Предисловие ИА REGNUM

Лондонский пожар 14.06.2017 и вызвавший его холодильник Hotpoint фирмы Whirlpool

Последняя крупная катастрофа, причины которой подготовлены Монреальским и Киотским протоколами, — пожар 24-этажного жилого дома Grenfell Tower постройки 1970-х годов в Лондоне, случившийся 14 июня 2017 года. В результате трагедии погибло не менее 100 человек, и всех из них идентифицировать, по заявлению полиции, никогда не удастся. Среди жильцов было много тех, кто снимал квартиры неофициально, а от некоторых тел не сохранилась даже эмаль зубов, так как температура в эпицентре пожара достигала 1800ºС. Официальной причиной пожара послужил самопроизвольный взрыв холодильника Hotpoint американской фирмы Whirlpool, заправленного в качестве хладагента взрывоопасным изобутаном. А стремительное распространение пожара было вызвано применением горючего утеплителя Celotex RS5000 при реновации Grenfell Tower в 2016 году при организации вентилируемого фасада здания. Celotex RS5000 выпускается французским строительным гигантом St Gobain и представляет собой улучшенный твердый вариант пенополистерола для организации вентилируемых фасадов зданий «с высотой более 18 метров». Таким образом в Лондоне отремонтировано не менее 4000 многоэтажных зданий.

Испытания, проведенные Агентством по охране окружающей среды Соединенного Королевства в 2012 году, показали, что все испытанные образцы изоляционных пенопластов, которые были получены с использованием углеводородов в качестве вспенивающих веществ, были «легко воспламеняющимися». На своём англоязычном сайте изготовитель сообщает, что при вспенивании Celotex RS5000 используется

«вспенивающий агент с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и нулевым потенциалом разрушения озона (ODP)».

Зачем об этих показателях, казалось бы, знать потребителю? Если бы покупатель холодильника понимал, что скрывается за этими аббревиатурами — GWP и ODP, — то понял бы, что данный текст подобен предупреждению о «возможных осложнениях» при приёме лекарственного препарата. Если перевести данный текст на нормальный язык, то должно получиться приблизительно следующее:

Дорогой покупатель! Честно предупреждаем тебя, что, приобретая наш холодильник, ты подвергаешь свою жизнь, а также жизнь своих близких и соседей большой опасности. Дело в том, что все безопасные хладагенты сегодня запрещены Монреальским и Киотским протоколами, а те, которыми нам разрешено пользоваться, взрывоопасны и токсичны. Утешайся тем, что жизнью своей ты рискуешь не зря, а ради благородного дела спасения человечества от «озоновых дыр» и глобального потепления. Что же касается использования легковоспламеняющихся и токсичных теплоизоляционных материалов, то, сам понимаешь, это просто бизнес, ничего личного».

Лондонская пожарная служба неоднократно сообщала, что 90% пожаров с летальным исходом связано именно с взрывами холодильников и вдыханием черного токсичного дыма, образующегося при горении теплоизоляционных материалов холодильников. Таких пожаров в Лондоне происходит приблизительно 300 в год, то есть практически почти каждый день происходит пожар из-за возгорания холодильника. Горят в основном холодильники с пластиковыми корпусами. На фото ниже показан опыт, проведенный в феврале 2017 года, в котором сравнивались последствия возгорания компрессора в холодильниках Hotpoint с пластиковым корпусом и корпусом из нержавейки (здесь смотрите полностью видео опыта, в котором продемонстрировано, что загоревшийся холодильник с пластмассовым корпусом уже через минуту вызовет пожар помещения).

Сравнение горения холодильников Hotpoint с пластмассовым (слева) и металлическим корпусом, проведенное Лондонской пожарной бригадой в феврале 2017 года

После каждого несчастного случая отзываются партии холодильников: недавно после гибели арабской семьи отозвали 500 тысяч холодильников турецкой фирмы Beko, изготовленных на румынском заводе, из-за дефекта регулятора температуры, через который происходила утечка взрывоопасного хладагента. Но, как оказалось, интернет сообщает и о взрывах холодильников дорогих брендов, таких как Electrolux и Samsung. Однако вместо того, чтобы отказаться от использования смертельно опасных веществ и материалов при изготовлении холодильников, фирмы-производители начали рекламировать сверхнадежные холодильники (по тройной цене), напоминающие бомбу, спрятанную в бронированном сейфе.

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Монреальский протокол (МП), подписанный всеми государствами мира, регулирует производство, использование и оборот более 100 химических веществ, подозреваемых в разрушении озонового слоя. Большая часть из них изъята из использования. Таким образом, совершен технологический переворот в мировой химической промышленности, отбросивший многие ее отрасли на годы назад.

26-е совещание сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и Десятое совещание Конференции сторон Венской конвенции, Париж, 17–21 ноября 2014 г

Вместо безопасных для человека и природы испробованных и испытанных хлорфторуглеродов в производство и использование вовлечены их «озонобезопасные» заменители — отравляющие, взрывчатые и огнеопасные вещества. При этом реальные причины активно протекающих процессов разрушения озонового слоя планеты в рамках МП полностью игнорируются. Ложное решение проблемы затормозило научные исследования разрушения озонового слоя и технический прогресс в химической промышленности.

