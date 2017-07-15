По центру столицы ездят бронетранспортеры, в торговый центр вбегают вооруженные люди в масках, а несколько десятков людей блокируют в одном из офисов и не выпускают наружу. Это — картинки из пятничного Киева. Что случилось — ловят опасных террористов? Нет, всего лишь пришли с обыском в редакцию оппозиционного издания «Вести».

Ceskatelevize.cz Президент Украины Порошенко

Сюжетная линия, впрочем, началась днем раньше. Саммит Украина — ЕС в Киеве завершился, мягко говоря, полным провалом. Петр Порошенко еще пытался по инерции что-то говорить про европейский выбор своей страны и про охрану восточного рубежа от нашествия Путина, но слушали его плохо. По итогам саммита не появилось вообще никакого общего заявления, то есть стороны не смогли достичь никаких компромиссов.

President.gov.ua Дверь в Европу по версии Порошенко

ЕС больше ничего не хочет обещать Порошенко. Безвизовый режим — это ладно, выслушивать порошенковские глупости — это тоже ладно, но давать еще больше денег, открывать свои рынки для украинских товаров и рабочих рук, или, упаси Господи, открывать сам Евросоюз для нынешней Украины — таких дураков в Брюсселе нет. Слишком уж велика такая цена за его, Порошенко, нехитрый труд — создавать, ценой крушения Украины, постоянную проблему для России.

Говорят, в президентской резиденции до самого утра не гасили свет. А утром Петр Порошенко и его команда решили нанести ответный асимметричный удар. В администрации президента, метафорически выражаясь, решили, что «раз пошла такая пьянка, режь последний огурец». Или если угодно, «пропадай моя телега, все четыре колеса».

Логика была проста: если в ЕС нас все равно не берут, то внутри страны можно делать все что угодно. Например, отправить БТРы и начать маски-шоу в одном из двух влиятельнейших оппозиционных СМИ. Они там в Европах и так-то закрывали глаза на майданные шалости, а теперь — тем более.

espensorvik Телеэфир

Второе влиятельнейшее оппозиционное издание Украины — «Страна» — тоже находится под давлением. На главного редактора завели уголовное дело по подозрению в вымогательстве взятки у одного из депутатов Верховной рады. Сам депутат путается в показаниях даже при ответе на вопрос, видел ли он когда-нибудь этого главного редактора.

Реальная причина давления на два этих СМИ, разумеется, в содержании их материалов. К примеру, в пятницу вечером на главных страницах «Вестей» и «Страны» можно было прочитать и о массовых самоубийствах в украинской армии, и о подозрениях в совершении преступлений главами правоохранительных органов, и об Олесе Бузине, и об израильских протестах против «проспекта Шухевича»… Свободные СМИ несвободной страны.

Обвинение и доказательная база в отношении «Вестей» столь же «убедительны», как в случае со «Страной». Осознавая, что все это звучит глупо, майданные правоохранители начинают называть оппозиционных журналистов «агентами Путина». Логика проста: если вы против действующей власти, то вы играете на руку Путину, следовательно вы агент Путина, следовательно, против вас можно применять любые методы, потому что на войне все средства хороши. Никто не скрывается: атакой на «Вести» руководит главный военный прокурор (персонаж недавнего интереснейшего расследования этого самого СМИ), и до всяких судебных разбирательств говорит, что газета будет закрыта.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

Нет ни полутонов, ни второго дна. Победителям майдана нужно любой ценой удержаться у власти, потому что, потеряв власть, они в полном соответствии с законодательством Украины потеряют сначала деньги, а потом и свободу. Казалось бы, политическое поле зачищено от сколько-нибудь опасных конкурентов. Но что-то пошло не так.

Бороться с журналистами, как выяснилось, даже сложнее, чем с политиками. Каждый новый бой подтверждает наглость и неадекватность власти, подолгу обсуждается в «Фейсбуке» и добавляет власти все новых противников. И уж где-где, а на Украине отлично помнят, к чему может привести потеря властью адекватности плюс объединение пострадавших от ее неадекватности. Но интеллектуальный уровень майдана не позволяет ему пользоваться какими-либо иными инструментами, кроме молотка. Поэтому и его финиш, плюс-минус детали, тоже известен.