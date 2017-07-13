



ДНР

2017 год стал для Донецкого национального университета 80-м юбилеем. Сложными и непростыми были эти восемь прошедших десятилетий.

Эпохой рождения и становления нашего высшего учебного заведения, как классического университета, стали годы советской власти. Одновременно в Донбассе создавался крупнейший научный центр, что было продиктовано острой потребностью в научном обеспечении производительных сил мощного промышленного региона.

В 1965 году произошло два события, которые предопределили дальнейшее развитие Донбасса. В его столице был открыт на базе педагогического института Донецкий государственный университет и Донецкий научный центр. По этому поводу газета «Социалистический Донбасс» писала: «…Это был подлинный праздник науки в Донбассе. Его отмечала не только пятитысячная армия научных работников области, но и все трудящиеся шахт, заводов, строек, колхозов и совхозов… Отныне Донбасс, известный своими трудовыми подвигами… становится крупным центром современных научно-теоретических исследований».

Именно на эти годы приходится бурное развитие Донецкого национального университета, создание и укрепление научной, учебной, методической, материально-технической базы, научных школ.

Бережно хранит университет память о тех, кто с оружием в руках боролся с фашизмом за свободу и независимость советского народа в годы Великой Отечественной войны. В одном строю были преподаватели и студенты. На одном обелиске, установленном у стен университета, их имена. Каждый раз мы приобщаемся к истории того времени через мужество и героизм наших старших товарищей — солдат Великой Победы.

Новейшая история университета показала силу преемственности поколений, традиций, укрепляющих наш дух и формирующих русский характер дончан.

Патриотические чувства у нас особенные, они не показные, без яркого эмоционального выражения. Они как бы вкраплены в каждую клеточку нашего сознания, всей нашей жизни и составляют ее основу. Видимо, хорошо, что они скрыты, что проявляются только в особых случаях, каким был, к примеру, последний драматический и трагический, дерзновенный и героический, доблестный и бесстрашный, ярчайший период нашей донецкой истории — возвращения к родным истокам.

Многие испытания выпали на долю университета в эпоху воинствующего украинства. Политика насильственной украинизации проникала во все сферы гуманитарной жизни нашего учебного заведения. Она велась целенаправленно, агрессивно и вероломно. Ее цель состояла в том, чтобы русских людей, работающих и обучающихся в университете, насильно заставить стать украинцами. В арсенале распоясавшихся националистов всех мастей был административный и идеологический ресурс. Активно формировались антирусские настроения, сворачивались связи и сотрудничество с российскими вузами, пропагандировались чуждые ценности, избирались прозападные ориентиры.

Так, в октябре 2005 года состоялось открытие при содействии Организации североатлантического договора и Центра информации и документации НАТО Центра международной безопасности и евроатлантического сотрудничества. В этом же году на базе университета был проведен 6-й Международный конгресс украинистов. Участники безапелляционно утверждали, что на Донетчине уже устанавливается обычная этнологическая ситуация по формированию украинской нации, что у донбассовцев будто бы нет другого выбора, как стать украинцами. Через три года украинская власть предприняла еще одну попытку использовать русский университет для утверждения украинской идеи, попытавшись навязать ему имя Василия Стуса.

Эксперимент с украинизацией Донбасса в итоге завершился провалом.

В 2014 году, совершив государственный переворот, путчисты заменили духовный геноцид на физическое уничтожение жителей Донбасса, сделавших свой выбор на воссоединение с Русским Миром. На его защиту поднялось население нашего края. В числе ополченцев, отстаивавших свою родную землю, были и студенты Донецкого национального университета. Многие из них погибли в сражениях с украинским фашизмом. На фасаде университетского корпуса в 2017 году была установлена памятная мемориальная доска Всеволоду Петровскому — выпускнику исторического факультета. Имена студентов юридического факультета: Артема Карамана, Дмитрия Манько, Павла Скакуна, Геннадия Примакова, Дмитрия Пилипенко, Виктора Сапина, погибших за свободу и независимость ДНР, сегодня мы называем публично. За каждой русской буквой, словом, предложением, страницей книги стоят подвиг и расстрелянная жизнь студентов и выпускников-ополченцев. Это право завоевано коллективом университета, прошедшим через многие утраты и лишения.