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Монреальский протокол: хронология борьбы за сохранность озонового слоя

Убежденность большинства специалистов в разрушающем влиянии техногенных фреонов на стратосферный озон привела к принятию целого ряда международных соглашений и правительственных решений об ограничении, а в дальнейшем и полном прекращении их производства и использования. Так уже в 1977 году в Вашингтоне 32 страны выработали «План действий по озоновому слою». В марте 1985 года в Вене принята Конвенция об охране озонового слоя. В октябре 1987 года в Монреале 36 стран подписали Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Собственно Монреальский протокол. (Подробно о научных фальсификациях, потребовавшихся для «доказательства» фреоновой гипотезы разрушения озонового слоя атмосферы, которая стала основанием для разрушительных действия МП, читайте в статьях «Монреальский протокол — эталон национального предательства» и «Как Россия избавилась от своей холодильной промышленности»).

В 1990 году в Лондоне правительства уже 92 стран подписали соглашение (Лондонская поправка), в соответствии с которым был расширен список озоноразрушающих веществ (ОРВ) за счет ряда новых хлорфторуглеродов, а также метилхлороформа (МХФ) и четыреххлористого углерода (ЧХУ) и указан срок окончания (01.01.2000) производства и потребления пяти самых распространенных хлорфторуглеродов (ХФУ).

Копенгагенская поправка (1992 г.) была принята на IV Совещании Сторон Монреальского протокола. Был установлен срок окончания производства гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ): 2030 год — для Сторон Статьи 2 и 2040 год — для Сторон Статьи 5.

Монреальской поправкой (1997 г.) — запущено создание глобальной системы лицензирования и регулирования импорта и экспорта озоноразрушающих веществ (ОРВ), скорректирован (в сторону сокращения) график прекращения производства метилбромида (наиболее эффективное средство защиты сельскохозяйственной продукции от насекомых и клещей, для которого так и не найдено полноценной замены. Вместо — значительно более токсичный для человека, неизученный, но более дешёвый фосфин — прим. REGNUM), а также введен запрет на импортно-экспортные операции с этим веществом со странами, не являющимися Сторонами Копенгагенской поправки с 10 ноября 2000 года.

Пекинская поправка (1999 г.) — введены более жесткие сроки поэтапного прекращения потребления ГХФУ, установлен запрет на торговлю любыми ОРВ, в том числе ГХФУ, со странами, не ратифицировавшими данную поправку; введены меры регулирования производства ГХФУ, ХФУ и галонов для удовлетворения потребностей развивающихся стран, а также прекращения производства и потребления бромхлорметана во всех странах с 1 января 2002 г. Производство ГХФУ, в частности, было заморожено на уровне 1 января 2004 г. для Сторон Статьи 2 и на уровне 1 января 2016 г. для Сторон Статьи 5.

Монреальская корректировка к Монреальскому протоколу:

более жесткие сроки поэтапного прекращения потребления ГХФУ (для периодов с 2010 г. и с 2014 г.). Согласно Копенгагенской поправке и Монреальской корректировке, с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2014 г. Россия может ежегодно потреблять до 999,23 тонны озоноразрушающего потенциала (ОРП) ГХФУ. С 1 января 2015 г. по 31 декабря 2019 г. потребление должно составлять уже 339,69 тонны ОРП, а с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2029 г. — 19,98 тонны ОРП.

К сказанному добавим, что в сентябре 1987 года в Монреале руководитель делегации СССР профессор В. М. Захаров отказался подписывать предложенный текст, не найдя убедительных доказательств предложенной версии причин разрушения озонового слоя. Пришлось вмешаться Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву. В результате распоряжением Совета Министров СССР от 10 декабря 1987 г. № 2663р подписать Протокол от имени Правительства СССР было поручено МИДу СССР. Подпись была поставлена послом СССР в Канаде.

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Монреальский протокол как алгоритм глобального управления

На сайте Секретариата по озону Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, читаем:

Когда в 2009 году Тимор-Лешти стал 197-й страной, ратифицировавшей Монреальский протокол и Венскую конвенцию, эти документы стали первыми договорами в истории, ратифицированными всеми странами. Когда в июле 2011 года родилась новейшая страна в мире, Южный Судан, эти документы на некоторое время утратили статус ратифицированных всеми государствами, но уже в январе 2012 года, с ратификацией их этой страной, почетный статус был восстановлен. Таким образом, все мировое сообщество взяло на себя юридические обязательства по выполнению конкретных задач в конкретные сроки в целях практически полного отказа почти от 100 различных озоноразрушающих веществ.

Подчеркивается тотальный и глобальный характер МП. Это важно для его авторов. Любое крошечное государство обязано сразу после признания суверенитета подписать МП. Цель чисто ритуальная, не имеющая практического смысла в рамках заявленной научной концепции.

В процессе принятия решений Сторонам помогают три специализированные Группы по оценке: Группа по научной оценке, Группа по оценке экологических последствий и Группа по техническому обзору и экономической оценке. Специалисты по охране озонового слоя признают, что члены Групп являются ведущими мировыми авторитетами в областях, относящихся к Протоколу, и их анализ проблем, связанных с озоном, считается непревзойденным.

Отметим сходство с буллой о непогрешимости Римского папы!

