Саудовская Аравия обвинила Турцию во вмешательстве в дела арабского мира





Иван Шилов ИА REGNUM

Напряженность между Анкарой и Берлином нарастает

Напряженные отношения между Турцией и Германией ухудшились после ареста в Стамбуле немецкого активиста Петера Штойдтнера и предъявленного ему обвинения в «поддержке террористического организации». Как сообщает новостной портал TR724, Германия направила ноту в МИД через посольство Турции, а министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель прервал свой отпуск и вернулся в Берлин для того, чтобы обсудить ответные меры в отношении Турции. В официальном ответе турецкого МИД говорится, что «пресс-секретарь МИД Германии, а также пресс-секретарь властей ФРГ позволили себе высказывания, претящие нормам дипломатического этикета. Нападки в адрес турецкого правосудия недопустимы. Мы не можем позволить себе принять подобные заявления». В ответном послании также было сказано о том, что немецкие власти применяют двойные стандарты. «Германия допускает свободного перемещение членов террористических организаций по своей территории, и в то же время требует от Турции освобождения террористов. Это еще раз подтверждает использование двойных стандартов», — заявил МИД Турции. Германия приняла меры в ответ на арест немецкого правозащитника Петера Штойднтера в Стамбуле. Габриель во время пресс-конференции заявил о том, что отношения с Турцией не могут продолжать развиваться по-прежнему. «Для того, чтобы ответственные за политику страны в Анкаре люди поняли, что мы не оставим эти действия без ответа, нам следует действовать более открыто», — отметил он.

Изменения в кабинете министров

Как сообщает газета Cumhuriyet, после встречи президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана с премьер-министром Бинали Йылдырымом, последний огласил список нового кабинета министров. В новом списке не нашлось места шестерым бывшим министрам. Сразу же после обновления правительства в политических кулисах стали появляться сообщения о том, что «изменения касаются только имен, политика останется неизменной». Это первый кабмин после голосования по принятию президентской партийной системы на референдуму 16 апреля. Все указывает на то, что министры исполнят функцию так называемой «репетиции перехода к президентской системе в 2019 году». Изменения в правительстве, которые СМИ назвали «сюрпризом», на самом деле были известны еще с референдума 16 апреля. Президент Эрдоган сразу после референдума заявил о том, что, наряду с переменами в управлении и организации, изменения коснутся и кабинета министров. Собрав Конгресс Партии справедливости и развития и став ее лидером, президент перешел к чисткам в правительстве. Смена произошла как раз во время проведения и политических споров по поводу «Марша Справедливости». ПСР были не удовлетворена большим количеством голосов «против» на референдуме 16 апреля и предполагала, что сумеют изменить ситуацию. Но «Марш Справедливости» показал обратное. Новому кабинету предстоит выстраивать и восстанавливать заново партийную базу.

Турция заплатит $ 2,5 млрд за С-400

По данным новостного портала Haberrus.com, Анкара заплатит России $ 2,5 млрд за 4 зенитные ракетные системы С-400. Это подтвердил турецкий источник, пожелавший не разглашать свое имя. Отмечается, что в течение года Турция приобретет еще две ракетные системы и будет производить более одной системы в год. Также источник отметил, что одним из главных моментов в соглашении стал обмен технологиями и знаниями. В ближайшее время Анкара планирует выпуск двух ракетных систем S-400. По словам источника, определение сторонами технических деталей уже началось, а сам проект может продлиться год.

Решение о безграничном прослушивании незаконно

Депутат от Республиканско-народной партии от Стамбула Сезгин Танрыкулу объявил решение по поводу заявления, поданного в Европейский суд по правам человека. Танрыкулу обратился в Суд по поводу предложения Национальной разведывательной службы региона Диярбакыр о «прослушивании в течение 1,5 месяцев всех сообщений и отслеживании электронной переписки лиц, подозреваемых в преступлениях». После того как суд отклонил протест Танрыкулу, он обратился в Европейский суд по правам человека, который признал Танрыкулу правым. Согласно решению суда, данное предложение нарушает права на конфиденциальность частной жизни.

Ужасающая таблица за 1 год режима чрезвычайного положения

Прошел ровно год с момента введения режима чрезвычайного положения после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. За этот год десятки тысяч человек были задержаны, сотни организаций, бессчетное количество СМИ были закрыты. Журналисты, депутаты, губернаторы, лидеры партий были арестованы. По данным газеты Cumhuriyet, «таблица» первого года режима чрезвычайного положения выглядит следующим образом:

Государственный сектор: 111 240 государственных служащих были отправлены со своих рабочих мест. 32 080 человек — уволены. Согласно законопроектам, период, на который служащих отстраняют от занимаемых позиций, значится как «бесконечный»

Суды: В отношении 169 013 человек были возбуждены уголовные дела. 50 510 из них значатся заключенными, 43 439 — под контролем суда, всего 91 843 человека осуждены свободно. 169 заключенных — генералы. 8815 — сотрудники полиции, 24 губернатора. 2280 судей и прокуроров, 105 представителей Кассационного суда, 41 член Государственного совета, 2 члена Конституционного суда, 3 представителя Высшего совета, всего арестовано 2431 человека.

