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Переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта оброс еще одной интригой. Анонсировалось, что встреча между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении должна была состояться 11 июля в австрийском Мауэрбахе на полях неформальной встречи СМИД ОБСЕ. Однако в самый последний момент руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что по предложению сопредседателей Минской группы ОБСЕ встреча переносится в Брюссель, а «основной темой обсуждений станет состояние переговорного процесса на данном этапе и ведение переговоров на серьезной и результативной основе».

Эту информацию подтвердили и в МИД Армении. Однако затем некоторые бакинские СМИ обвинили почему-то в «дезинформации» российские СМИ, заявив, что «встреча изначально планировалась на 11 июля в Брюсселе», а не в Мауэрбахе (хотя раньше такая информация проходила и в азербайджанской прессе). Бакинский портал Haggin. az. со ссылкой на непонятные «дипломатические источники» начал раскручивать интригу дальше. Оказывается, «за несколько часов до переговоров главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с его армянским коллегой Эдвардом Налбандяном в Мауэрбахе глава МИД России Сергей Лавров неожиданно встретился с Налбандяном». Затем «согласно какой-то договоренности» планировалось провести переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении «без традиционного участия сопредседателей МГ ОБСЕ» в формате тройки Лавров-Налбандян-Мамедъяров. Но потом все было «переиграно» и переговоры глав МИД Азербайджана и Армении уже при участии сопредседателей Минской группы были перенесены в Брюссель.

Еще один интригующий сюжет внесли оппозиционные армянские СМИ. Они утверждают, что «апрельскую войну 2016 года в Нагорном Карабахе» якобы «спровоцировала Россия, но армяне продолжают надеяться, что именно Владимир Путин остановил эту войну», что «Армения перестала быть суверенным государством» и теперь «должна быть готова к любому развитию событий в Карабахе». Более того, те же оппозиционные армянские издания призвали «обратить внимание» на приезд главы МИД России Сергея Лаврова в Брюссель в то время, когда там проходила встреча по Карабаху. «Ощущение такое, что Лавров прибыл в Брюссель для того, чтобы курировать встречу Налбандяна и Мамедъярова, — утверждает одно издание. — Какие договоренности ожидались на встрече и что, возможно, предотвратил Лавров? Могли ли министры прийти к согласию по поводу механизмов сдерживания в зоне конфликта, но незримое присутствие Лаврова предотвратило такую договоренность и не получилось ли так, что Россия хочет предотвратить любое «сепаратное» соглашение между Арменией и Азербайджаном, тем более под эгидой США?»

Однако визит Лаврова в Брюссель 12 июля анонсировался МИД России значительно раньше, еще в конце июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Лавров после того, как примет участие в неформальной министерской встрече ОБСЕ в Мауэрбахе, в Брюсселе встретится с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, а до этого в Париже состоятся его переговоры с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, в ходе которых будет обсуждаться ситуация в Сирии, Ливии и на Украине. Что и произошло. Поэтому связывать визит Лаврова в Брюссель с переговорным процессом между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении при посредничестве Минской группы нет никаких оснований.

Хронологическое совпадение этих двух событий носит случайный характер. Тем более что итоги переговоров по карабахскому урегулированию в Брюсселе внешне банальны: сопредседатели МГ ОБСЕ в своем заявлении попросили передать президентам Армении и Азербайджана предложение о проведении встречи глав двух государств в 2017 году, была также достигнута договоренность о проведении следующей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в сентябре текущего года в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. Формат не лучший, но все же это продолжение переговорного процесса.

Официально все продолжает крутиться вокруг Мадридских принципов и практической реализацией Венских и Санкт-Петербургских соглашений. Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ — Россия, США и Франция — продолжают работать в тандеме, заявляя о готовности в этих рамках «оказывать любое содействие». В то же время Баку поочередно обращается ко всем с просьбой «активизировать деятельность по урегулированию нагорно-карабахского конфликта». Россия после апрельской войны 2016 года откликнулась. При личном посредническом участии президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге летом того года была проведена встреча глав Азербайджана и Армении. Результатов нет, хотя некоторые эксперты в Азербайджане стали утверждать, что, «помимо формата Минской группы, формируется или существует еще какой-то параллельный переговорный процесс», который ведет Москва.

Но такого процесса нет. Если США, на что намекает армянская оппозиция, готовы как страна-сопредседатель взять на себя главные посреднические функции в урегулировании конфликта, так и флаг Вашингтону в руки. Что же касается так называемой сепаратной договоренности между Баку и Ереваном без участия Минской группы, то теоретически она возможна, а практически маловероятна из-за существующих неразрешимых разногласий. В таком контексте обозначенная интрига с переговорами в Брюсселе глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении демонстрирует единодушие армянской оппозиции с официальным Баку. И не более того.