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Отказ от ответственности

Читаем далее:

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Высший пилотаж. Дух захватывает. Сочетание непогрешимости с неподсудностью!

От каждой из Сторон требуется ежегодно предоставлять данные о производстве, импорте и экспорте каждого из веществ, которые она обязалась сократить и ликвидировать в соответствии с Протоколом.

Речь идет о полной открытости информации о производстве, использовании, торговле каждой страной ста химических веществ, включая военные и космические отрасли. Тотальный контроль!

Протокол включает положение о корректировке, позволяющее Сторонам реагировать на достижения науки и ускорять поэтапный отказ от согласованных озоноразрушающих веществ без затяжного формального процесса ратификации каждой из поправок на национальном уровне.

Отчетливый признак глобального управления — рынок химических товаров регулируется на наднациональном уровне.

Протокол включает положения о торговле, воспрещающие торговлю регулируемыми озоноразрушающими веществами со странами, не являющимися Сторонами. Эти положения помогают обеспечить, чтобы страны, не согласившиеся быть связанными средствами регулирования согласно Протоколу, не имели доступа к таким химическим веществам. Кроме того, именно соответствующие положения, направленные на стимулирование ратификации, и помогли добиться всеобщего участия в Протоколе.

Последняя фраза предыдущего абзаца совершенно откровенно указывает на сознательно-тоталитарный характер МП. Выйти из него невозможно, страна, осмелившаяся на такой шаг, будет изгоем на рынке химических товаров и технологий.

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Рекламные технологии авторов Монреальского протокола

Принятию Монреальского протокола предшествовали интересные события, главными действующими лицами которых были сегодняшние герои борьбы с «глобальным потеплением»: потомственный американский политик Альберт Арнольд (Эл) Гор — младший и американская же исследовательница, старший научный сотрудник Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы Сьюзен Соломон (Susan Solomon). Она «прославилась» своим публичным заявлением о стабилизации озонового слоя в Антарктиде во время его сильнейшего разрушения.

Именно этот тандем (Соломон и Гор) внес решающие усилия в борьбу «за защиту озонового слоя». В сентябре 1986 года 13 американских исследователей во главе с С. Соломон (которая до того занималась только компьютерным моделированием и не имела никакого опыта экспериментальной и экспедиционной работы) были заброшены в Антарктиду на станцию Мак-Мердо. Перед наспех сколоченной (не успели даже подготовить к работе аппаратуру) Национальной озоновой экспедицией (НОЗЭ-1) стояла задача — найти следы хлора в области озоновой дыры.

Сьюзен Соломон — автор фальсифицированного исследования, которое было использовано в качестве обоснования фреоновой гипотезы разрушения озоносферы Молины-Роуленда

Вскоре они были найдены:

И вот 20 октября ученые собрались в одной комнате на базе и передали это свое мнение через спутник репортерам, собравшимся в штаб-квартире ННФ (Национальный научный фонд США — В.С.) в Вашингтоне. Эта пресс-конференция была организована, чтобы удовлетворить острый интерес прессы и общественности к результатам экспедиции. Но все участники разговора знали, что главный вопрос не в том, что вызывает озонную дыру, а в том, вызывают ли озонную дыру именно ХФУ. Теперь репортеры ждали вердикта. Ученым НОЗЭ еще предстояло обработать много своих материалов и проанализировать их после возвращения в США. Но уже предварительные данные ясно указывали на химическую причину истощения озона, и Соломон, говорившая от имени ученых, чувствовала научную и моральную обязанность сказать это: «Мы подозреваем, что в основе образования дыры лежит некий химический процесс», — говорила Соломон, стараясь быть услышанной через разряды в эфире. И добавляла, что имеются свидетельства против теории нечетного азота и динамической теории. Удовлетворенные результатами работы, рассчитанной на год и втиснутой ими в двухмесячный период, участники НОЗЭ-1 отбыли в США» [стр.205−206].

Нужно отдать должное мастерству драматурга, организовавшего этот грандиозный спектакль. Толпа репортеров в Вашингтоне жадно вслушивается в женский голос, пробивающийся «сквозь разряды в эфире» из невообразимой дали, из ледяной Антарктиды, из-под самой озоновой дыры. Голос сообщает человечеству, что виновник планетарной катастрофы найден.

Вчитываясь в вышеприведенный текст, не знаешь, как его охарактеризовать. Это или наглая откровенность, или откровенная наглость. Черным по белому написано, что целью дорогостоящей экспедиции была пресс-конференция. После ее проведения озоновая экспедиция вернулась домой, хотя летний исследовательский сезон только-только начался. Были затрачены огромные усилия и средства на заброску экспедиции, едва наладили аппаратуру и… домой!

О книге Шарон Роун «Озоновый кризис. Пятнадцатилетняя эволюция неожиданной глобальной опасности», из которой взята цитата, необходимо сказать особо. В США она вышла в 1990 году, а в 1993 году ее русский перевод при поддержке правительства США был издан в России. Текст предваряет предисловие, подписанное сенатором Гором. Последняя фраза предисловия указывает цель издания:

Нам потребовалось 15 лет, чтобы понять, что мы сделали с атмосферой. Мы не можем ждать еще 15 лет, прежде чем начать очищать ее.

