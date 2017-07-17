Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор экономики Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 15 июля составляли порядка 12,146 млрд кубометров. Таким образом, со 2 июля в ПХГ Украины закачано ещё 678 млн кубометров природного газа — в среднем по 52 млн кубометров в сутки, а с конца предыдущего отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ 4,73 млрд кубометров топлива.

Украина пытается по-новому расстроить строительство «Северного потока — 2». После того, как жалобы не помогли, руководство Украины решило подать конкурентное предложение.

«…Мы не только критикуем и блокируем этот политически мотивированный проект, а мы и предлагаем. Мы предложили возможность создания международного консорциума на основе нашей газотранспортной системы… европейская сторона поддержала инициативу президента о проведении в начале следующего года большой международной конференции относительно перспектив украинской ГТС», — такое заявление прозвучало от заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева в эфире «5 канала». Идею с консорциумом украинская сторона предложила европейцам на саммите «Украина — ЕС», проходившем на прошлой неделе в Киеве.

Беспокойство Украины понятно, ведь рост транзита российского газа через её ГТС, похоже, подошёл к концу. Если в первой декаде июля среднесуточный транзит составлял 256 млн кубометров, то уже 11 июля он резко упал — до 193 млн кубометров.

На западном направлении всё наоборот. С 1 сентября польская Gaz-system будет поставлять Украине на 50% больше газа: максимальный объём закачки вырастет до 250 тыс. кубометров в час и сохранится до 30 апреля будущего года.

Международный трейдер Trafigura и вовсе рекордно нарастил поставку на Украину. Это новый игрок, украинское представительство открылось только в мае, а лицензию на поставку газа компания получила лишь в середине июня. Тем не менее закачивать газ Trafigura начала сразу по открытии (8 млн кубометров за май). А уже в июне объёмы увеличились до 62 млн кубометров.

Посматривают на Украине и в сторону хорватского побережья. «Мы заинтересованы в том, чтобы создать газовый коридор Хорватия — Венгрия — Украина и все будем делать для того, чтобы этот проект приблизился к полноценной реализации», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время недавнего визита в Хорватию (на побережье расположен LNG-терминал).

Впрочем, ведущий эксперт по энергетическим программам и энергетике Украинского центра политических и экономических исследований им. А. Разумкова Виктор Логацкий склонен полагать, что «посматриванием» всё и ограничится:

«Всё зависит от того, по какой цене Хорватия и оператор будут покупать газ LNG, каким будет тариф на регазификацию и какой будет цена транспортировки при поставках газа Украине. Если суммировать все эти расходы, тогда получим ориентировочную цену для Украины, и она вряд ли будет низкой с учетом того, что только регазификация на терминале будет стоить порядка 30 евро за тысячу кубометров», — пояснил он свои сомнения в комментарии для «АиФ-Украина».

Сегодня Украина импортирует газ из Европы по цене 213 долл/тыс. кубометров — это средняя таможенная стоимость за июнь, рассчитанная Государственной фискальной службой. Стоит отметить, что эта цена оказалась выше, чем ожидалось. Так, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский 10 июля на вопрос ведущего в эфире радио «Голос Столицы» указал диапазон 190−195 долл. Впрочем, в Минэнерго заявили, что пока не ожидают повышения стоимости газа для населения в текущем году.

Электроэнергия

В энергосистеме Украины по состоянию на 16 июля во время прохождения суточных пиков работали блоки ТЭС общей мощностью 4778 МВт (примерно 33,9% от общей мощности украинской тепловой генерации). «Укрэнерго» (оператор ОЭС Украины) возобновило трансляцию оперативного мониторинга по работе энергосистемы. Тогда как Единый государственный портал открытых данных публикацию о запасах угля всё еще не восстановил. Последние доступные данные — на 6 июля (см. раздел «Уголь»).

На прошлой неделе украинские СМИ сообщили об обыске в офисах компании «Укрэнерго» по всей Украине. Генпрокуратура выдвинула целый букет обвинений — расхищение государственных средств, махинации с тендерной документацией т.п. Директор компании Всеволод Ковальчук связал действия силовиков со своей профессиональной деятельностью: «…За последние 20 месяцев прослеживалась четкая тенденция: как только мы ломали очередную схему, снижая цены на тендерах вроде «трансформаторов Григоришина» [Константин Григоришин — один из бизнесменов, контролирующих украинскую энергетику через облэнерго; «трансформаторы Григоришина» — коррупционный скандал, связанный с продажей структурами бизнесмена «Укрэнерго» трансформаторов по завышенной стоимости в 2015 году — Ред.], или начинали структурные изменения по какому-то из направлений, сразу начиналась волна таких же псевдокомпроматов, как и в октябре 2015 года. Сразу после этих публикаций на меня выходили какие-то люди и рассказывали, как страшно скоро будет, как меня посадят».

