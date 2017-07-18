Война в Афганистане превратилась в бесконечный конфликт, в котором США не могут ни одержать верх, ни согласиться на поражение. Страна поглощает человеческие и финансовые ресурсы США. Так, за годы войны там погибло более 2 тыс. 300 американцкв, потрачено около $828 млрд. Генералы, командовавшие операциями, уже давно ушли на пенсию, а солдаты, сражавшиеся там молодыми людьми, уже приближаются к среднему возрасту. На 16-ом году конфликта очевидно, что нужна новая стратегия, пишет Ричард Коэн в статье для The Washington Post.

U.S. Navy Война в Афганистане

Администрация президента США Дональда Трампа, как и его предшественники — Джордж Буш-младший и Барака Обама — мучительно искали новый подход к конфликту. На этот раз точной даты ухода американских войск — легкомысленности времени Обамы, ставшей сигналом движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что нужно держаться — не будет. Новый глава Белого дома, по некоторым данным, оставил принятие решений относительно уровня войск главе Миноброны США Джемсу Мэттису.

Тем не менее Мэттис, как сообщается, довольно холодно относится к плану создателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, по задумке которого значительная часть борьбы с исламистами в Афганистане будет отдана «по подряду профессиональным военнослужащим из ЕС», иными словами, — наемникам.

Такими наемниками — от неприятных коннотаций, связанные с этим термином, никуда не деться, — станут опытные военнослужащие Великобритании, Франции, Испании и других стран ЕС. Они не будут находиться в стране на ротационной основе, как сейчас контингент США, благодаря чему им не придется постоянно начинать заново. Такие контрактники будут получить по $600 в сутки за выполнение тех же функций, которые сейчас осуществляют военнослужащих специальных подразделений США — командование афганскими войсками.

Свой план Принс описал в статье для the Wall Street Journal, которую, судя по всему, не без интереса прочитал Дональд Трамп. И это хорошо, поскольку план обладает рядом положительных черт, наиболее очевидная из которых — то, что все остальные планы не сработали. Осуществление плана сопряжено и с трудностями, одна из которых — то, откуда будут взяты эти наемники.

Так, сам Принс является основателем неоднозначной и проданный им недавно частной военной компании. Когда же она находилась в его распоряжении, несколько ее сотрудников открыли огонь по мирным жителям на площади Нисур в иракской столице. В результате Нисурской бойни погибли 17 человек, еще более 20 получили ранения.

Принс, безусловно, — неоднозначная, но в то же самое время влиятельная фигура. Будучи в прошлом «морским котиком», он по-прежнему имеет доступ в Белый дом и ЦРУ, тогда как его сестра — Бетси Девос — занимает в администрации президента США Трампа пост главы Минобразования. Подобно ей он богат и неутомим, более года проталкивая свой план по Афганистану. И хотя в его отношении часто говорят, что он направлен «на извлечение выгоды», как признает сам Принс, в его основе есть исторические примеры. Так, британская Ост-Индская компания на протяжении более ста лет использовала наемников для управления Индией.

Отсылки Принса, отмечает автор, к колониализму вызывают умиление — он даже вновь ввел в оборот термин «вице-король» для обозначения человека, который будет определять политику США в Афганистане. По его собственному признанию, за последние 15 лет у США было в Афганистане 17 военных главнокомандующих, не считая послов, спецслужбистских начальников и специальных представителей. Этому всему придет конец. Всем будет «заправлять» вице-король.

Война в Афганистане, заключает автор, стала самой длительной в истории США. Если Вашингтон потерпит там поражение, страна вновь превратится в рассадник терроризма. Для победы же потребуется отправка контингента такой численности, на которую США не готовы пойти. За почти 16 лет война в Афганистане трансформировалась из благородного начинания в обременительную обязанность. Неизвестно, станет ли план Принса ответом, однако он сформулировал план, который позволит поддерживать борьбу с меньшими человеческими и финансовыми издержками для США.