Для внедрения этой идеи в русские мозги американцы и потратили деньги на издание пропагандистской книжки. Приведем из нее еще одну цитату:

И появились признаки того, что делу об озоне будет уделено наконец-то внимание, какого оно заслуживает. 1 декабря (1987 г. В.С.) сенатор от шт. Теннеси Альберт Гор, кандидат в президенты от Демократической партии, заговорил о проблеме озона перед миллионами телезрителей в ходе предварительных теледебатов с другими кандидатами. Отвечая на вопрос одного из них о проблеме охраны окружающей среды, Гор сказал, что одним из главных предметов обсуждения с СССР должна быть защита озона.

Из приведенных цитат и фактов следует вывод:

основной удар в борьбе «за озоновый слой» (то есть за рынок хладоносителей) наносился по СССР (после 1991 г. — России). В 1996 году против России должны были вступить штрафные санкции Монреальского протокола, но в России научная общественность принимала «фреоновую» гипотезу — основу протокола «в штыки». В конце 1995 года ее авторам присуждается Нобелевская премия! Спорить с нобелированными оппонентами несолидно, таких спорщиков называют маргиналами.

Президент США Билл Клинтон с лауреатом Нобелевской премии Марио Молиной — создателем фреоновой гипотезы разрушения озоносферы (1997 г.)

В декабре 2000 года Россия закрыла свои производства ХФУ. С этого момента тема разрушения озонового слоя из поля зрения СМИ практически исчезает! Почему? Во-первых, основная цель достигнута — химическая промышленность конкурентов повержена. Россия теперь обречена покупать дорогие хладоносители у американских производителей. Во-вторых, на сцене уже новая пьеса — «Глобальное потепление». Роль злодея отдана углекислому газу. Реальная цель постановки — затормозить промышленное развитие самых серьезных конкурентов западных монополий, Китая и Индии, и более того, поставить под контроль всю мировую промышленность. Кто контролер? Скорее всего, какая-нибудь Intergovernmental Panel on Climate Change, а персонально Сьюзен Соломон и Альберт Гор за ее спиной. А чтобы профаны «не возникали» — вручается Нобелевская премия выдающимся борцам и специалистам. Для надежности еще и «Оскара» Альберту Гору за документальный фильм о глобальном потеплении «Неудобная правда», мало — ему же главный приз американского телевидения «Эмми».

Вице-президент США Альберт Гор (США) и кинорежиссер Дэвис Гуггенхайм на вручении премии «Оскар» за документальный фильм «Неудобная правда» (2007 г.)

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Экологические угрозы Монреальского протокола

Иногда приходится слышать, что Монреальский и Киотский протоколы, даже при их малой обоснованности, хороши уже только тем, что запрещают выброс в атмосферу промышленных газов. А это факт положительный априори. Трагическое заблуждение. Монреальский протокол, изъяв из производства безопасные для людей химикаты, заполнил баллончики и холодильники отравляющими и взрывчатыми веществами. Сомневающимся советую купить баллон монтажной пены с гордой яркой надписью — «Озонобезопасно», и почитать внимательно, что там написано о содержимом мелкими буквами. Ниже мы даем выдержки из работ специалистов и материалы СМИ, раскрывающие на конкретных примерах опасность «монреальских» рекомендаций.

Известный отечественный специалист в области химии атмосферы, доктор химических наук В. А. Исидоров написал в статье «Ещё немного об Антарктической озоновой дыре и заменителях «озоноразрушающих фреонов» (Химия и жизнь. №3. 2001. С.18−19):

Я хочу также обратить внимание на новую опасность, которая возникла в результате разрешения озонового кризиса. Если предыдущие озоноразрушающие фреоны совершенно нетоксичны в силу химической инертности, то этого нельзя сказать о заменителях и продуктах их разложения. В приведенной выше реакции образуется радикал CF 2 Cl, который после нескольких реакций образует дифторфосген. Дифторфосген, так же, как и соединение, образующееся со 100%-м выходом в аналогичных реакциях CHFCl 2 , опасны для всех живых организмов. Подчёркиваю: эти соединения образуются непосредственно в зоне дыхания, поэтому уже сейчас все мы с каждым вдохом получаем миллионы молекул дифторфосгена и хлорфосгена. Хочу обратить особое внимание курильщиков: соединения, о которых идёт речь, активно разлагаются и окисляются в зоне горения сигареты. Поэтому курение становится всё более и более опасным. Могут быть тяжёлые случаи отравления при разгерметизации автомобильных и бытовых кондиционеров, холодильников — контакт «заменителей» с открытым пламенем кухонной газовой горелки неизбежно приведёт к образованию больших количеств отравляющих веществ. Люди, работающие в помещениях с высоким уровнем УФ-радиации — операционных с бактерицидными лампами или в соляриях с кварцевыми горелками, будут подвергаться хроническому отравлению.

