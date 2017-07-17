



Иван Шилов ИА REGNUM Президент НКР Бако Саакян

Сегодня парламент Нагорного Карабаха (Арцаха) изберет нового президента НКР на трехлетний переходный период. На этот пост выдвинуты действующий президент Бако Саакян и депутат парламента, глава партии «Движение-88» Эдуард Агабекян. Выборы проходят ввиду принятых изменений в Конституцию Нагорного Карабаха, которые были утверждены на референдуме. После них в республике будет упразднена должность премьер-министра, правительство сформирует и возглавит президент.

Итоги голосования в парламенте ни у кого не вызывают сомнений. Граждане Нагорного Карабаха понимают, что «коней на переправе не меняют», так что на пост президента республики будет избран Саакян. Понятно, что не признает законность и легитимность выборов главы НКР в первую очередь Азербайджан. Но это ничего не меняет. А может ли Баку поступить иначе? Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз заявлял, что «не допустит создания второго армянского государства». Такая позиция означает, что Баку упускает возможности для налаживания конструктивного диалога с Нагорным Карабахом, полагая, что формирующаяся после развала Советского Союза новая геополитическая архитектура в регионе позволит ему решить проблему по своему сценарию.

Не вышло. Теперь косвенно эту ошибку признает помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов, который заявляет, что «конфликт в Нагорном Карабахе является результатом геополитических игр», хотя это было хорошо известно изначально. Не сработала и энергетическая дипломатия Азербайджана. Баку серьезно рассчитывал, и, видимо, ему обещали решить нагорно-карабахскую проблему в силу «заинтересованности» США и ЕС в поставках энергоносителей в обход России. Как пишет один из российских экспертов, «все соглашения об энергетическом сотрудничестве с ЕС трактовались в Баку исключительно в рамках формулы «нефть в обмен на Карабах».

Это еще одна грубая ошибка бакинских политиков и экспертов, которые не смогли просчитать и спрогнозировать вал событий в России и на постсоветском пространстве, а также на соседнем Ближнем Востоке. Они выстраивали свою стратегию на завышенных ожиданиях от США и ЕС, при этом игнорируя российскую «карту». Все это вносило огромные дефекты в работу азербайджанской дипломатии в формате Минской группы ОБСЕ. Когда становилось очевидным, что партия и на этом направлении проигрывается, руководство Азербайджана стало переходить к военно-силовому сценарию решения карабахской проблемы. Однако, объявив победоносной апрельскую войну 2016 года, Азербайджан не смог конвертировать эту «победу» в дипломатические достижения.

Последовавшие вслед Венские и Санкт-Петербургские соглашения выдвинули требования создания на линии соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и появления там международных наблюдателей. Помимо того, Азербайджану напомнили о важности неукоснительного выполнения соглашений о перемирии (от 1994 года) и о укреплении режима прекращения огня (от 1995 года), под которыми стоят подписи не только Баку и Еревана, но и Степанакерта. Отказ азербайджанских властей от юридически оформленных обязательств привел к срыву переговорного процесса, который преследовал цель достигнуть всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Нагорный Карабах уже свыше 20 лет строит государственность вне Азербайджана при консенсусе общества и элит, соблюдая на всех уровнях необходимые выборные процедуры в условиях многопартийной политической системы. Более того, после конституционного референдума, проведенного в феврале 2017 года, Степанакерт становится республикой президентского типа. Это своеобразный вызов для Еревана, который дрейфует в сторону республики парламентского типа. По сути, если в Азербайджане и Турции в отношении друг друга говорят о концепции «два государства — одна нация», то и в Нагорном Карабахе и Армении теперь тоже могут заявлять «об одной нации и двух государствах».

В результате Баку и Ереван оказываются вместе заложниками в ситуации, когда они в силу разных причин внутреннего и внешнего характера ограничены в возможностях продвигать процесс урегулирования конфликта. Их даже теоретически предполагаемые уступки действуют в плоскости только одной парадигмы. Сейчас президент Армении Серж Саргсян стал четко обозначать свою программу. «За последние 20 лет армянская сторона заявляла о необходимости компромиссов, а не уступок при урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, — говорил глава Армении в эфире армянского телевидения. — Ереван придерживается трех принципов урегулирования конфликта: реализация права населения Нагорного Карабаха на самоопределение, наличие сухопутной границы между Арменией и Карабахом, гарантии безопасности Карабаха».

Но нет ни одного слова о необходимости изменения переговорного формата за счет включения в него Степанакерта, что, кстати, сближает позиции Армении и Азербайджана. Между тем, случайное это совпадение или нет, но накануне выборов президента НКР наблюдатели ОБСЕ посетили Степанакерт с визитом. Они осуществляют плановый мониторинг на линии соприкосновения сторон, сообщают дипломатические источники в Карабахе. В этой связи личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик был принят Саакяном. Да, переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта осуществляется при посредничестве Минской группы в двухстороннем формате Азербайджана и Армении. Тем не менее МГ ОБСЕ постоянно проводит консультации и переговоры со Степанакертом, понимая, что без его участия невозможно практически решить ни один из важнейших вопросов по урегулированию конфликта.

Поэтому в отношении статуса НКР можно без натяжек говорить как о де-факто существующем государстве, правда, пока без официального его признания. Более того, всем понятно, что в Нагорном Карабахе происходит процесс уже не построения, а укрепления государственных институтов. Все это неизбежно выводит на проблему соответствия формата конфликта формату переговоров. Вот почему выборы президента НКР, его контакты и переговоры с Минской группой в перспективе ведут к определенным изменениям в существующей ситуации, когда могут открыться новые возможности в урегулировании конфликта.

Азербайджан некогда сделал первый шаг в сторону самоуправлении для Нагорного Карабаха, правда, под своей юрисдикцией. То есть стал выдавать замуж не свою невесту и не за своего жениха. Если думать о будущем серьезно, то рано или поздно Баку придется сделать и второй шаг, открывая новый канал сотрудничества со Степанакертом. Но для этого президенту Алиеву необходимо смягчить враждебную риторику и переговорную позицию, признать, конфиденциально и публично, что конфликт будет разрешен только путем переговоров. И поздравить с новым избранием Бако Саакяна, который, кстати, как нам известно, не питает особой враждебности к азербайджанскому народу.