Tbeapower.com Солнечные батареи. TBEA power

Китайская компания TBEA International Ltd может построить на Украине ветроэлектростанцию мощностью 500 МВт. По крайней мере соответствующий проект анонсировали в Минэнерго. О сроках и источниках финансирования пока не сообщается (вероятнее всего, экспортный кредит, как обычно в подобных случаях). Располагаться станция будет в Николаевской области. В настоящее время на территории области уже действует ветропарк «Очаковский» мощностью 37,5 МВт.

Государственная финансовая служба сообщает, что в январе — июне 2017 года экспорт электроэнергии в стоимостном выражении вырос почти на 60%, до 136 млн долл.

Эксперты пока не спешат озвучивать стоимость синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой ЕС (1 млрд евро, озвученный «Укрэнерго», видится очень скромной оценкой), зато приводят аргументы в пользу этого решения. Подчас весьма неожиданные. Так, генеральный директор центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире радио «Голос Столицы» заявил:

«Это даст украинской энергосистеме гораздо большую надежность, потому что сегодня нет оснований думать, что наша синхронизация с Россией дает дополнительную надежность украинской энергосистеме. То при работе с европейской энергосистемой это будет дополнительная возможность Украине сбалансировать энергосистему, получать при необходимости дополнительную мощность европейской энергосистемы. И таким образом значительно надежнее станет энергоснабжение. Это значительно уменьшит вероятность такого сценария, когда нам понадобятся веерные отключения».

И уже даже как-то неловко вспоминать о том, когда, а главное — из-за чего на Украине возникла угроза веерных отключений.

Энергохолдинг Рината Ахметова «ДТЭК-Энерго» подал иск с просьбой отменить ЧП в энергетике, установленное в середине февраля и с тех пор аккуратно продлеваемое каждый месяц. Позиция холдинга такова: из-за режима ЧП возникла тарифная дискриминация работающих ТЭС, поскольку значительные финансовые ресурсы были в ручном режиме перенаправлены остановленным ТЭС для накопления запасов топлива. В то время как ТЭС «ДТЭК-Энерго», по утверждению представителей компании, получали 1,24 грн/кВт·ч, что не покрывало даже себестоимость производства. Кроме того, компания считает, что после принятия в апреле закона о рынке электроэнергии правительство не имеет права вводить в энергетике режим ЧП. Эксперты прогнозируют, что судебная тяжба компании затянется надолго.

Впрочем, по словам директора Института энергетических исследований Дмитрия Марунича, проблему можно решить иначе — привязать тариф к стоимости импортируемого угля. Даже стоимость такого решения примерно известна: ранее Нацкомиссия по регулированию энергорынка примерно просчитывала экономически обоснованный тариф с учётом инвестиционной составляющей — 2,6 грн/кВт·ч, т. е. вдвое выше текущего.

Уголь

Блокада Донбасса продолжает сказываться на экономике Украины. Согласно данным Госстата, в январе — июне импорт угля достиг 7,9 млн тонн, что обошлось Украине в 1,257 млрд долл. 631 млн долл. из этой суммы ушло в Россию. 340 млн долл — в США, однако в дальнейшем, учитывая договорённости президента Украины Петра Порошенко о закупке в США угля для украинской тепловой генерации, доля США будет расти.

Следует отметить, что Украина выбрала не лучшее время для ссоры с Донбассом. Так, в натуральном выражении импорт вырос незначительно — на 100 тыс. тонн. Зато в стоимостном выражении — сразу на 579 млн долл. Если бы правительство и частный бизнес продолжили покупать уголь у республик Донбасса, это позволило бы им частично компенсировать резкий рост стоимости антрацита, случившийся в прошлом году, ведь его внутриукраинская стоимость ниже цены на мировых рынках.

Вполне вероятно, что в правительстве тоже есть калькулятор. Потому что премьер-министр Владимир Гройсман, пришедший в парламент для отчёта перед депутатами, крайне резко отреагировал на вопрос о том, когда будет запрещён ввоз на Украину российского угля.

«Я считаю, что организаторы блокады имеют абсолютно непосредственное отношение к спецслужбам Российской Федерации; они виновны, что 100% наших всех шахт, предприятий, которые платили налоги в Украине, сейчас работают на бюджет страны-агрессора. И это ваша «заслуга» персональная», — заявил он, отвечая на вопрос депутата Семёна Семенченко, одного из активных организаторов блокады в январе — феврале этого года.

Зато Киеву можно погордиться запасами. По оценке вице-премьер-министр Владимира Кистиона, Украиной в этом году накоплено угля ровно вдвое больше, чем на тот же период в прошлом году — 2,665 млн тонн. Из которых 1,868 млн тонн приходится на угли газовых марок и 786 тыс. тонн — на дефицитный антрацит. Вице-премьер привёл данные на 6 июля, однако проверить их нельзя — госпортал открытых данных не публикует данные о запасах с 24 июня.

Изданию «Зеркало недели» удалось установить, что переговоры о покупке американского угля ведутся с компанией XCOAL Energy&RESOURCES (ведёт добычу в Западной Вирджинии и Пенсильвании, поставляет уголь в основном металлургическим компаниям).