Заведующий лабораторией ФГУП НИИ «Синтез» КБ. Кандидат химических наук Н. Ф. Кришталь указывает на отсутствие достойного заменителя запрещенного фреона-113 в химчистке (Кришталь Н.Ф. Проблемный перхлорэтилен // Современная химчистка и прачечная, №1, 2000. С. 17−24):

Проблемный перхлорэтилен. Производство и применение фреона-113 запрещено, так как он способствует разрушению озонового слоя Земли. Нового растворителя, во всех отношениях способного заменить фреон-113, так и не найдено. Наиболее перспективные — фреон-122, фреон-141b, фреоны-225са и 225cb, растворители «Эбзол» (на основе н-бромпрапана) и «Вертрел XF» (на основе водородосодержащего фторуглерода ВФУ-43−10, декафторпентана), хоть и имеют много положительных качеств (низкий озоноразрушающий потенциал или его отсутствие, малая токсичность и др.), очень дорогостоящи и не имеют массового промышленного производства. Растворитель «Райнекс» или использование углекислого газа пока тоже не оправдали себя. Применение «водных» и «полуводных» технологий, а также возврат к огнеопасным углеводородным растворителям весьма ограничены: они чистят далеко не все загрязнения, да и использование больших количеств горючих и взрывоопасных растворителей в бытовой сфере сопряжено с огромной опасностью».

При рассмотрении перспективы применения фреонов следует учесть, что мнение о разрушающем действии фреонов на озоновый защитный слой в стратосфере Земли — пока не более, чем гипотеза, несмотря на подписанные напуганным человечеством все эти Венские, Монреальские, Лондонские или Копенгагенские соглашения, протоколы и поправки. В течение четверти века довольно широко и интенсивно изучают влияние фреонов на озоновый слой, используя суперсовременную, в том числе и космическую, технику. Однако прямых доказательств разрушительного действия техногенных фреонов на озоновый слой стратосферы, подтвержденных экспериментально, нет (да и почему это действие наиболее ярко проявилось в Антарктиде?).

Доктор медицинских наук Н. Ю. Сенкевич, заведующий Лабораторией гуманистических исследовательских работ НИИ пульмонологии МЗ РФ, в статье «Доктор и пациент: в поисках безупречного лекарства», medicinea.ru. 22.08. 2013) пишет:

Невзирая на то, что доля дозированных аэрозолей (ДА) составляет наименее 1% от общего числа фреон-содержащей продукции, решения Монреальского протокола распространяются и на данные средства. В связи с этим была начата дискуссия о сравнительной эффективности бесфреоновых ДА (БФ-ДА) и обыденных фреон-содержащих форм ДА (Ф-ДА). Высказываются самые противоречивые представления. Существует даже точка зрения, что фреон оказывает токсическое воздействие на слизистую бронхов. Все же доказательная медицина не располагает убедительными данными о таком воздействии. В почти всех исследовательских работах было показано, что БФ-ДА и Ф-ДА в рекомендованных дозах владеют равной медицинской эффективностью и безопасностью. Таким образом, бесфреоновые ДА — это, быстрее, дань Монреальскому протоколу, чем принципиально новый шаг в сторону увеличения эффективности исцеления БА. Не считая этого, нельзя не направить внимание на политизированность многих постановлений, принимаемых в рамках Протокола. Так, в 1998 г. наша родина получила разрешение на выработку только 226 тонн фреона только для мед. нужд (в том числе и на создание дозированных аэрозолей), а США в том же году была предоставлена квота в 3625 тонн для реализации галактической программы «Шатл». Эти происшествия принуждают задуматься о настоящих причинах «фреоновой войны».

Генеральный директор ООО «Технологии низких температур» кандидат технических наук А. А. Полевой указывает на энергетическую и технологическую ущербность заменителей ХФУ (см. Полевой А.А. «Гонения на фреоны — кто от этого выигрывает на самом деле?»):

Все «новые» фреоны были синтезированы сотню лет назад (в 1900-х годах их разработал бельгиец Свартсон) и сначала были признаны негодными для использования, теперь их каждые десять лет достают из-под сукна и, придав яркий товарный вид, выбрасывают на рынок. Идеальные фреоны R12 и R22 потому и были выбраны в качестве заменителей первым хладагентам — ядовитым и пожароопасным диэтиловым эфирам, сернистым ангидридам, аммиаку, потому что лучше этих веществ нет и не будет. Ни для кого не секрет, что «новые экологичные и энергоэффективные» заменители намного уступают по энергоэффективности R22 и R12. К чему же приведет их повсеместное внедрение с точки зрения не прибылей корпораций, которые их производят, а мировой экономики и экологии?

Значительную долю в общем энергопотреблении стран составляет холодильная техника. Например, в США, где доля кондиционеров довольно высока (часть южных штатов была освоена именно благодаря кондиционерам), на энергопотребление холодильной техникой в среднем приходится от 15 до 33% всей производимой в стране электроэнергии. В нашей стране доля холодильной техники в общем потреблении производимой электроэнергии составляет до 12−15%, что характерно для стран Северной Европы. Если учесть, что холодильные машины на R22, R12 и R717 позволят экономить до 25%, по сравнению с «новыми» и «новейшими» фреонами, то сейчас мы тратим лишних 40 млрд кВт⋅ч, а будем тратить лишних 75 млрд кВт⋅ч (энергопотребление всей Москвы в год). В денежном исчислении это составит около 156,8 млрд руб. в год — именно столько нам будет стоить «борьба за экологию» только в прямом денежном выражении, не говоря уж о неэффективности экономики, приводящей к традиционной неконкурентоспособности товаров.

