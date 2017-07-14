Начиная с июня крошечная часть стратегически важной и до сих пор спорной территории между пиков Гималаев на пересечении Индии, Китая и Бутана, стала местом одного из самых серьезных пограничных столкновений между Нью-Дели и Пекином за три десятилетия.

Бутан

По состоянию на 12 июля 2017 года противостояние продолжается, и конца ему не видно.

Сотни военнослужащих индийской армии и войск Народно-освободительной армии Китая смотрят друг на друга сквозь перекрестья прицелов и подпирают спиной горы в тупике площадью всего в несколько квадратных километров вблизи прохода Дока Ла в Докламе, узкой долине между гор.

Проход Дока Ла — фактически, единственная дорога из индийского штата Сикким в Тибет, контролируемый китайскими властями, главный путь паломников к святыням Тибета. Так что ценность контроля этих нескольких километров даже не столько военная — хотя и военная составляющая огромна — а религиозно-политическая.

Контроль за Дока Ла позволяет китайским властям контролировать поток паломников из Индии в Тибет — и тем самым держать руку на рычаге разогрева отношений с южным соседом, используя эту крайне чувствительную для Нью-Дели тему — то добавляя жару, то возвращаясь к нормальной температуре.

Кроме того, есть еще и важнейшие экономические факторы. Нависающий над той же долиной Доклам перевал Нату Ла — одно из трех «торговых окон» в наземной границе Китая и Индии. Почти сорок лет — с 1967 по конец 2005 гг. — пограничный переход был закрыт в результате индокитайского военного конфликта — т. н. Чольского конфликта 1967-го года. Потребовались огромные двусторонние усилия и Пекина, и Нью-Дели, чтобы пограничный переход в Нату Ла вновь начал функционировать.

Риторика масс-медиа в Индии и Китае постепенно скатывается до точки, когда публикации о новой войне или военной стычке между двумя ядерными державами-соседями с населением более 1 млрд каждый, постепенно становятся обыденными, подчеркивая потенциал для серьезной эскалации.

Спор начался в начале июня, когда инженеры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали строительство дороги вблизи индийской границы на территории, спорной между Китаем и Бутаном — крошечным государством в Гималаях, военным и политическим сателлитом Нью-Дели.

Индия, воспринимая это как неприемлемое изменение статус-кво с потенциально серьезными стратегическими последствиями, направила военных (следует признать, подчеркнуто невооруженных), чтобы заблокировать действия стройбатовцев НОАК. К счастью, командиры-окопники всегда мудрее генералов — китайские военные были вооружены, но выстрелы не прозвучали, хотя, как пишут местные издания, без легкого мордобоя все же не обошлось.

Китайское правительство направило Нью-Дели ультиматум, в котором сообщило, что никакое дипломатическое решение не может быть найдено, пока индийские войска в одностороннем порядке не уйдут от того, что Пекин видит в качестве территории Китая. В то же время Индия не сдвинулась с места.

Обе стороны зашли в тупик, в котором находятся и сегодня. Войска, теперь уже вооруженные, с обеих сторон заполнили площадку всего в несколько квадратных километров в количестве, которое только может разместить долина Доклам.

В основе спора лежит вопрос о том, где лежит точка «трехсторонней границы» — точка, с которой встречаются Индия, Китай и Бутан.

Прежде всего, следует сказать о том, что для Индии и Китая бесспорно. Индийско-китайская граница в области, где индийский штат Сикким соприкасается с китайскими территориями в долине Чумби, урегулирована и бесспорна между двумя странами.

Таким образом, это противостояние не является и никогда не было спорной границей между Индией и Китаем. Это делает его отличным от недавних громких пограничных инцидентов между двумя странами в 2013 году в Депсанге и в 2014 году на Чумаре, оба участка вблизи их взаимно признанной «линии фактического контроля».

Так что формально это спор между Бутаном и Китаем.

Ситуацию осложняет тот факт, что Бутан остается единственной страной-соседом, которая не имеет нормальных дипломатических связей с Пекином.

Обе страны, откинув отсутствие официальных дипломатических связей, провели уже два десятка раундов дипломатических переговоров по различным пограничным спорам. Конфликт в районе Доклама был одним из таких пограничных споров между Тхимпху и Пекином.

Бутанско-китайская граница, пересекает индийскую границу, причем Бутан утверждает, что точка «трехсторонней границы» находится в месте, известном как Батанг-ла, примерно в четырех километрах к северу от перевала Дока Ла, где продолжается противостояние между индийскими и китайскими войсками. Между тем Китай утверждает, что точка «трехсторонней границы» расположена на горе Джимпрхи, точке в двух с половиной километрах к югу от прохода Дока Ла.

Китай аргументирует позицию соглашением 1890 года между Британской Индией и династией Цин. Пекин считает, что конвенция оставалась в силе по статусу Индии в качестве государства-преемника в Британской Индии, — даже если Бутан не был участником соглашения.

Индийская позиция основывается на том, что в международной практике известно как «принцип водораздела». Более того, этот принцип применяется ко всем участкам границы в том же договоре 1890 года — за исключением Дока Ла. Фактически граница между Британской Индией и Китаем должна была быть определена на основании самой высокой сплошной линии горных хребтов — понятие «гребень горного хребта» в индийской трактовке в договоре 1890 года относится к этому принципу.

Два километра к югу или четыре километра к северу — и вокруг этого может вспыхнуть обмен ядерными ударами…

Индия долгое время поддерживала требование Бутана и, согласно недавнему сообщению министерства иностранных дел Индии о продолжающемся противостоянии, в 2012 году заключила никогда не публиковавшееся соглашение с Китаем о том, что существующие вопросы, затрагивающие «граничные точки тройного перехода» между двумя странами и любой третьей стороной будут «урегулированы в консультациях всех заинтересованных стран».

МИД Китая в своих различных заявлениях — включая те, что были сделаны после начала конфликта в июне — никогда не ссылался на соглашение 2012 года, хотя и не опровергал Индию по его существованию.

Аналитики объясняют, что сторонам потребовалось засекретить соглашение 2012 года исключительно по внутриполитическим соображениям — но в результате теперь противостояние вокруг прохода Дока Ла лишено инструментов урегулирования.

Таким образом, юридических сдерживающих факторов для этого конфликта нет.

Как и дипломатических инструментов — двусторонние переговоры реальных игроков невозможны (Индия не участник конфликта, речь о границах Бутана), переговоры Пекина и Тхимпху, пусть даже с Нью-Дели за спинкой кресла, затруднены отсутствием дипломатических отношений.

Вся эта совокупность факторов делает возможность еще два месяца назад невероятного военного столкновения реальностью.