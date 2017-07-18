Инфографика построена по классической формуле передергивания смыслов: одна ее часть — факты, сообщенные вне контекста, другая — искаженная информация или прямая ложь.

Немецкие войска занимают Клайпеду. 1939

Так, авторы инфографики, подразумевая пакт Молотова-Риббентропа, отмечают, что «нацисты и Советы вместе начали Вторую мировую войну». Другие события и другие пакты того же времени, подписанные с участием как западных демократий, так и представителей балтийских стран, конечно, не упоминаются.

Немецкие войска занимают Клайпеду. 1939

Отдельным пунктом зачем-то следует рассказ о том, как советские и нацистские войска проводили совместный «парад» в сентябре 1939 года в Бресте. Отметим, что историю этого «парада» уже давно разобрали профессиональные историки, зафиксировав факт, что совместного парада не было, а проходила торжественная церемония вывода и ввода войск. При этом Литва не высказывает никаких претензий к парадам ветеранов СС в соседней Латвии.

Но самый гениальный пункт инфографики посвящен «советской поддержке нацистов, предоставленной в обмен на технологии». Упоминаются пшеница, нефть, металлы — и дается пояснение: эта поддержка помогла Германии «пережить блокаду со стороны британцев». В литовском МИДе, кажется, никогда не видели не только учебников истории, но также и карт Европы.

Инфографика содержит в себе пункт: «Советы поздравили нацистов с взятием Парижа» и два пункта с откровенной ложью: «нацистские субмарины стояли в советских портах» и «Советы хотели заключить дальнейшие соглашения по разделу Европы». Читателю предлагается прийти к выводу, что между нацистами и Советами нет никакой разницы.

Юристы полагают, что российским властям стоит рассмотреть данную публикацию в российской социальной сети в контексте статьи 354 Уголовного кодекса РФ («распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй Мировой войны», до трех лет лишения свободы), а также в контексте статьи 282 («экстремизм»).

Вермахт в Литве. 1941

Действия распространителей данной информации вполне подпадают под обе статьи, полагает адвокат Дмитрий Аграновский. Российские власти могут возбудить дело по факту распространения данной информации и проверить, кто именно ее распространяет, рассказал Аграновский в разговоре с ИА REGNUM. В случае, если это делают лица, имеющие дипломатический иммунитет, в адрес Литвы может быть направлена официальная нота. В случае, если такого иммунитета у них нет, они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В консульстве Литвы в Петербурге воздержались от комментария, переадресовав корреспондента ИА REGNUM к уполномоченным сотрудникам МИД Литвы. В свою очередь, в МИД до настоящего времени также не смогли предоставить комментарий по данному вопросу.

В те же дни, когда в литовском МИД упражнялись в рисовании, аналогичные по смыслу новости поступали из Польши. Вряд ли такое совпадение совсем уж случайно.

Президент Польши Анджей Дуда одобрил поправки в закон «о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов». Закон предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии. Исключение сделано только для памятников на кладбищах. Интересно, что сейм Польши принял эти поправки не когда-нибудь, а аккурат 22 июня.

В пояснительной записке к основному антикоммунистическому закону, принятому в Польше год назад, отмечалось, что названия общественных объектов «не могут увековечивать людей, организации, события и даты, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный режим или пропагандировать такой режим иным способом».

Памятники советского времени ничего не пропагандируют, а лишь напоминают об истории, а также иллюстрируют благодарность за освобождение от нацизма. И польские, и прибалтийские политики это прекрасно понимают и только делают вид, что не понимают.

Советские и польские солдаты освобождают Вильнюс. 1944

Между Советским Союзом и нацистской Германией есть огромная разница. Достаточно поставить рядом две фотографии: тех, кто загонял людей в Освенцим, и тех, кто их оттуда выводил. Или, к примеру, сравнить, кто и как управлял Польшей и Прибалтикой «при нацистах» и кто и как управлял ею в следующие сорок пять лет, кстати Эстония уже в 1942 году объявила свою территорию «юден фрай». И польские, и прибалтийские политики прекрасно понимают, в чем состоит разница, и только делают вид, что не понимают.

В те же дни, когда в МИД Литвы рисовали инфографику, а президент Польши боролся с советскими памятниками, появился и известный фильм НАТО о «лесных братьях». Все три эти произведения объединяет желание доказать, что в годы Второй мировой войны в равной степени плохими были все, кроме разве что «героических» «повстанцев».

С одной стороны, эта атака направлена на Россию как правопреемницу Советского Союза. Ради политических выгод власти Польши, Прибалтики и руководство НАТО принижает преступления нацистов и придумывает «тождество» между нацистами и Советским Союзом. Забудьте, мол, освободителей сорок пятого года, забудьте западных преступников и коллаборантов, забудьте Освенцим. Не было, мол, никакого освобождения.

С другой стороны, совместная атака Польши, Прибалтики и НАТО направлена на идеологию как таковую. Любую, кроме единственно правильной, в которой политический центр мира находится в Вашингтоне, а экономикой руководят корпорации. Забудьте слова «правда» и «победа». Все было плохо и все были плохими, и мы бы все умерли, если бы не помощь из США.

Такая точка зрения правильная, а остальные мы вам запретим как неправильные. Вы живете в свободном мире. Выбирайте из 50 вариантов полов, усыновляйте детей в свои гей-семьи, евроинтегрируйте свои государства до полной потери экономики и политической субъектности. Have fun, одним словом. «Победа» и «правда» — это устаревшие слова, и мы их, ради вас и в интересах свободы слова, с сегодняшнего дня отменяем.