Об экологических проблемах, возникших при бурении ледяных скважин в Антарктиде, пишет в докторской диссертации «Научно-практические основы эффективной и экологически чистой технологии бурения глубоких скважин в ледниках» сотрудник Горного института из Санкт-Петербурга П. Г. Талалай. В Антарктиде Монреальский протокол затормозил на много лет бурение российской скважины на ст. «Восток», целью которого было достижение воды одноименного подледного озера. Замена безопасных фреонов на авиационный керосин привела к угрозе загрязнения воды озера и приостановке проекта.

Экологическая опасность при бурении ледяных скважин возникает при использовании современных заливочных жидкостей. До 1995 года в качестве утяжелителя использовался фреон 11. Фторуглероды практически безвредны для организма человека: предельно допустимая концентрация в воздухе рабочих помещений, в соответствии с различными нормативными актами, составляет 3800−7600 мг/м3. Безвредны фреоны и для окружающей среды. После запрета Монреальским протоколом безопасных фреонов российские ученые для бурения скважин на станции «Восток» используют авиационное топливо ТС-1 в смеси с фреоном 141b, который добавляется в жидкость для увеличения ее плотности. В последние годы в скважину заливалось и топливо Jet A-1. Зарубежные специалисты применяют в основном топливо Jet A-1, в которое добавляют, так же как и российские буровики, фреон 141b.

В токсикологии керосины относятся к особо опасным веществам, оказывающим сильное отравляющее действие на различные формы жизни. В состав авиационного топлива типа керосина входит 20−22% ароматических углеводородов, которые относятся к наиболее токсичным и быстродействующим органическим соединениям. Даже при малых концентрациях (более 1 мг/м3) они оказывают отравляющее действие на низшие формы жизни в водоемах и водостоках. Углеводороды, входящие в состав керосинов, трудно поддаются биологическому разложению. Керосины оказывают раздражающее воздействие на кожный покров человека. Основное воздействие на человека происходит через органы дыхания: запах керосина ощущается уже при концентрации 0,6 мг/м3. Рекомендуемая Национальным институтом профессиональной безопасности и здоровья США (NIOSH) предельно допустимая концентрация паров керосина в воздухе закрытых помещений составляет 100 мг/м3. Для растворителей типа Exxol предельно допустимая концентрация выше — 600 мг/м3. При превышении пороговой концентрации наблюдается появление сонливости, тошноты, рвоты, головокружения, а также отмечается возбужденное состояние и галлюцинации.

В настоящее время, несмотря на большую работу, проведенную учеными многих стран, найти жидкость, обладающую меньшим воздействием на окружающую среду, так и не удалось.

Корреспондент «Российской газеты» Рита Лебедева писала в статье «Смерть в блестящих флаконах» о жертвах Монреальского протокола, сгоревших во время теракта в переходе на Пушкинской площади в Москве 8 августа 2000 года:

Если кто-нибудь хочет представить, как там в аду, достаточно нажать распылитель любого бытового аэрозоля и к струе распыляемого вещества поднести спичку. Воздух вспыхнет, и все вокруг утонет в облаке огня. Из такого ада не сможет вернуться никто. Именно через этот ад прошли те люди, которые оказались в переходе на Пушкинской площади в момент взрыва. Количество флаконов с парфюмерией и аэрозолями в киосках подземного перехода исчислялось сотнями. Эти сотни флаконов взрывались и горели, взрывались и горели… И в этом кошмаре были люди. Про некоторых из них уже всегда будут говорить «были.

Мы так привыкли к аэрозолям — лакам, спреям, дезодорантам, — что уже давно не читаем, что написано на флаконах. А написано там «бутан», «изобутан», «пропан» и «Огнеопасно!». Получилось так, что именно те предметы, которые, казалось бы, предназначены для того, чтобы сделать нашу жизнь приятней и комфортней, стали одной из причин гибели людей. Между тем, может быть, мало кто уже помнит, что лет 10−15 назад бытовые аэрозоли изготовлялись без органических легколетучих и пожароопасных растворителей, к числу которых относятся бутан, изобутан и пропан. Раньше основу аэрозоля составляли фреоны.

Монреальские запреты на производство и торговлю фреонами увели значительную часть этой деятельности в криминальную область. Военный журналист и писатель В. А. Мясников расследовал гибель людей при ходовых испытаниях АПЛ «Нерпа». В 2011 году в «Независимом военном обозрении» в статье «Людей на «Нерпе» убил не только фреон, но и безответственность в ОПК» он писал:

