В среду, 12 июля, украинские СМИ опубликовали текст законопроекта «О реинтеграции Донбасса», которым с ними любезно поделились депутаты Верховной рады. Рассмотрение отложено на сентябрь, но цели, которые преследует автор законопроекта, глава совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, а также его непосредственный руководитель, президент Украины Петр Порошенко, понятны уже и сейчас.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

Изучение законопроекта можно закончить еще во вступительных словах, где сказано, что часть территорий Донецкой и Луганской областей «временно оккупированы» Россией. Данное утверждение противоречит не только реальности, но и Минским соглашениям, то есть делает минский план по прекращению гражданской войны заведомо неисполнимым.

Далее авторы законопроекта объявляют незаконными все органы местного самоуправления, в настоящее время действующие на Донбассе. Таким образом они констатируют, что диалог с регионом в их планы не входит.

Кроме того, проект закона предполагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента, который может принимать решение об использовании не только национальной армии, но и «других военных формирований». Другими словами, «диалог» будут вести пушки.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Мимоходом в совете национальной безопасности и в администрации президента признают свою несамостоятельность в принятии решений. Представители обоих ведомств рассказали, что законопроект по важнейшему для страны вопросу сначала будет обсужден и согласован с западными партнерами, а уж потом окончательно внесен в парламент.

Все эти прекрасные детали не мешают заместителю главы администрации президента Константину Елисееву на голубом глазу утверждать, что «ключевая миссия проекта закона — показать стратегию, политику президента на восстановление и реинтеграцию этих территорий политико-дипломатическим путем» (видимо, речь про военное положение) и что в основу законопроекта «положено выполнение минских договоренностей» (видимо, в части отрицания реальности гражданской войны и в части отказа от диалога с регионом).

Подлинная цель авторов законопроекта, несомненно, состоит в сохранении status quo, то есть в продолжении войны. Ничем иным нельзя объяснить их нежелание выполнять уже данные обещания. Ничем иным нельзя объяснить выдвижение заведомо неисполнимых ультиматумов. Кому война, а кому мать родна: на ней и деньги удобно зарабатывать, и рейтинги. Страна может скатываться в тартарары, но все, от экономического коллапса до официальной цензуры, можно списывать на «российскую агрессию».

Mstyslav Chernov Блокпост ДНР. ПТРК «Фагот»

Часть украинских политологов полагают, что милитаристская позиция навязывается Петру Порошенко его подчиненными, а сам он якобы хочет, но не может пойти им наперекор. Есть много оснований сомневаться в таком благодушном утверждении, и вчера Порошенко самолично добавил еще одно такое основание.

Во время своего визита в Сумы он рассказал, что собирается создать целое министерство по делам «ветеранов АТО». Такое ведомство — не только смешная калька с американских образцов и не только дополнительный способ освоения бюджетных средств. Создание такого постоянно действующего министерства — еще и доказательство того, что заканчивать войну Порошенко не собирается.

Несамостоятельность майдана в принятии решений вкупе с его нежеланием прекращать войну приводят к тому, что у Верховной рады не будет и шанса по-настоящему «реинтегрировать Донбасс». Закон о реинтеграции однажды примет парламент другой страны, и речь там будет идти о несколько более широкой чем Донбасс территории.