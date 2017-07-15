



lalabell68

Бывший специальный посланник госсекретаря США по каспийским энергетическим проектам, бывший посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар в статье, опубликованной изданием The Hill, вновь напомнил о себе Баку. И не только ему. В азербайджанской столице он запомнился тем, что, будучи еще послом, в интервью радио «Азадлыг» («Свобода) заявил, что республику ждет в перспективе «майдан украинского типа», если власти не перестанут «мучить граждан и не начнут строить в республике открытое гражданское общество». Комментируя заявление Морнингстара, руководитель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев в интервью АзерТАдж специально обратил внимание на то, что Вашингтон связывал с Азербайджаном «энергетическую безопасность Европы», а также на слова о том, что «соседство Азербайджана с Ираном с юга, а с Россией с севера представляет угрозу Азербайджану».

Правда, после этого в СМИ стали раскручивать только «иранский след». Неназванные «источники» из структур власти заявляли, что в Баку разворачивается «ожесточенная борьба между бакинско-ширванским кланом», возглавляемым первой леди государства Мехрибан Алиевой, и нахичеванцами. При этом указывалось, что «бакинско-ширванский» клан считается чисто тюркским, состоящим из выходцев из северного Ирана или имеющих там близких родственников. Нахичеванцев относили к курдам. Но дело не в таких «экзотических», хотя и важных подробностях. Утверждалось, что за всем этим стоял Морнингстар, который «разрешил персам действовать в зоне американских интересов», в Азербайджане, через который «можно раскачивать Иран, а следом за ним все восточное направление Большого Ближнего Востока». При этом посла называли одним из авторов концепции «Большого Азербайджана».

Любопытно, что эта история с некоторым хронологическим лагом в конечном счете завершилась не только отставкой Морнингстара, арестом главы МНБ Азербайджана, но и назначением Мехрибан Алиевой первым вице-президентом, что стало определять новую систему руководства страной. Вот почему новое появление на политической сцене американского политика вызывает повышенное внимание. На сей раз он утверждает, что законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который готовятся принять в Конгрессе США, может нанести удар по разработке азербайджанского месторождения «Шахдениз-2» и транспортировке добываемого там газа в Европу. Он полагает, что под санкции может попасть любой энергетический проект, в котором принимают участие российские компании. И это угрожает проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК), так как «ЛУКойл» владеет 10% акций проекта «Шахдениз-2», составной части консорциума ЮГК. В качестве выхода из ситуации экс-посол приводит эксцесс с законом о санкциях против Ирана. Согласно ему, все иранские энергетические компании подпадали под санкции США, но через внесение поправок исключение делалось для компании NİOC, принимающей участие в проекте «Шахдениз» и владеющей 10% акций проекта.

«Эти изменения были внесены в закон с тем, чтобы «Шахдениз» не попал под санкции и чтобы не был нанесен удар по долголетней политике США по энергетической безопасности», — добавил Морнингстар, то есть исключительно в интересах Азербайджана. Теперь складывается впечатление, что экс-посол пытается вроде бы спасти активы «ЛУКойл», хотя на самом деле — устойчивость политического режима в Баку. Почему? Дело в том, что с месторождением «Шахдениз-2», которое, по словам президента Алиева, «составляет основу ресурсной базы проекта «Южный газовый коридор», существуют серьезные проблемы. Недавно заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Трансадриатический газопровод (TAP) рискует быть недозагруженным». Оказывается, TAP, как и трубопроводные проекты Poseidon, могут быть только сухопутным продолжением «Турецкого потока», но никак иначе. При этом Медведев сообщил, что об этом в ходе Петербургского международного экономического форума «Газпром» говорил с совладельцами TAP AG — SOCAR, BP, Snam, Fluxys, Enagas и Axpo.

Слово Медведеву: «В текущей ситуации у Азербайджана растущие потребности в закачке газа в пласт для поддержания добычи нефти на основных месторождениях. Это не шуточный вопрос, это не вопрос выбора — вопрос необходимости. Ситуация, в которой построенная труба будет лежать незаполненной, противоестественна. Теоретически в реализации проекта Poseidon было бы возможно использовать мощности газопровода TAP. Но мы здесь ни в коем случае не собираемся быть просителями. Тут голова должна болеть у владельцев газопровода TAP. Мы это уже проходили на других проектах в других странах. Это вопрос выбора азербайджанской стороны. И если в этой ситуации мощности TAP окажутся пустыми, это опять же выбор участников TAP, держать их пустыми или попробовать найти какое-то взаимопонимание. Например, с нами. Теория теорией, а практика практикой. Мы открыты для любых вариантов развития бизнеса в Европе и считаем, что сотрудничество было бы идеальным. Но никого заставлять мы не собираемся». Это авторитетное и компетентное заключение специалиста, а не какого-то внешнего эксперта.

Так возникает вопрос о том, что собирается экспортировать Азербайджан через Турцию в Европу и как он намерен «спасать энергетическую безопасность Европы». Выходит, что выстраиваемая энергетическая коммуникационная региональная логистика, связанная с реализацией Южного газового коридора, является геополитическим блефом, который кто-то должен «прикрыть». Но кто? Россия отказывается, у Ирана свои амбициозные энергетические проекты в обход Азербайджана. Туркмения как потенциальный газовый донор уже давно распродала запасы своего газа. Правда, утверждает английское издание The Financial Times со ссылкой на бывшего посла США в Азербайджане Мэтью Брайзу, «Россия пытается ослабить или растащить на части «Южный газовый коридор». На словах такое возможно, на практике нет. Не случайно глава исследовательской организации Enerji IQ, работающей в сфере энергетики, турецкий эксперт Эмре Эртюрк считает, что «выдающиеся способности Москвы к энергетической дипломатии позволят ей в нужный момент выбросить на стол «козырный туз», чтобы сохранить свое влияние, как бы ни менялся энергетический ландшафт Большого Ближнего Востока».

«Каждый раз, когда вы открываете новую дверь, вы видите за ней Россию в новом обличье», — заявил Эртюрк. А готов ли к такой «игре» Баку и его западные партнеры?