8 ноября 2008 года во время ходовых испытаний АПЛ К-152 «Нерпа» в Японском море в результате «несанкционированного срабатывания системы пожаротушения с выбросом фреона» на ее борту погибли 20 человек (из них 17 гражданских специалистов), а еще 41 человек пострадали и были госпитализированы. Система пожаротушения ЛОХ (лодочная объемная химическая) устанавливается на всех подводных лодках ВМФ России. Предназначена для быстрой ликвидации очага возгорания или набравшего силу пожара в отсеке. В качестве огнегасителя используется газовая смесь хладон-114В2 на основе фреона. Но если бы в системе ЛОХ находился хладон, люди ощутили бы только легкое опьянение. Но в пожаротушащей смеси оказалось всего 34,6% хладона 114b2, а 64,4% — ядовитого растворителя тетрахлорэтилена (перхлорэтилена). Эти данные были получены в лаборатории Дальневосточного государственного университета (ДВГУ) при анализе вещества, находившегося в системе ЛОХ «Нерпы». И никем с тех пор не опровергнуты. Одного вдоха испарений тетрахлорэтилена достаточно, чтобы человек потерял сознание. При этом разрушаются нервная система, печень, почки. Главный вопрос, который возникает при изучении событий на АПЛ, — почему в системе ЛОХ оказался ядовитый тетрахлорэтилен? Кстати, следствие этот вопрос упорно игнорирует. Есть также версия, что хладон в течение двух лет был объектом спекуляций — переходил от одного посредника к другому, повышаясь в цене. На завод поступил в неопломбированной таре. В 2008 году 1 т фреона стоила на рынке не менее 1 млн руб. А тонна тетрахлорэтилена — от 55 тыс. до 175 тыс. руб. Система ЛОХ подводной лодки содержит 2,5 т сжиженного газа. Бывший главный химик Тихоокеанского флота контр-адмирал запаса Александр Максимов заявил на круглом столе во Владивостоке: «Учитывая объемы, необходимые для подводной лодки, афера с подменой одного газа на другой принесла поставщикам около 5,5 миллиона рублей». Подмена 65% фреона на дешевый яд кому-то принесла неплохие барыши. Но этих людей нет на скамье подсудимых.

Другая сторона криминальной деятельности — контрабанда более дешевых запрещенных протоколом фреонов, которые находят активный рынок сбыта.

Тренинг UNIDO и GEF-MNRE по предотвращению нелегального импорта «озоноразрушающих» соединений, ноябрь 2013 года

Контрабандисты вступают в конкуренцию с легальными производителями в России, которые выпускают ряд запрещенных протоколом веществ в рамках выделенных квот. 31.07.2013 на «Муниципальной новостной ленте» г. Новороссийска появилось новость «В Новороссийске сотрудники таможни задержали опасный груз», в которой сообщалось:

В июне 2013 года в порт Новороссийск морским путем из Китая в контейнерах прибыл товар «кондиционеры». В декларации на товары (ДТ) были заявлены бытовые настенные кондиционеры — «сплит-системы» в количестве 130 штук, в которых в качестве хладагента используется хладон R410A. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Новороссийской таможни был пресечен незаконный ввоз на территорию РФ товара «сплит-системы». Основанием для возбуждения уголовного дела послужило наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления: в числе документов, предоставленных к таможенному оформлению, был предъявлен сертификат соответствия, в котором по требованиям ГОСТа необходимо обязательное проведение испытаний продукции. Вместе с тем испытания продукции не проводились, идентификация объекта Испытательной лабораторией, на основании которой выдан указанный сертификат соответствия, произведена по описанию продукции с общими техническими характеристиками и представленными фотоматериалами.

Согласно заключению эксперта, наружные блоки образцов товара, заявленного по ДТ как системы кондиционирования воздуха, заправлены хладогентом хлордифторметаном (дифторхлорметан, ГХФУ-22, R-22), относящимся к регулируемым озоноразрушающим веществам со степенью озоноразрушающего потенциала — 0,055. Рыночная стоимость 130 единиц указанного товара составила 1 437 400 рублей. Хладагент дифторхлорметан (ГХФУ-22) включен в группу 1 списка С «Озоноразрушающие вещества, ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при ввозе и вывозе», утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования», в соответствии с которым ввоз и вывоз на таможенную территорию Таможенного союза продукции (кондиционеров), содержащей озоноразрушающее вещество «дифторхлорметан», запрещен. Также данная продукция включена в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденной постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923. Таким образом, через таможенную границу Таможенного союза незаконно были перемещены в крупном размере стратегически важные товары, содержащие в своем составе озоноразрушающее вещество. Данное деяние образует признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ». Возбуждено уголовное дело.

Мы привели этот трудночитаемый текст, потому что в нем подробно описана работа таможенников по пресечению контрабанды запрещенных Монреальским протоколом фреонов. Работа титаническая, трудоемкая, дорогая. И, как мы знаем, абсолютно ненужная, глупая и бесполезная, то есть вредная в силу огромных затрат. Никакого отношения фреоны к разрушению озонового слоя не имеют. Однако хозяев планеты такая постановка вопроса не устраивает. Чтобы придать преследованию фреонов необратимый и неоспоримый характер, их внесли в списки особо опасных веществ, и их контрабанда приравнена к перевозке наркотиков и взрывчатых веществ, к терроризму. Следующий текст, опубликованный в 2011 году на сайте INIDO, показывает, что это безумие творится на всех таможнях планеты!

Груз ГХФУ задержан на российско-финской границе.

Таможенники Финляндии совместно с представителями Финского института окружающей среды задержали на контрольно-пропускном пункте Ваалимаа более 15 тонн R22 — гидрохлорфторуглерода, используемого в холодильном и климатическом оборудовании, а также при производстве вспененных материалов. R22 — озоноразрушающее вещество, обладающее к тому же высоким потенциалом глобального потепления. Производство и оборот R22 жестко ограничены требованиями Монреальского протокола и нормами Евросоюза.

