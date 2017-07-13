Сейчас в моем сердце живет поэзия — Великая русская и поэзия Серебряного века. Недавно с замечательной певицей Ниной Шацкой мы создали новый литературный спектакль «Пятое время года… Любовь». Это строчка из стихотворения Анны Ахматовой. Вместе со зрителями мы отправляемся в поэтическое путешествие по временам года, которых оказывается целых пять, ведь пятое время года — это Любовь. С этим спектаклем мы и приехали на фестиваль «В кругу семьи»: сыграли его в Драматическом театре Рыбинска. Нина Шацкая исполняла русские романсы, народные песни, также звучал джаз, а я читала стихи прекрасных русских поэтов — от Пушкина до Евтушенко, а аккомпанировал нам прекрасный пианист, композитор Дмитрий Селипанов. Это же наш третий проект с Ниной. Первый — «Память о солнце» посвящён творчеству Анны Андреевны Ахматовой, второй — «Я искала тебя…», — посвящение Марине Цветаевой. Кстати, в этом году празднуется 125-летие со дня рождения Марины Ивановны. Так что 22 сентября мы представим наш спектакль в Московском Международном Доме Музыки. Режиссёр Юлия Жженова построила спектакль в форме диалога матери и дочери: Марины Цветаевой и Ариадны Сергеевны Эфрон. Пронзительная история взаимоотношений двух ярких, талантливых, близких, совершенно непохожих друг на друга, женщин.

Личный архив Ольги Кабо Ольга Кабо

Мы творчески сблизились в нашей любви к поэзии. Я услышала, как Шацкая исполняет Ахматовские романсы, Нина посмотрела мои спектакли в Театре Моссовета, и мы поняли, что у нас «одна группа крови». Потом возникло желание сделать что-то совместно, и в результате — родился наш первый спектакль. Трудились и творили с удовольствием, без спонсоров, без каких-то финансовых вливаний. У нас образовался такой женский коллектив: мы с Ниной, композитор Злата Раздолина, режиссёр Юлия Жженова и художник по костюмам Виктория Севрюкова. Спектакль живет уже седьмое лето, с ним мы объехали многие города России и Прибалтику. Мне кажется, в наш агрессивный, бездуховный век люди нуждаются в поддержке свыше, и на многие свои краеугольные вопросы находят ответы именно в великой русской литературе. Для меня любое поэтическое произведение всегда исповедально. Художник выплескивает свои эмоции и чувства в стихах, доверяя нам свои самые сокровенные мысли. Когда читаешь стихи, заряжаешься какой-то необыкновенной энергией рифм. Рифма — как сердцебиение, пульсация ритма, ход времени. Уверена, даже самый неискушённый поэзией зритель обязательно попадёт под власть, а скорее, аромат, очарование прекрасных стихов.

Личный архив Ольги Кабо Нина Шацкая и Ольга Кабо после Ахматовского спектакля

Это проект студии «Лидер-фильм». Его создатели — два очень светлых, талантливых человека: супруги Сюзанна и Евгений Юматовы, продюсер и режиссёр. Ребята снимали кино без спонсоров, на личном энтузиазме и желании экранизировать мудрые, многовековые легенды их родного края. А я согласилась сниматься, потому что это кино для детей, а все они любят сказки. Моему сыну Виктору 5 лет, и я понимаю, как необходимо с малых лет воспитывать в детишках веру в то, что добро всегда побеждает зло, как важно прививать интерес к истории нашей страны. Поэтому, когда я прочитала сценарий, я ни секунды не раздумывала. И мы с такой любовью трудились. Знаете, я в первый раз попала на съемочную площадку, в которой было всего пять членов съёмочной группы, и каждый делал практически все. И в этом было столько добра, столько неистовой веры, в то, что они делают, что я просто поддалась их энтузиазму. Я вижу в этой картине даже не недостатки, нет, а недоделки, несовершенства, в силу того, что не было финансирования и ребята только начинают свой путь в кино, делают первые шаги в кинематографе. Но я видела, что они не лгали, говорили правду и делали это от души. Поэтому я снялась у них в двух проектах: «Нити Шамбалы. Легенды великого Алтая. Легенда о белом марале» и «Нити Шамбалы. Легенды великого Алтая. Легенда о богатыре Сартакпае». Моя колдунья переходит из фильма в фильм, связывая истории. Сейчас ребята дописывают третий сценарий: будем обсуждать. У меня, честно говоря, много вопросов к этим картинам, потому что я смотрю как профессионал, а в «Орленке» кино смотрели и оценивали дети. Я вдруг ощутила, что, может быть, мой взгляд не такой уж верный. Дети смотрят вкупе, они либо чувствуют эту историю, либо нет. Их же не заставишь смотреть: если не интересно, они уткнутся в гаджет, и кино пройдет мимо них. И тут я была очень приятно удивлена, что дети смотрят другими глазами. Они по-другому оценивают произведение искусства. Поэтому спасибо большое детям, которые увидели фильм, которые присудили мне эту премию и полюбили наше кино.

