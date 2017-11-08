Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Обзор «евроинтеграции» Украины

Как и ожидалось, старт действия «безвиза» между Украиной и ЕС совсем не привёл к резкому увеличению туристического потока. Более того, статистика первых дней была даже завышена и постепенно накал страстей вокруг «Европы без границ» снижается. «Всего с 11 по 27 июня через международные пункты пропуска, расположенные в пределах Закарпатья, в страны ЕС проехали 233 995 украинцев, из них по биометрическим паспортам — 6003 человек (остальные пересекли границу, пользуясь шенгенскими визами, полученными еще до введения безвиза). Это всего на 3% больше, чем за аналогичный период времени до введения безвизового режима», — сообщил глава облгосадминистрации Закарпатской области Геннадий Москаль.

Torange.biz Грёзы о безвизовом режиме с ЕС

Данные социологов косвенно подтверждают, что раскрученная тема безвиза на самом деле не так уже сильно важна для украинцев. Согласно результатам исследования проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, только 10,1% опрошенных выделили безвизовый режим с ЕС как безусловно важное событие. 9,9% задекларировали безусловную готовность посетить одну из стран Шенгенской зоны, при этом более 40% заявили, что ни в одну из этих стран они ехать не собираются.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук внезапно раскритиковал бурное выражение радости нынешним главой страны Петром Порошенко по поводу безвиза, дескать с его помощью украинцы навсегда оторвались от России. «Оторваться от России — это большие внутренние преобразования человека, которые формировались веками. Здесь скрещиваются вера, национальные вопросы, бытовые, семейные, скажем, муж — украинец, а жена — русская. А такие браки у нас были очень развиты в советское время. Каждый год в УССР приезжали 1 млн русских, и из УССР каждый год выезжали где-то не менее 900 тыс. Просто приезжали, в том числе на работу и проживание. Это всё осталось… Безвиз есть безвиз, а оторваться от России — это немного другое», — размышляет первый президент Украины.

President.gov.ua Дверь в Эвропу по версии Порошенко

С 1 сентября Соглашение об ассоциации с ЕС начнёт действовать в полную силу (в настоящее время действует лишь его торговая часть, которую для Украины в 2015 году активировали авансом). Портал inforesist.org напоминает, что это означает для украинцев. Пожалуй, главной выгодой станет падение цен на крупную бытовую технику и автомобили — соглашение предполагает постепенное уменьшение ввозной пошлины на эти товары до 0 в течение 10 лет. Впрочем, этими выгодами украинцы пользуются уже сегодня и в обход соглашения. Дело в том, что в последнее время из Европы на Украину массово завозят не только автомобили с пробегом, но и б/у крупную бытовую технику. Нулевая ввозная пошлина в отношении этих товаров «действует» уже сегодня (в том смысле, что техника ввозится в обход таможенного декларирования вообще).

Директор «Украинского центра европейской политики» Любовь Акуленко также указывает, что украинским властям придётся заняться вопросами, которые многие годы ими игнорировались: безопасностью на дорогах и ужесточением наказания за пьяное вождение, внедрением европейских норм качества чистоты воздуха, развитием 4G интернета и прочими «экзотическими» проблемами такого рода.

Evgeny Feldman Евромайдан, в ожидании безвизового режима с ЕС

Экономика и экспорт

В июне Украина закрыла квоты на беспошлинный ввоз в ЕС по ещё двум товарным группам: пшеница мягкая, пшеничная мука и гранулы; ячменная крупа и мука. Таким образом количество закрытых товарных групп увеличилось до 7 плюс на исходе (97,7%) квота на солод и пшеничную клейковину. Напомним, ранее были исчерпаны квоты на мёд; кукурузу, кукурузную муку и гранулы; сахар; обработанные томаты; виноградный и яблочный соки.

