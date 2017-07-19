



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Читаем в заголовке статьи в ведущем американском аналитическом журнале Politico: «Как республиканцы стали партией Путина». Это не подзаборный интернет-листок для масс, а уважаемое издание для мыслящей элиты. Автор статьи Джеймс Кирчик очевидным образом продемонстрировал необузданное вожделение публичности, озаглавив таким образом серьезное исследование. Сейчас в Америке в ходу орущие сенсационные заголовки, связанные с Россией. Однако бывает и так, что из мутной смеси домыслов можно извлечь весомый интеллектуальный и фактологический улов.

Кирчик пространно рассуждает о том, как республиканские политики оторвались от доктрины Рейгана по взаимоотношениям с Кремлём. Но высокие требования журнала Politico к фактологический точности вынудили автора в некоторой степени опровергнуть самого себя, упомянув недавнее голосование в Сенате по укреплению антироссийских санкций 98:2. Тем не менее приведённая автором статьи череда фактов и некоторые его выводы заслуживают внимания. Кирчик начал ещё несколько лет назад писать о растущей симпатии к России и к президенту Путину среди американских консерваторов. Учиняемый прессой публичный линч президенту Трампу и всякому, кто стремится к взаимодействию с Россией, объясняет, почему голосование в Сенате по санкциям прошло почти в стиле Северной Кореи. Тем не менее есть и другие тенденции, которые проявились в полной мере в ходе предвыборной кампании президента Трампа, обещавшего конструктивное взаимодействие с Россией.

В мае было проведено организацией Morning Consult-Politico исследование взглядов республиканцев на Россию. 49 процентов опрошенных видят в России союзника, а 32 процента положительно относятся к президенту Путину. Это ошеломляюще высокие показатели поддержки, если учесть тоталитарную антироссийскую кампанию в американских СМИ.

Если тридцать-сорок лет назад симпатии к Москве наблюдались среди ультралибералов, леваков и сторонников исламистов, то в постсоветские времена эти тенденции начали меняться. Стоит вспомнить статью, написанную задолго до кампании Трампа, популярнейшего республиканского политика и публициста Пэта Бьюкенена «Является ли Владимир Путин традиционалистом?». Автор предлагал утвердительный ответ и доброжелательный взгляд на российского лидера. В этом же контексте упоминается и бывший конгрессмен Рон Пол.

Джеймс Кирчик даёт волю эмоциям и ужасается широким использованием Шоном Ханнити и другими телеведущими телеканала Fox материалов «Викиликс», которые американская пресса тоже относит к категории российского влияния. А ультраконсерватор и ястреб с этого же канала Тукер Карлсон привёл даже к себе на передачу радикального либерала Макса Блюменталя, чтобы вместе рассуждать саркастически о «российской угрозе».

Главная ошибка Кирчика — это непоколебимая убежденность, что точно определенные им тенденции направляются или поддерживаются Москвой.

Если мы пристально изучим список иностранных партнёров и друзей «Валдайского клуба» или «Диалога цивилизаций», то мы быстро убедимся в преобладании там леволиберальных политиков, склонявшихся в прошлом к терпимому отношению к Москве, чем отличались от консерваторов и прочих республиканцев. Леволиберальные приоритеты обнаруживаются ещё более очевидно при анализе наклонностей канала Russia Today.

Пожалуй, впервые мы обнаруживаем в американской прессе такое полное и яркое описание новых тенденций в отношении России. Именно там, где сорок лет назад говорили о «безбожном коммунизме» и его угрозе миру, мы наблюдаем сегодня новые веяния, которые метко подметил Кирчик и преподнёс в утрированной форме бульварной сенсации.

К череде влиятельных медийных персон консервативного толка, высказывавшихся благосклонно по отношению к России в тех или иных случаях, можно отнести Майкла Сэведжа, Гленна Бека, Алекса Джонса, Стефана Молинье. Ни один из них не участвовал в диалоге с российскими коллегами, ни один из них не был доселе приглашён официально в Россию. Как мы знаем, все крупные страны мира практикуют приглашения ведущих влиятельных медийных и академических фигур.

Получается, что Москва странным образом не обращала до сих пор должного внимания на всех этих людей. Однако в Вашингтоне многие убеждены, что все они находятся под каким-то гипнотическим влиянием Кремля.

Академические, торговые и журналистские контакты — это важнейшее условие для мирного сосуществования между странами и народами. Российские политики и журналисты могли бы как раз пожурить своих коллег из соответствующих ведомств за то, что те до сих пор не занимались целенаправленным наведением мостов с американскими консерваторами. Можно надеяться на то, что в Москве увидят в статье в Politico полезную подсказку.