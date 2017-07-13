В Чите состоялось заседание по улучшению инвестиционного климата. Один из участников совещания, член краевой общественной палаты, руководитель региональной ассоциации товаропроизводителей Владимир Алексеев напомнил губернатору Наталье Ждановой о ее предвыборной программе и обозначил возможные пути решения некоторых проблем в регионе.

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«У нас не остается серьезных предпринимателей, которые развивают свой бизнес, потому что многие из них сегодня уезжают, — цитирует его «Забмедиа». — Вы в своей предвыборной программе озвучивали четыре основные позиции, которые надо двигать: сельское хозяйство, лесопромышленный комплекс, туризм, горнорудная отрасль. Но что мы видим на сегодняшний день? Например, лесопромышленный комплекс практически развален полностью. Мы не видим там экономической модели. Практически за бесценок отдаем свой лес в соседнюю страну».

По мнению Алексеева, нужна эффективная модель государственно-частного партнерства, которая исправит ситуацию. Он привел в пример вольный принос и спросил, почему в Забайкалье нельзя сделать пилотный проект по золотодобыче таким способом. По мнению Алексеева, для этого придется «постучать в двери правительства РФ», но вопрос решить можно.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, бизнесмены и общественные деятели Забайкальского края не раз поднимали вопрос о «бегстве капиталов» из региона. «У нас бизнес — как космонавты в экстремальной среде — тарифы на тепло и электроэнергию ужасные, налог на имущество и аренда земли в крае считается от кадастровой стоимости, которая зачастую сравнима в Чите с кадастровой стоимостью аналогичных участков на Северо-Западе Москвы, кадров хороших с каждым годом все меньше — бегут из края лучшие люди, это факт, да и фактор капитала тоже малодоступен», — заявлял, например, депутат читинской городской думы, председатель забайкальской Ассоциации производителей и распространителей рекламы Степан Викулов. Он также добавил, что «сокращение инвестиций на сегодня уже есть, не хотят люди вкладываться в Забайкальский край».

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В то же время Забайкальский инвестиционный портал обнародовал итоги рейтинга устойчивости регионов к кризисам. Для составления этого рейтинга специалисты журнала «Инвест форсайт» провели изучение динамики инвестиций в основной капитал на душу населения в регионах РФ в течение кризисных периодов: конец 2008 года (падение мировых фондовых рынков), 2014 год (введение режима санкций и контрсанкций) и 2015 год (падение цен на нефть и курса рубля). В качестве индикаторов устойчивости к кризисным явлениям выбрана динамика инвестиций в основной капитал на душу населения. В результате в число регионов, наиболее устойчивых к кризисам, вошли Новгородская область, Дагестан, Тамбовская область, Забайкальский край, Сахалинская область. Наименее устойчивы к кризисам оказались такие регионы, как Рязанская область, Новосибирская область, Марий Эл, Калининградская область, Карелия.

Данные государственной статистики также не подтверждают слова «нигилистов». Так, в первом полугодии 2016 года объем инвестиций в основной капитал организаций Забайкальского края составил более 29,2 млрд рублей, что на 23,9% больше, чем в январе-июне 2015 года. При этом наибольший объем инвестиций направлен в следующие виды экономической деятельности: «деятельность железнодорожного транспорта» (46,1%), «добыча полезных ископаемых» (9,7%).

Карта Забайкальский край

Всего в прошлом году в Забайкалье инвестиции в основной капитал составили 84 млрд рублей и увеличились по сравнению с показателем 2015 года на 4,4%. Забайкалье стало одним из четырех регионов Сибири, в которых этот показатель вырос, у остальных восьми он сократился.

В то же время экономист Станислав Савельев считает, что Забайкальский край в целом является депрессивной территорией. «Власти, конечно, пытаются решить проблемы местной экономики, однако сделать это крайне сложно, и тому есть объективные объяснения. Конкурентных преимуществ у региона немного, территория огромная, бюджетные обязательства неподъемные. Население сокращается, люди отсюда предпочитают уезжать. Внятной программы развития, кстати, тоже нет», — сказал эксперт в интервью ИА REGNUM.

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Кстати, последние статистические данные свидетельствуют о том, что в январе-мае 2017 года сохраняется устойчивая миграционная убыль населения Забайкальского края. В целом за счет миграционного оттока численность населения сократилась на 2 848 человек, и это больше, чем в январе-мае прошлого года, когда миграционная убыль составила 2 391 человек. Основную долю во внешнем миграционном обороте составил обмен населением Забайкальского края с регионами России. За счет миграции между регионами России население края сократилось на 2 758 человек. Наибольшее количество жителей края выбывают на постоянное место жительства в соседнюю Бурятию (16,1%), Иркутскую область (10,8%), а также в Краснодарский край (6,6%), Новосибирскую область (5,1%), Санкт-Петербург (4,9%), Красноярский (4,2%) и Приморский (4%) края.

«В этой статистке нет данных по миграции внутри региона, но, уверяю вас, она тоже безрадостная, — продолжает Савельев. — Люди из сел бегут в города, в итоге «на земле» работать некому, в селах остаются бюджетники, которые не производят материальные блага, не обеспечивают экономически состоятельную налогооблагаемую базу муниципалитетов и регионов, а, наоборот, расходуют ее на себя. «Утечка мозгов», бегство капиталов, пусть даже мелких, в таких условиях, конечно, неизбежны».

«Мне кажется, что некоторый потенциал кроется в соседстве с Китаем, но в свое время Забайкалье либо упустило шансы, либо оказалось заведомо в более проигрышном географически-инфраструктурном положении, чем Приамурье или Приморье, которые воспользовались соседством куда с большей выгодой, — говорит он. — Развитию связей с Китаем мешает и присущая местному населению боязнь китайской экспансии. Однако нужно понимать, что полезные ископаемые и сельхозпродукция, на которых можно было бы делать деньги, требуют сбыта, а Китай — один из огромнейших рынков. Выйти на этот рынок с выгодой для себя — задача сложная, но все же выполнимая».