В скором времени часть этих квот может вырасти. Европарламент принял решение поддержать увеличение торговых квот, которого Украина добивалась ещё с прошлого года. В прошлый раз сообщалось, что расширение квот утвердила Еврокомиссия (вернее, утвердила одни и отказала в других). Решение Европарламента стало компромиссным. Депутаты вернули Украине повышение квот, в которых отказала ЕС (обработанные томаты, пшеница), однако несколько снизил утверждённое ЕК повышение. В частности были уменьшено повышение квот на пшеницу, мёд, томаты, кукурузу. К тому же голосование ЕП — это ещё не конец, голосование должно быть утверждено советом ЕС. К тому же указанное увеличение квот вводится временно, на 3 года, после чего придётся либо смириться с их нынешними значениями, либо начинать катить этот камень в гору заново.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

Правда, чтобы воспользоваться новыми квотами украинскому бизнесу придётся некоторое время подождать. По словам замминистра экономического развития Натальи Микольской, квоты будут доступны в лучшем случае только с осени.

Кто голосовал против расширения квот? Разумеется, ближайшие соседи Украины. «…Против увеличения квот выступили Польша, Венгрия и ряд других государств. Видимо они решили, что дальнейшее увеличение квот для Украины являются серьёзной конкуренцией для их производителей. Были предложения увеличить преференции ещё на какой-то размер, но ряд государств ЕС также выступили против данной инициативы», — заявил в комментарии «Голос.ua» политолог Владимир Воля. Также он предостерёг правительство Гройсмана от излишнего увлечения функцией «увеличить квоты». «…если учитывать, то, что говорил посол ЕС на Украине, а он заявил, что Украина не должна просить дополнительные квоты и должна самостоятельно создавать конкурентоспособную экономику. Но если наша страна будет продолжать выпрашивать дополнительные квоты для своей продукции, то это может перерасти в неблагоприятный фактор для Украины. ЕС будет считать нас ненадёжным партнёром», — комментирует эксперт.

Perohanych Верховная Рада Украины

К тому же посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли обратил внимание украинской власти, что квоты и тарифы дле неё — совсем не главное:

«Тарифные барьеры — не главная проблема. Главные препятствия — нетарифные барьеры, технические барьеры для торговли. И для этого украинское законодательство должно быть приведено в соответствие с европейским. Это займет годы. Если мы оптимисты, мы скажем, что это займет 6−7 лет. Если реалисты, и в свете того, что мы делали последние 20 лет в странах Центральной Европы, это может потребовать даже больше времени», — рассказал он на международной конференции «Украина-ЕС: интеграция в изменчивом мире».

Согласно информации Госстата, в январе-апреле Украина наторговала с ЕС 5,237 млрд долл (+21,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Это составляет 38,4% от всего объёма экспорта Украины. В процентах это значительно больше, чем до евромайдана: в 2013 году на поставки в Европу приходилось около 25% украинского экспорта. Однако до майдана эти 25% считались от более крупной суммы. В итоге в абсолютных величинах экспорт в ЕС только теперь вышел на показатели 4-летней давности (5,25 млрд за январь-апрель 2013 года).

Пресс-служба Минобороны РФ Президент Украины Петр Порошенко

При этом по отдельным товарным группам (экспорт аграрной продукции) есть уже данные даже за январь-май. Всего за этот период Украина продала Европе аграрной продукции на 2,254 млрд долл.

«Благодаря выполнению соглашения об Ассоциации с ЕС становится аграрной державой и планомерно проводит деиндустриализацию, постепенно изживая в стране промышленное производство», — отмечает по этому поводу экс-министр экономики Виктор Суслов в комментарии «Голос.ua».

К тому же, пример замороженной говядины показывает, какие непропорциональные результату усилия приходится прикладывать Украине для выхода на эти рынки. Так, в конце мая Украина получила право экспортировать эту продукцию в Китай — сразу же после согласования протокола ветеринарных требований. В случае же с ЕС Украина ждёт, когда Европа пришлёт на Украину миссию по оценке отечественной системы государственного контроля пищевых продуктов (ожидается, что в 2018 году). После чего Украина ещё будет ждать её вердикта и получит небольшую квоту, которой с трудом хватит на 2−3 некрупных хозяйства.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