Груз ГХФУ, задержанный на российско-финской границе (2011 г.)

Помимо случая на КПП Ваалимаа, в настоящий момент расследуются:

поставка 14,8 т произведенного в Китае R22, задержанного в конце апреля 2011 г. в Словении, куда груз, не имеющий соответствующих экспортно-импортных документов, прибыл для дальнейшего реэкспорта в Сербию; задержание в конце 2010 года таможней Санкт-Петербурга 39 тонн произведенного в Китае R12, груз также не имел соответствующих экспортно-импортных документов;

несколько задержаний, произведенных в 2010 году в рамках операции Всемирной таможенной организации Sky-Hole-Patching II, в том числе — 250 кг R502 в Армении, 44 тонны ГХФУ во Франции, 14 кг R22 в Польше, 472 единиц оборудования в Швеции, 736 кг различных хладагентов и 26 единиц оборудования в Узбекистане.

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Безразличие мировых и национальных властей к реальным процессам разрушения озонового слоя

Доказательством чисто корыстных интересов авторов Монреальского протокола является игнорирование данных о разрушении озонового слоя, ежедневно поступающих со спутников и наземных озонометрических станций. В отдельные периоды озоновый слой планеты просто разрывается в клочья. Причем процесс этот идет синхронно в обоих полушариях.

Озоновые дыры с антарктическими параметрами появляются в Сибири и в США;

Аномалии поля общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 4 марта 2005 г

в центре Европы, где на 7−10 дней ОСО снижается на десятки процентов.

Аномалии поля ОСО в Северном полушарии 28 декабря 2006 г

В рубрике климат-контроль нашего журнала читатель найдет много карт с озоновыми дырами в любой части планеты, включая густонаселенные регионы. Чтобы растянуть временной диапазон представленных озоновых карт, мы специально приводим здесь более ранние карты за 2005 и 2006 годы. Напомним, что максимальное разрушение озоновый слой в Северном полушарии испытал в марте 2011 года. В апреле следующего, 2012 года сильнейшее разрушение озонового слоя произошло прямо над столичным регионом.

Попутно отметим, что сложные многоцентровые композиции представленных карт аномального поля ОСО не поддаются разумному объяснению в рамках техногенно-фреоновой гипотезы, но в то же время легко читаются с позиций водородной концепции. Отметим также мощные и обширные положительные аномалии ОСО на рис. 2, приуроченные к северной части Западного полушария (особенно выделяется аномалия с центром над Беринговым морем). Сторонники Монреальского протокола умалчивают об этом природном феномене. В их построениях озоновый слой испытывает только разрушение.

Напомним, что избыток ультрафиолета, приходящий через озоновые дыры, в теплое время года угрожает снижением иммунитета, поражением кожи и глаз. В холодные сезоны остается опасность для глаз, которая возрастает в ранневесеннее время, когда часть излучения переотражается от снежного покрова. Однако эта очень тревожная, очень важная и общедоступная информация никого не волнует. А четверть века назад сопоставимые потери озона над безлюдной Антарктидой привели к заключению Монреальского протокола, то есть к промышленному перевороту и регрессу технологий в планетарном масштабе.

Возникает законный вопрос — почему столь уязвимая техногенно-фреоновая гипотеза, положенная в основу Монреальского протокола, опровергнутая реальными наблюдениями, получила статус аксиомы и стала основой серьезных международных соглашений, требующих для реализации колоссальных денежных затрат. Чтобы понять эту парадоксальную ситуацию, следует обратить внимание на то, что после принятия Монреальского протокола из десятков фирм — производителей фреонов на международном рынке остались 3−4 фирмы-супермонополисты, лидирующую роль среди которых играет концерн «Дюпон». Нужно подчеркнуть и тот факт, что те же фирмы-монополисты финансируют практически весь международный комплекс научных исследований по проблеме озонового слоя и разработке альтернативных хладоносителей.

Нелишне вспомнить, что впервые бум об угрозе озоновому слою со стороны окислов азота, инжектируемых сверхзвуковыми самолетами, подняли американские исследователи в середине 70-х годов. Тогда французские и советские авиационные фирмы обогнали американских коллег-конкурентов в создании сверхзвуковой высотной пассажирской авиации.

В дальнейшем, когда сами американцы приступили к выпуску таких самолетов, ими были проведены специальные исследования, показавшие беспочвенность этих опасений.

Таким образом, прецедент использования экологической проблемы в конкурентной экономической борьбе создан американскими «исследователями». Эта беспринципность американских коллег позволила известному французскому вулканологу Гаруну Тазиеву в предисловии к книге Рогелио Мадуро и Ральфа Шауэрхаммера (Maduro R., Schauerhammer R. Ozone: Un trou pour rien. Paris: Alcuin, 1992) сделать следующее резкое заявление:

«Это противоречит истине, когда в качестве предлога для обвинения хлорфторуглеродов в разрушении озона над Антарктидой утверждают, что ныне знаменитая «озоновая дыра» была открыта в 1985 году, так как она существовала еще в 1956 году. Ученые, которые хоть однажды фальсифицировали истину, никогда более не заслуживают доверия, причем уже становится неважным, по каким предметам они выступают».

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