Используя войну как предлог, киевская власть предприняла еще одну попытку уничтожить русский Донецкий национальный университет, эвакуировав его и разместив в городе Винница.

Университет принял и этот новый вызов киевской хунты. Ответственность за судьбу родного вуза, твердая гражданская позиция, приверженность идее Русского Мира, которой придерживалось большинство профессорско-преподавательского состава и студенто, позволили коллективу сплотиться, усилить его потенциал, укрепить уверенность в успешном завершении борьбы за Донецкий национальный университет, олицетворяющий честь и достоинство нашего родного края.1 октября 2014 года университет гостеприимно распахнул свои двери для нескольких тысяч студентов, сделавших свой выбор, назвав его Alma Mater. Этот день по праву считается теперь датой его второго рождения.

Последующие годы стали для университета еще одной эпохой созидания. Предстояло восстановить утраченное, обосновать, а затем осуществить переход к новым рубежам, определить свое место как единственного классического университета в системе высшего образования Донецкой Народной Республики, центра, консолидирующего Русский Мир полиэтнического населения Донбасса.

В основу обновления деятельности нашего вуза положена Концепция развития Донецкого национально университета как научно-образовательного, инновационного и социально-культурного центра Донбасса на 2016−2020 гг., над формированием которой трудились профессорско-преподавательский состав и сотрудники структурных подразделений.

В этом документе определены основные направления развития университета и ключевые задачи, над решением которых предстоит работать его коллективу в ближайшее время. Они учитывают потребности молодой республики, особенности формирования и укрепления государственности. Приоритетами, по мнению ученых университета, должны стать интеграция экономики и населения в единое экономическое, научно-образовательное и культурное пространство Российской Федерации и других стран СНГ, создание сбалансированной системы межнационального, межкультурного и межконфессионального взаимодействия и сотрудничества в регионе и многие другие.

Сегодня интеллектуальный потенциал университета позволяет рассматривать его как полигон для отработки разнообразных изменений в содержании и технологии образования, особенно таких, как усиление фундаментальной подготовки, переход к созданию и реализации междисциплинарных знаний, активное использование в учебном процессе результатов и технологий научного поиска.

Имея широкомасштабную подготовку кадров через докторантуру, аспирантуру, магистратуру, систему переподготовки и повышения квалификации, тесные связи со школами, университет реализует идею непрерывного образования в течение всей жизни. Его выпускники работают во всех без исключения сферах деятельности: экономике, науке, образовании, управлении, культуре, социальной сфере. Университету на деле удалось стать лидером в реализации образовательной функции высшей школы в ДНР.

За эти годы расширились научные, учебные, творческие связи с учебными заведениями, их объединениями Российской Федерации и других стран. К своему 80-му юбилею Донецкий национальный университет стал членом нескольких международных ассоциаций университетов, в том числе — Евразийской ассоциации университетов, включающей 139 ведущих региональных университетов и высших учебных заведений стран Евразийского пространства. В 2015 году ДонНУ принят в Ассоциацию технических университетов и Ассоциацию юридических вузов. На базе ДонНУ открыто региональное отделение Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры. Президиумом Академии 7 профессоров ДонНУ избраны академиками МСА. На взаимовыгодных условиях осуществляется сотрудничество с учеными и представителями науки и бизнеса Республики Беларусь. В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с Фондом «Русский мир» создан «Мультимедиацентр ДонНУ». Основная цель Центра — содействие восстановлению русского единства; объединению усилий студентов и сотрудников университета, студенческой и учащейся молодежи, трудящихся предприятий, учреждений и организаций республики, направленных на консолидацию Русского мира.

В юбилейном учебном году в университете обучается 10 тысяч студентов. Учебный процесс обеспечивают 73 кафедры, где работает 720 научно-педагогических работников, из них более 100 докторов наук и 360 кандидатов наук по 117 направлениям подготовки и их профилям. Функционирует аспирантура по 46 специальностям и докторантура по 20 специальностям, а также 6 диссертационных советов по 19 специальностям физико-математических, технических, исторических, филологических, педагогических наук.

Сегодня университет уверенно смотрит в будущее, возвратившись к своей истории, культуре, традициям, отстояв право жить на своей земле и говорить на русском языке, а многонациональный Донбасс занял свое достойное место в Русском Мире.

Ректор Донецкого национального университета, доктор физико-математических наук, профессор Светлана Владимировна Беспалова