Интуитивно чувствую, моя история или нет. И тут невозможно угадать. Иногда и сценарий неплохой, и люди талантливые, а проект не складывается, не получается кино. А иногда оно рождается в прямом смысле слова из хаоса и творческих споров. Знаете, для меня верный знак, если я смотрю кино как зритель — хочется мне туда, в киноисторию, или нет. Тоже самое, когда я читаю сценарий, хочется ли мне стать героиней. И если не хочется — я даже не веду дальнейших переговоров. К сожалению, сейчас вообще в кино очень мало серьёзных драматических историй. Или, может, они проходят мимо меня. Сериалы редко отвечают моим требованиям к сценарию. Но я никуда не спешу, у меня есть возможность не сниматься, я всецело занята работой в театре им Моссовета и моими литературными проектами.

Также я участвую в независимом проекте «Мастер и Маргарита», в котором играю Маргариту. Этот спектакль, поставленный Валерием Беляковичем, долгожитель, ему уже 15 лет. Первым исполнителем роли Воланда был Виктор Авилов, сейчас его играет Владимир Стеклов. И мы постоянно в пути, гастрольные поездки сменяют одна другую. И спектакль всегда, в любом регионе принимается на «ура», при том, что этот роман Булгакова — не самое простое произведение, в нем и мистика, и вселенская Любовь, и страдания непонятого художника… Валерию Беляковичу удалось создать некую художественную форму, в которую вписываются многие линии сюжета, а также найден правильный нерв, градус, которые создают динамику и современное, сегодняшнее звучание.

Пресс-служба кинофестиваля «В кругу семьи» Ольга Кабо

Ну, а в родном Театре им. Моссовета у меня очень разнообразная палитра ролей: в спектакле «Опасные связи» по роману Шодерло де Лакло я играю коварную Маркизу де Мертей, в «Морали пани Дульской» — роскошную пани Юлиасевич, а в спектакле «Casting/Кастинг», хореографию в котором поставила Алла Сигалова, мне доверили трагикомическую роль вышедшей в тираж балерины. Я занята в спектакле Юрия Еремина «Морское путешествие 1933 года» — это спектакль-ремейк фильма Стенли Кремера «Корабль дураков», играю роль Мэри Трэдуэл. Кстати, в фильме ее исполняла Вивьен Ли. Так что я живу активной творческой жизнью, при том, что дома меня ждут дети, и я пытаюсь все это как-то совместить…

Вдохновение, энергию, силу — конечно, в театре. Театр — этот взаимообмен энергией. Георгий Товстоногов сказал, что актеры и зрители идут в театр как на войну. Зрители мечтают быть побеждёнными, а артисты — победить. И если эта гармония достигается, то каждый уходит удовлетворённый. Если зрители плачут и смеются вместе с актерами, а в финале от души аплодируют, это главная награда для артистов, эта энергия зрительской отдачи придает силы, и, несмотря на усталость и эмоциональное опустошение, дарит ощущение счастья.

Конечно же, семья, дети, которые ждут и любят. Дочери в августе будет 19 лет, она закончила второй курс балетмейстерского факультета ГИТИС, учится в мастерской у Вячеслава Гордеева и уже делает свои первые шаги в качестве хореографа. Сыну Виктору летом исполнится 5 лет. Он наш общий любимчик, человек-солнышко, мы его называем улыбалкиным. И это большое счастье, когда знаешь, что у тебя есть продолжение-два человечка, которым ты подарила жизнь…

Роли мечты нет, потому что так или иначе все мои желания реализовывались. В театре я играла Шекспировских Джульетту, Дездемону, Беатриче, Ростановскую Роксану, героинь Островского, ко мне всегда очень благоволила актерская судьба.