Экспорт в РФ за тот же период по темпам роста продолжает опережать продажи в ЕС — +38,5% к аппг (до 1,3 млрд долл.), что позволило РФ выйти в географической структуре экспорта на 1-ое место с результатом 9,3%. Следует отметить, что это происходит, несмотря на продление российской стороной санкций в отношении ввоза с/х продукции украинского происхождения до конца 2018 года. Статистика фиксирует бешеный рост экспорта по отдельным товарным позициям (сахара и кондитерских изделий — в 22 раза, рыбы — в 12 раз, молочных продуктов — в 9 раз и т.д.). Правда, как тут же уточняют эксперты, такие показатели — эффект низкой базы. Скажем, для всей группы с/х продукции по итогам I квартала все эти «в n раз» укладываются в скромные 23,5 млн долл. Впрочем, учитывая, что всё это происходит в режиме санкций, и такой рост Украине за счастье.

По состоянию на 7 июля 283 компании Украины имели право экспорта продукции в ЕС. 103 из них производят и продают продукты питания. Такие данные приводит МинАПК.

News.tut.by Украинские челноки

Трудовая миграция

В конце июня Польша в очередной раз изменила миграционное законодательство, преподнеся трудовым мигрантам приятный бонус. «Варшава законодательно разрешила трудоустройство тем украинцам, которые въехали по безвизу», — пишет издание «Европейская правда», ссылаясь на сайт польской погранслужбы. Правда, такой облегчённый режим действует в одной только Польше, в остальных странах ЕС по прежнему нельзя работать легально без трудовой визы. Таким решением правительство упрощает жизнь, в первую очередь, сезонным работникам. Более того, согласно изменениям, принятым в закон «О трудоустройстве» 22 июня, такие работники смогут получать документ нового типа (разрешение на сезонную работу). Предполагается, что его оформление будет занимать минимум времени (в сравнении с выдаваемым сегодня т. н. освядченням), а работать по нему можно будет до 8 месяцев в течение одного года. Причём в случае получения такого документа на территории Польши можно будет оставаться на срок свыше «безвизовых» 90 суток в течение 180 суток. С одним условием: работать всё это время разрешается только на территории Польши.

Nick Grapsy Национальный Банк Украины

Тем временем, украинский политический класс разошёлся в оценке того, насколько это хорошо/плохо. В НБУ риска не видят, утверждая, что в плане трудоустройства безвиз ничего не изменит (как видим, это не совсем так, тем более что в Польше трудоустроены до 20% украинских гастарбайтеров и примерно столько же из готовящихся на выезд ориентированы на неё). Зато политики, временно находящиеся не у власти, более категоричны в оценках. «Особенно угрожающие масштабы отток украинских специалистов за границу приобрел на Закарпатье. Треть местных жителей на заработках, прежде всего в Венгрии и Чехии», — заявил экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, во время визита в Закарпатскую область.

Соглашается с ним и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова:

«Поскольку российский канал, по крайней мере, частично заместился европейским, это может нанести серьезный удар украинскому этносу. Ничего хорошего нам это не предвещает», — заявила она в ходе пресс-конференции. По её словам, сегодня качественно изменились установки мигранта. Если в случае с РФ миграция была циркулярной, то с ЕС она чаще была стационарной (мигранты не возвращались). Следовательно, теперь количество «невозвращенцев» вырастет.

Данные украинских демографов согласуются с результатами мониторинга РАНХиГС, согласно которым число легальных трудовых мигрантов из Украины, приехавших в 2016 году, снизилось на 40% — до 21,1 тыс. человек (35,3 тыс. в 2015 году).

Однако гораздо более радикально количество трудовых мигрантов из Украины в РФ может снизить другая мера, к обсуждению которой в очередной раз вернулись на Украине — визовый режим с РФ.

jamajkamusic Польша за забором

Сопредседатель фракции «Оппозиционного Блока» в парламенте Александр Вилкул предупреждает, что вслед за Польшей подобные программы начинают разрабатывать и другие страны. «Чехия разрабатывает программу, которая может охватить до 250 тысяч украинцев. Для детей трудовых мигрантов она предлагает получение бесплатного не только среднего, но и высшего образования», — говорится в материале на официальном сайте депутата.

