристики деятельности самих соцНКО.

Единственное, что можно хоть как-то соотнести с результатами деятельности организаций, так это следующие сюжеты. Привожу их полностью.

«В 2015 году по сравнению с 2014 годом выросло количество СОНКО, осуществляющих следующие виды деятельности: профилактика социально опасных форм поведения граждан, содействие такой деятельности (на 1%); благотворительная деятельность (на 5%); содействие благотворительной деятельности (на 4%); деятельность в области добровольчества на 5%); деятельность в области образования, просвещения, науки, содействие такой деятельности (на 1%); деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности (на 17%); развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций народов Российской Федерации (на 1%); поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций (на 14%); содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы (на 23%).

Негативная тенденция в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается по следующим показателям деятельности СОНКО: количество человек, принявших участие в мероприятиях, проводимых организацией (падение на 0,6%); количество выявленных нарушений при осуществлении общественного контроля падение на 5%); количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе падение на 38%); количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме, за исключением оказания социальных услуг и юридической помощи на безвозмездной или льготной основе (падение на

18,4%); количество человек, получивших благотворительную помощь в денежной форме (падение на 11%)».

Других данных нет.

Но что особенно тревожно?

Первый (и по перечислению, и по сути) из всех 18 видов деятельности по закону о соцНКО — социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.

Информации об этом как не было, так и нет.

Зато в самом конце июня Дмитрий Медведев подписал подготовленное Минэкономразвития России распоряжение №1284-р, в соответствии с которым утверждён перечень показателей, используемых для расчёта рейтинга субъектов России по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрению конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

Очевидно, что правительствам и депутатам всех уровней надо бы вновь вернуться к теме социально-ориентированных некоммерческих организаций и рассмотреть ее под углом социальной ориентированности и социальной справедливости.

В интересах граждан России, а не взаимоотношений государственных и социально-ориентированных общественных деятелей.

В интересах развития гражданского общества в Российской Федерации.