Конечно, я жду серьезных, драматических, психологических ролей… В следующем году у меня юбилей, и надеюсь, после пятидесяти моя жизнь будет ещё насыщеннее и интереснее, будет бурлить просто как долина гейзеров. Я не верю в магию цифр, но мне кажется, что полвека — это магическая дата, которая должна придать еще больше сил. И это уже иная степень ответственности перед самой собой, перед семьей, перед зрителями, и я готова к прекрасным свершениями.

Я даже не сказала бы, что жажда знаний: просто я — боец, и не могу сидеть на месте. После окончания ВГИКа я очень много снималась, и во многих картинах моя героиня должна была сидеть в седле, сражаться на мечах, мастерски фехтовать. И я, вспоминая слова своего мастера Сергея Фёдоровича Бондарчука о том, что артист должен быть хозяином своей роли, находила время, тренировалась и осваивала боевые искусства.

Я очень подружилась с каскадерами, наверное, ребята почувствовали во мне этот бойцовский настрой. Они всегда доверяли мне то, что другим артистам, возможно, и не доверили бы. Конечно, трюки выстраивались под мои возможности, но результатом стало то, во всех фильмах я работала без дублеров.

До сих пор мое хобби — это конный спорт. У меня есть своя лошадка, жеребец по кличке Покровитель. Когда у меня есть время, я с удовольствием приезжаю в Конном-спортивный клуб «Отрада», где стоит мой питомец: ухаживаю, занимаюсь выездкой, просто получаю удовольствие. Мой маленький сын тоже осваивает искусство верховой езды: я ему беру в аренду маленького пони, и он уже уверенно управляет лошадкой. Видите, моя страсть передаётся моим детям. Танюша тоже с удовольствием бы занималась конным спортом, но пока она училась в Московской академии Хореографии при Большом театре, это было категорически запрещено, ведь в этом виде спорта тренируются другие группы мышц, отличные от балета. Так что, дочь была вынуждена прекратить тренировки.

Я была в положении, ждала рождения Тани, и не могла рисковать собой на съемочной площадке и в театре, у меня образовалась пауза в работе, которую нужно было чем-то занять. Я решила поступить в МГУ на Отделение искусствоведения Исторического факультета, ведь это оборотная часть моей основной актёрской профессии. Так что теперь мы с художниками по костюмам на равных обсуждаем решение образа. А когда я исполняю исторические роли, например, роль королевы Анны в спектакле «Буря в стакане воды» по пьесе Скриба, я вдохновляюсь гравюрами и картинами того времени, изучаю позы и жесты. Живопись — это застывший кадр, остановленный момент истории.

Главная проблема нашей профессии заключается в том, актер очень зависим, от тех, кто приглашает на роли, кто создает кино или спектакли: от продюсеров и директоров телеканалов. Не мы выбираем, а нас выбирают. И в этом ожидании удачи, в неуверенности в завтрашнем дне, наверное, главное испытание. Все остальное — только удовольствие и восторг… Работать я люблю, уставать не умею. Николай Петрович Караченцов, с которым мы снимались во множестве фильмов, говорил, что артист не имеет права признаваться, что он устал, наоборот, в этой усталости и есть счастье, а самый несчастный человек в мире — это невостребованной артист.

Да, я очень дорожу нашими спектаклями с Ниной Шацкой и литературным проектом с Валерием Бариновым «Ты не становишься воспоминанием». Это диалог мужчины и женщины, которые спорят, обвиняют друг друга, признаются в любви друг другу и, конечно, обретают прощение — только наши герои общаются посредством великих поэтических и прозаических произведений.

Личный архив Ольги Кабо Валерий Баринов и Ольга Кабо

Нет. Ни секундочки не пожалела об этом, никогда в жизни не предавала профессию и, вообще, не представляю своей жизни без аромата театральных кулис и суеты съемочной площадки.