Политика: 11 членов Демократической партии народов, 1 депутат РНП, 72 главы муниципалитетов задержаны. 36 из них — женщины. 89 муниципалитетам были назначены попечители. 28 глав муниципалитетов от ДПН, 89 глав провинций находятся в тюрьме.

Экономика: За этот срок 966 компаний было конфисковано, а у 4887 организаций были изъяты все активы.

СМИ: 110 СМИ было закрыто. У 715 журналистов изъяты карточки представителей прессы. 182 журналиста арестованы и находятся в тюрьмах.

Образование: 33 074 преподавателя были отстранены от должностей. 4756 из них задержаны, 4513 — уволены. 1064 школы, всего 1424 частных образовательных учреждений были закрыты. 848 частных общежитий для учащихся закрыли свои двери. У 20 292 преподавателей частных образовательных учреждений были изъяты разрешения на работу. 5295 академических и 1194 административных сотрудников были отстранены от должностей. 15 университетов закрыты. Работающие в этих организациях 2808 преподавателей, всего примерно 6 тысяч человек остались без работы. Все деканы университетов, 1577 человек подали в отставку. Все деканы были уволены.

Еще один выпад от Турции в сторону Германии

Сообщается, что Турция не дала разрешение немецким депутатам на посещение военной базы в Конье, где находятся немецкие военные. Группа из 7 депутатов планировала свой визит в Конью 17 июля. Журнал Der Spiegel пишет, что Анкара запретила немецким депутатам въезд на территорию военной базы НАТО в Конье. Как говорится в новости, МИД Германии сообщил депутатам о случившимся по телефону. Германия обратилась с жалобой к НАТО. Новая дата визита пока не сообщается.

Фетхуллах Гюлен дал интервью русскому информагентству по поводу убийства Карлова

Фетхуллах Гюлен пообщался с российским государственным новостным агентством РИА новости. Проповедник заявил о том, что в Турции не осталось ни одной организации, которая могла бы осудить Эрдогана за его нарушение Конституции, для выхода из этой ситуации стране необходима новая Конституция, подвластная другим силам и принципам. Гюлен сказал, что он осудил убийство российского посла Андрея Карлова сразу же, как услышал об этом. «Это вопиющий провал сил безопасности, — заявил он. — Немыслимо оставлять посла такой страны, как Россия, без должной защиты. Всю ответственность за неспособность предотвратить это трагическое убийство несут разведслужбы и службы безопасности Турции.

Вслед за армией переворот затронул и полицию

В турецких Вооруженных силах за последние три года, в особенности после попытки переворота, произошло до 40% увольнений. Одним из подразделений, которого коснулись чистки, стала полиция. Почти 8200 сотрудников были уволены. На прошедшей неделе Главное полицейское управление сделало заявление, согласно которому решением Высшего комитета по оценке и Центрального комитета по оценке 185 начальников управления безопасности и 53 начальника полиции были отправлены на пенсию.

Саудовская Аравия обвинила Турцию во вмешательстве в дела арабского мира

Посол Саудовской Аравии в ООН Абдуллах Аль Муаллими заявил о том, что будущее Катара находится в руках соседей, а не «дальних стран». Муаллими отметил, что Турция должна понять, что период примыкания и нежелательных действий турецких братьев в отношении арабского мира уже давно закончился. «Если Турция захочет занять созидательную роль, то ее всегда примут с радостью. Но путь с внедрением военных и созданием военных баз не конструктивен и наносит ущерб турецкой репутации в арабском мире», — заявил он. Реем Аль Хашими, государственный министр ОАЭ, отвечающий за международное сотрудничество, также обвинил Турцию в ухудшении ситуации путем размещения военных на территории Катара. Аль Хашими отметил, что они не хотят видеть никакие военные силы в данном регионе. Мы надеемся, что сможем решить этот вопрос сами с помощью мощного посредника, такого, как США или Кувейт», — добавил он.

Коротко, но важно

Четверо из задержанных во время собрания в одном из отелей на Принцевых островах в Стамбуле и две недели находящихся под стражей правозащитников были освобождены, а 6 человек арестованы. Среди арестованных также значится глава Amnesty International в Турции. 5 июля полиция провела операцию по задержанию во время встречи членов Amnesty International, Гражданской организации Хельсинки, Ассоциации по повестке дня по правам человека, а также Ассоциации по контролю за соблюдением равенства прав. Задержанные были допрошены Управлением по борьбе с терроризмом. 10 подозреваемых, 4 из которых женщины, были переданы в Суд Стамбула.

В прошлый вторник на Стамбул обрушился жуткий ливень, затруднивший движение в городе. Улицы, станции метро и метробусов были затоплены. Тоннель «Евразия» был закрыт. Мэрия Стамбула попросила жителей воздержаться от поездок на личном транспорте. Министр транспорта, судоходства и связи Ахмет Арслан сказал, что этот ливень стал настоящим «стихийным бедствием». Всего на квадратный метр выпало примерно 80 кг осадков. Жители города оставляли свои машины, стараясь скрыться в безопасной зоне. Огромное количество людей остались заблокированными на автобусных остановках.