Любопытно, что это сравнительно новая инициатива. Ранее чешские профсоюзы блокировали планы правительства по перениманию опыта Польши. Однако не устояли: Польша за счёт дешёвой рабочей силы из Украины получила возможность наращивать внешнюю торговлю, а также торговлю со странами ЕС. Украинская рабочая сила делает польские товары более дешёвыми, а значит, более конкурентоспособными. К слову, по последней оценке евродепутат от Польши Яцека Сариуш-Вольского, количество трудовых мигрантов из Украины в его стране достигло уже 1,4 млн человек.

Напомним, что в конце весны посол Франции на Украине Изабель Дюмон именно так и оценила ситуацию. «Это, знаете, не нам бояться, а украинской власти. Я знаю, что они смотрят на это серьезно, поскольку, если Украина потеряет свою рабочую силу, то это проблема, в первую очередь, для Украины», — говорила она тогда корреспонденту информагентства УНИАН.

Однако экономисты только рады. Виктор Скаршевский указывает, что переводы мигрантов уже сегодня в 5,5−6 раз превышают прямые иностранные инвестиции в экономику Украины (в 2016 году: эквивалент 6 млрд долл. и 1,1 млрд долл. соответственно). Александр Охрименко и вовсе указывает, что в ближайшие годы вклад мигрантов в экономику может вырасти до 10 млрд долл., компенсируя тем самым потери в валютных поступлениях от экспорта и сдерживая девальвацию гривны.

Portalprzemyski.pl Демонтаж монумента в честь украинских нацистов (Польша)

Еще одна резонансная информация, касающаяся Польши. Правительство этой страны планирует построить на границе с Украиной (и Белоруссией) забор протяженностью 729 км. Формальный повод, как пояснила заместитель министра сельского хозяйства Польши Эва Лех — борьба с африканской чумой свиней (АЧС). Сейчас соответствующие рекомендации со стороны экономического комитета рассматривают в Совете министров Польши. Ориентировочная стоимость строительства такого забора может составить 100 млн злотых ($27 млн).

Гранты, проекты, целевое финансирование

Пресс-служба представительства ЕС в Украине анонсировала выделение Украине довольно крупного гранта — сразу 200 млн евро.

«ЕС поддерживал реформы в Украине. Он обязался предоставить около 12,8 млрд евро до 2020 года. Уже выделено почти 10 млрд евро. И тем не менее в этом году Европейская комиссия должна принять решение о новых грантовых программах стоимостью около 200 млн евро», — приводит она слова вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, который подчеркнул, что эта помощь является крупнейшей из предоставленных странам-партнерам ЕС. Целевое назначение гранта не уточняется.

Torange.biz Украинская гривна

Всемирный банк организовал для Украины сразу 2 новых гранта. Один, предоставленный совместно с ЕС, будет направлен на трансформацию систем управления государственными финансами. Директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен в ходе брифинга уточнила, что программа будет реализовываться несколько лет, а реформу ЕС и ВБ отпустили Украине 5 млн евро.

Ещё 3 млн евро получат Минфин и Нацагентство по вопросам госслужбы: «…проект будет помогать органам власти Украины в автоматизации системы управления человеческими ресурсами и управления данными о фонде заработной платы для 250 тыс. государственных служащих и сотрудников государственных органов. В то же время проект будет работать над развитием возможностей министерства финансов в сфере управления государственными финансовыми данными», — говорится в официальном комментарии.

«Каждый гражданин Украины сможет увидеть в разрезе каждого органа власти, начиная от районных администраций и до министерства, секретариата Кабинета министров, какие есть вакансии, требования к этой должности, когда оглашен конкурс, какие нужно подать документы», — пояснил суть предстоящих изменений глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко порталу finance.ua.

На эти же средства в Госагентстве собираются провести аудит по органам власти и выявить возможности для сокращения количества госслужащих.