«…Большого контракта пока нет. Зато появилась информация Минэнерго о предстоящих поставках в августе — сентябре 120 тыс. тонн угля из США, то есть одного судна-углевоза», — говорится в материале. Однако у Всеволода Ковальчука другая информация. Он утверждает, что первые 120 тыс. тонн Украина получит уже буквально в конце июля.

Тема с американским углём явно станет благодатной темой для медиаактивности оппозиции. Так, депутат Вадим Рабинович уже направил депутатское обращение на имя Владимира Гройсмана, где просит дать чёткие ответы по будущему контракту: стоимость тонны угля, сможет ли он заместить украинский антрацит (подходит ли под требования украинских ТЭС), какой будет стоимость 1 кВт·ч, произведённого из американского угля, и на сколько она отличается от стоимости 1 кВт·ч, производимого из донбасского топлива.

Потихоньку плывёт на Украину и африканский уголь. «Второе судно с юаровским антрацитом проходит сейчас [12 июля — Ред.] Гибралтарский пролив. А значит, что совсем скоро в Украину будет доставлена новая партия угля для теплоэлектростанций ДТЭК, чтобы они могли и дальше обеспечивать стабильность энергосистемы», — сообщила «ДТЭК-Энерго».

По словам представителей компании, ориентировочная дата прибытия в порт «Южный» — 22 июля. Напомним, это будет вторая партия весом 75 тыс. тонн из общего объёма 675 тыс тонн, законтрактованного компанией в ЮАР, первое судно разгрузилось в Одессе ещё в конце мая.

Нефть

Транзит российской нефти через украинские трубопроводы в направлении Европы за I полугодие вырос на 320 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 6,8 млн тонн. Объём транспортировки нефти на НПЗ Украины также вырос — до 950 тыс. тонн (+35% к аппг). Рост вызван поставками в этом году нефти из Азербайджана.

Азербайджанская нефть доехала даже до Шебелинского ГПЗ в Харьковской области, о чём порталу OilNews сообщил первый замгендиректора компании «Укртранснафта» Андрей Пасишник. Ранее она поступала только на Кременчугский НПЗ. Завод находится в собственности компании «Укргаздобыча», которая, в свою очередь, принадлежит «Нафтогазу Украины». Кроме азербайджанского сырья, УГД в ближайшее время планирует закупить сырьё в Казахстане, где в последнее время появились свободные объёмы нефти (КНР вдвое снизил закупку нефти в Казахстане). К тому же правительство Казахстана объявило о намерении выйти из венского соглашения ОПЕК+ и наращивать добычу.

Отопление

Госкомитет по энергоэффективности предлагает правительству подумать над переводом на электроотопление одного или нескольких городов Украины. «Мы видим равномерную нагрузку утром и днем, но пиковая — вечером и практически отсутствует ночью. Такой график причиняет стране немалые убытки. Разница между максимальной и минимальной нагрузками электрической сети приводит к значительным расходам топлива на теплоэлектростанциях», — аргументирует позицию Госкомитета его глава Сергей Савчук в официальном сообщении.

В качестве дополнительного аргумента он указывает на то, что отопление в таком случае будет тарифицироваться по ночному тарифу на электроэнергию, который значительно ниже дневного.

На самом деле идея не нова. Города Никополь, Марганец и Покров Днепропетровской области уже начали переводить коммунальный и жилой фонд на электроотопление (пока в тестовом режиме), а Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг ещё в 2014 году установила для таких домов норму энергопотребления 5000 кВт·ч (с декабря по апрель), в пределах которой жильцы могут платить за него по льготному тарифу, а тогдашний глава правительства Арсений Яценюк даже призывал украинцев брать кредиты и оборудовать электроотопление в квартирах и домах самостоятельно.

Электросчетчик

Однако в марте этого года норму урезали до 3000 кВт·ч — в холодные зимы на месяц её может не хватить. К тому же более активный переход населения на электроотопление может создать проблемы:

«Электроотопление с использованием ночного тарифа может решить проблемы с централизованным отоплением в том случае, если власть просчитает все нюансы. Нужно понимать, что произойдёт перебалансировка по видам энергоносителей — если уходим от потребления газа, централизованно или индивидуально, то соответственно в каждом конкретном случае возникнет вопрос увеличения потребления электроэнергии. Неважно, это ночной или дневной тариф. И на это понадобится несколько лет, так как это вопросы электросетей, подстанций и прочих рабочих моментов», — прокомментировал идею для «Голос.ua» директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

В Тернополе свой способ экономии — тут котельные уже несколько лет переводят на торф. Однако в этом году жители города (вероятно, недовольны опытом прошлых лет) подняли бунт: заблокировали теплосети и готовы перекрыть дороги. Жителей поддержали местные экологи, которые утверждают, что перед запуском котельные должны пройти экспертизу. По всей видимости, жители опасаются, что в отопительный сезон из-за смога от котельных в городе будет нечем дышать. В полиции возбудили уголовное производство — имеется подозрение, что разрешение о начале строительства котельных было подделано.